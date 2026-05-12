Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONAAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Manchester United, Real Madrid’in “dışlanmış” oyuncusu Federico Valverde’yi transfer etmek için sürpriz bir hamle planlarken, Blancos ise Aurelien Tchouameni ile yaşanan tartışmanın ardından orta saha oyuncusuna “öfkeli”

F. Valverde
M. United
Real Madrid
Premier Lig
Transfers
La Liga

Manchester United, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Federico Valverde için çarpıcı bir transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor; zira oyuncunun İspanya'nın başkentindeki geleceği giderek belirsizleşiyor. Uruguaylı milli oyuncunun, takım arkadaşı Aurelien Tchouameni ile antrenman sahasında yaşanan ve büyük yankı uyandıran bir tartışmanın ardından Bernabéu'da kenara itildiği ve bu durumun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasını muhtemel kıldığı bildiriliyor.

  • Madrid'in dev kulübü, sürpriz bir transfer hedefi haline geldi

    The Mirror'a göre, Manchester United'ın Real Madrid'de giderek artan kargaşadan yararlanarak Valverde için sürpriz bir teklifte bulunmayı planladığı bildiriliyor. 371 maçta forma giymiş ve uzun süredir "Blancos"un orta sahasının temel taşlarından biri olarak görülen 27 yaşındaki oyuncu, antrenman sahasında yaşanan fiziksel çatışmanın ardından birdenbire "dışlanmış" bir duruma düştü. Tchouameni ile yaşanan olay, Uruguaylı oyuncunun beyin sarsıntısı nedeniyle hastanede tedavi görmesini gerektirecek kadar ciddiydi. Yıldız oyuncu kamuoyuna bir açıklama yapıp alçakgönüllü bir özür dilese de, kulüpteki hasar kalıcı görünüyor.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    İspanya'nın başkentinde gerginlik artıyor

    Kamuoyuna yaptığı pişmanlık açıklamasına rağmen, Real Madrid yönetiminin iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncuya "öfkeli" olduğu söyleniyor. İspanyol devinin soyunma odasında bölünme yaşansa da, kulübün üst düzey isimleri Fransız orta saha oyuncusunun yanında yer aldı; bu durum, önümüzdeki yaz transfer döneminde Valverde'nin görevden alınması yönünde seslerin yükselmesine neden oldu. Manchester United, kendi orta saha kadrosunu yenilemeyi hedeflediği için bu gelişmeleri yakından takip ediyor. İlginç bir şekilde, Kırmızı Şeytanlar başlangıçta Tchouameni ile ilgilenmişti, ancak oyuncunun bu olaylar sırasında aldığı büyük destek nedeniyle ayrılmaya isteksiz olduğu anlaşılıyor.

  • Old Trafford'da orta saha devrimi devam ediyor

    Üç kez İspanya şampiyonu olan oyuncunun transferi, kulübün önemli ayrılıklara hazırlandığı bu dönemde Old Trafford’daki daha geniş kapsamlı stratejinin bir parçası. Casemiro’nun Manchester’daki serüveninin sona ermesi beklenirken, Manuel Ugarte’nin de yeni transferlerin finansmanına katkı sağlamak amacıyla en yüksek teklifi veren takıma satılması muhtemel. Sir Jim Ratcliffe ve transfer ekibi, bu boşluğu dolduracak birkaç potansiyel aday belirledi. Valverde'nin yanı sıra, İngiliz kulübü, önümüzdeki sezon için daha dinamik bir orta saha kurmak amacıyla Adam Wharton, Elliot Anderson ve Carlos Baleba gibi birkaç başka isimle de ilgileniyor.

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Transferin önündeki büyük engeller hâlâ devam ediyor

    Valverde'yi kadroya katmak kolay olmayacak, zira mevcut sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor; bu da Madrid'in onun transferi için 80 milyon sterlinin (108 milyon dolar) çok üzerinde bir ücret talep edeceği anlamına geliyor. Ancak, A takıma dönüş yolu tamamen kapanmışsa, Premier Lig'de yeni bir başlangıç en iyi çözüm olabilir.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO