Bu anlaşmaya giden yol engelsiz geçmedi. Olası bir belgesel projesine ilişkin iç görüşmeler, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru başlamıştı. The Athletic, United’ın o dönemde rekor kıran ve kulübün her alanına erişim imkanı sunan bir dizi için kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü ve Amazon’un teklifinin 10 milyon sterlinin üzerinde olduğunu bildirmişti. Bu, Amazon’un bir kulübe dizi katılımı için yaptığı en yüksek ödeme olacaktı.

Cazip teklife rağmen, eski teknik direktör Ruben Amorim, kameraların varlığının zorlu yıllar geçiren takım için istenmeyen bir dikkat dağınıklığı yaratacağından endişe duyarak ciddi çekincelerini dile getirmesi üzerine proje başlangıçta rafa kaldırıldı.

Ocak 2026'da kulüpten ayrılan Amorim, böyle bir projenin o dönemdeki birinci takım ortamına uygun olmadığına dair endişelerini dile getirmişti. Ancak, Michael Carrick yönetiminde bir istikrar dönemi ve Avrupa'nın elit turnuvalarına geri dönüşün ardından, United yönetimi zamanlamanın nihayet doğru olduğuna karar verdi. CEO Omar Berrada ve sportif direktör Jason Wilcox'un da aralarında bulunduğu kulüp yönetimi, INEOS'un sahipliğinde başlayan yeni dönemi anlatan programda yer alması bekleniyor.