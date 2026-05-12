Kamuoyuna yaptığı pişmanlık açıklamasına rağmen, Real Madrid yönetiminin iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncuya "öfkeli" olduğu söyleniyor. İspanyol devinin soyunma odasında bölünme yaşansa da, kulübün üst düzey isimleri Fransız orta saha oyuncusunun yanında yer aldı; bu durum, önümüzdeki yaz transfer döneminde Valverde'nin görevden alınması yönünde seslerin yükselmesine neden oldu. Manchester United, kendi orta saha kadrosunu yenilemeyi hedeflediği için bu gelişmeleri yakından takip ediyor. İlginç bir şekilde, Kırmızı Şeytanlar başlangıçta Tchouameni ile ilgilenmişti, ancak oyuncunun bu olaylar sırasında aldığı büyük destek nedeniyle ayrılmaya isteksiz olduğu anlaşılıyor.