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Manchester United, rekor düzeyde yayın hakkı bedeli üzerinde anlaşmaya varılmasıyla Amazon Prime'da 2026-27 sezonu için "All or Nothing" belgesel dizisini çekecek
Rekor kıran anlaşma, United'ı Prime Video'ya taşıyor
Manchester United, Amazon Prime ile 2026-27 sezonu için kulübün kendi "All or Nothing" belgesel dizisinde yer alacağı tarihi bir ortaklık duyurdu. The Athletic'e göre kulüp, "benzer belgeseller arasında rekor bir erişim ücreti" anlaşması yaptığını iddia ediyor; yapımın 2027 yazında dünya çapında yayınlanması planlanıyor. Çekimlerin, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü bu yaz başlaması öngörülüyor.
Dizi, daha önce Arsenal, Manchester City ve Tottenham Hotspur gibi takımları konu alan platformun giderek büyüyen spor içeriği portföyüne katılacak. Bu dizi, United'ın başarılı 2025-26 sezonunun ardından geçireceği dönüşüm sürecini takip etmeyi vaat ediyor. 240'tan fazla ülke ve bölgedeki izleyiciler, soyunma odasına ve kulübün yenilenmiş Carrington Antrenman Kompleksi'nin "kutsal mekanına" erişim hakkına sahip olacak.
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Amorim'in endişeleri ve anlaşmaya giden yol
Bu anlaşmaya giden yol engelsiz geçmedi. Olası bir belgesel projesine ilişkin iç görüşmeler, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru başlamıştı. The Athletic, United’ın o dönemde rekor kıran ve kulübün her alanına erişim imkanı sunan bir dizi için kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü ve Amazon’un teklifinin 10 milyon sterlinin üzerinde olduğunu bildirmişti. Bu, Amazon’un bir kulübe dizi katılımı için yaptığı en yüksek ödeme olacaktı.
Cazip teklife rağmen, eski teknik direktör Ruben Amorim, kameraların varlığının zorlu yıllar geçiren takım için istenmeyen bir dikkat dağınıklığı yaratacağından endişe duyarak ciddi çekincelerini dile getirmesi üzerine proje başlangıçta rafa kaldırıldı.
Ocak 2026'da kulüpten ayrılan Amorim, böyle bir projenin o dönemdeki birinci takım ortamına uygun olmadığına dair endişelerini dile getirmişti. Ancak, Michael Carrick yönetiminde bir istikrar dönemi ve Avrupa'nın elit turnuvalarına geri dönüşün ardından, United yönetimi zamanlamanın nihayet doğru olduğuna karar verdi. CEO Omar Berrada ve sportif direktör Jason Wilcox'un da aralarında bulunduğu kulüp yönetimi, INEOS'un sahipliğinde başlayan yeni dönemi anlatan programda yer alması bekleniyor.
Kulüp yönetimi, "benzeri görülmemiş" erişim imkânını açıklıyor
Manchester United İletişim Direktörü Toby Craig, nihayet kulübün kapılarını dünyaya açma kararını açıklarken yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Şimdi kapılarımızı açmanın tam zamanı; böylece dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız, pek çok insan için büyük anlam ifade eden bu kulübün perde arkasını ilk kez görebilecekler. Bu belgesel, Old Trafford'daki ikonik atmosferden Carrington'da her gün sahne arkasında devam eden çalışmalara kadar, Manchester United'ın eşsiz insanlarını, hırsını ve kültürünü sergileyecek. Hem yurt içinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde en üst düzeyde mücadele ederken, bu tarihi kulübün bazı hikayelerini hem taraftarlarımızla hem de dünyanın dört bir yanındaki yeni izleyicilerle paylaşacağız."
Belgesel, oyuncuları ve teknik kadroyu daha insani bir şekilde göstermeyi ve dünyanın en çok mercek altına alınan spor kurumlarından birinde geçen bir sezonun "duygusal iniş ve çıkışlarını" ilk elden aktarmayı amaçlıyor. 1,1 milyar olarak tahmin edilen küresel hayran kitlesiyle Amazon, "küresel fenomen" olarak tanımladıkları bu yapımın izleyici sayısını artırmak için Red Devils'a duyulan tutkuya büyük bir bahis oynuyor.
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Amazon’un “anlatmamız gereken hikâye”
Dizgi devi, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulübüne erişim hakkı elde etmesinden dolayı büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. İngiltere Film ve Senaryosuz Televizyon ile Kuzey Avrupa Orijinal Yapımları Sorumlusu Tara Erer şunları söyledi: "Manchester United bir futbol kulübünden daha fazlasıdır: Küresel bir fenomendir. All or Nothing: Manchester United, anlatmamız gereken bir hikâyeydi. Old Trafford'dan dünyanın her köşesine kadar, bu düzeyde tutku, tarih ve takıntı uyandıran başka bir kulüp yok. Anlatmak istediğimiz hikaye tam da bu ve bunu dünyanın her yerindeki izleyicilerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz."
Yapım, United'ın tüm turnuvalardaki yolculuğunu takip edecek ve kulübün hem Premier League'de hem de kıtada yeniden bir güç haline gelmeye çalışırken Michael Carrick yönetimindeki yoğun yaşamı yansıtacak. Birinci takımın ötesinde, dizinin Manchester United makinesini kapalı kapılar ardında çalıştıran günlük operasyonlar da dahil olmak üzere kulübün daha geniş kültürünü vurgulayacağı bekleniyor.