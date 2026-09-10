United, ikinci yarıda da durmak bilmeyen baskısını sürdürdü ve Azerbaycan'dan gelen rakibine nefes alma ya da toparlanma şansı tanımadı. Savunma son derece sağlam kalırken, hücum oyuncuları da farkı artırmak için çok sayıda fırsat üretmeye devam etti.

Lisandro Martinez, 68. dakikada iyi hazırlanmış bir duran top organizasyonunu değerlendirerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeye gönderdi ve sonunda dördüncü ve son golü kaydetti. Old Trafford'daki bu kapsamlı 4-0'lık galibiyet, United'ı genel Şampiyonlar Ligi puan durumunda dördüncü sıraya taşıdı. Takım şu anda Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Barcelona'nın hemen arkasında yer alıyor; gerçekten muhteşem ve son derece cesaret verici bir başlangıcın ardından yalnızca averaj farkıyla geride bulunuyor.