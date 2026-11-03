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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Manchester United-Roma CANLI: Muhtemel 11’ler, Gollini yetişemiyor. Vásquez oynayacak

M. United - Roma
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi

Manchester United ile Roma arasında Old Trafford'da oynanacak dev maça dair her şey.

Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

Old Trafford'da Manchester United ile Roma arasında Şampiyonlar Ligi gecesi. Udine'deki bol gollü galibiyetin ardından Roma, zorlu ve etkileyici bir sahada, belirgin biçimde zor durumda olan rakibine karşı Avrupa'da da iyi performansını sürdürmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar lig ve kupa maçlarında üst üste son üç karşılaşmasını kaybetti. Son 9 maçında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı; 10 Eylül'de Sabah karşısında elde ettiği 4-0'lık galibiyetten bu yana kazanamıyor.

Gasperini için Gollini'nin durumu belirsiz: Svilar sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ilk 11'deki yer, kariyerinde Manchester United altyapısında da bir dönem geçiren eski Atalanta oyuncusuna ait. Ancak Gollini'nin bu sabah yaşadığı sırt sorunu, onu maç dışı bırakabilir. Üçüncü kaleci Devis Vásquez hazır.

  • MAÇ KÜNYESİ VE MUHTEMEL 11'LER

    Manchester United-Roma

    Gol atanlar:

    Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Amass; Baleba, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha. Teknik direktör: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.

    Hakem: Gil Manzano

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Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM