Gelecek maçlar MUN Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

Old Trafford'da Manchester United ile Roma arasında Şampiyonlar Ligi gecesi. Udine'deki bol gollü galibiyetin ardından Roma, zorlu ve etkileyici bir sahada, belirgin biçimde zor durumda olan rakibine karşı Avrupa'da da iyi performansını sürdürmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar lig ve kupa maçlarında üst üste son üç karşılaşmasını kaybetti. Son 9 maçında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı; 10 Eylül'de Sabah karşısında elde ettiği 4-0'lık galibiyetten bu yana kazanamıyor.

Gasperini için Gollini'nin durumu belirsiz: Svilar sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ilk 11'deki yer, kariyerinde Manchester United altyapısında da bir dönem geçiren eski Atalanta oyuncusuna ait. Ancak Gollini'nin bu sabah yaşadığı sırt sorunu, onu maç dışı bırakabilir. Üçüncü kaleci Devis Vásquez hazır.