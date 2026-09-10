Getty Images Sport
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Manchester United, Sabah karşısında aldığı baskın galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki 1.016 günlük gol hasretine son verdi
Avrupa lanetine son vermek
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun ve sancılı gol hasretine sonunda son verdi. Sabah karşılaşması öncesinde kulüp, Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında tam 1.016 gündür gol atamıyordu.
United'ın Şampiyonlar Ligi'nde en son gol sevinci yaşadığı tarih, Scott McTominay'in 2023 grup aşamasında Galatasaray ile 3-3 berabere kalınan maçta ağları sarstığı 29 Kasım'dı. Önceki iki sezonda turnuvaya katılma hakkı elde edemeyen ve son Şampiyonlar Ligi sezonunu Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kapatan takım için, geri dönüşte güçlü bir mesaj verecek performans ortaya koyma baskısı son derece büyüktü.
- Getty Images Sport
Cunha, Old Trafford'daki hezimeti ateşledi
Kilit an, yarım saat dolmadan hemen önce geldi; Matheus Cunha gol perdesini açarak oyuncuların omuzlarındaki ağır yükü bir anda hafifletti. Cunha, Patrick Dorgu'nun nokta atışı ortasını iyi değerlendirip yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu sol üst köşeye gönderdi. Bu kritik gol, Manchester United için adeta baraj kapaklarını açtı ve takım kısa sürede maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Bruno Fernandes, devre arasından hemen önce Youri Tielemans'ın delici pasının ardından yaptığı isabetli vuruşla farkı ikiye çıkardı ve topu kalenin ortasından ağlara gönderdi. Kısa süre sonra Benjamin Sesko, ilk yarının son anlarında üçüncü golü atarak maçın, düdük çalmadan önce rekabetçi bir mücadele olma özelliğini fiilen bitirdi.
Martinez, baskın bir performansa imza attı
United, ikinci yarıda da durmak bilmeyen baskısını sürdürdü ve Azerbaycan'dan gelen rakibine nefes alma ya da toparlanma şansı tanımadı. Savunma son derece sağlam kalırken, hücum oyuncuları da farkı artırmak için çok sayıda fırsat üretmeye devam etti.
Lisandro Martinez, 68. dakikada iyi hazırlanmış bir duran top organizasyonunu değerlendirerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeye gönderdi ve sonunda dördüncü ve son golü kaydetti. Old Trafford'daki bu kapsamlı 4-0'lık galibiyet, United'ı genel Şampiyonlar Ligi puan durumunda dördüncü sıraya taşıdı. Takım şu anda Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Barcelona'nın hemen arkasında yer alıyor; gerçekten muhteşem ve son derece cesaret verici bir başlangıcın ardından yalnızca averaj farkıyla geride bulunuyor.
- Getty Images Sport
Derbi kapışması yaklaşıyor
Avrupa’ya bu muhteşem dönüşün ardından Manchester United artık pazar günü Old Trafford’da Manchester City’ye karşı oynanacak kritik Manchester derbisine odaklanmalı. United, ilk üç maçında topladığı dört puanla şu anda puan tablosunda 11. sırada yer alıyor. Buna keskin bir tezat oluşturan City ise üçte üç yapmış şekilde zirveye geliyor. Taraftarlar, bu net galibiyetin kusursuz rakiplerini durdurmak için gereken ivmeyi sağlayacağını umacaktır.
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