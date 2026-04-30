Manchester United, Rafael Leao transferi için AC Milan’a ÜÇ oyuncu teklif etmeye hazır

La Gazzetta dello Sport’a göre Manchester United, sol kanadını güçlendirmek için Leao’yu birincil hedef olarak belirledi ve olası bir takas anlaşmasına Manuel Ugarte, Marcus Rashford veya Joshua Zirkzee’yi dahil etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Kırmızı Şeytanlar’ın gözlemcileri kısa süre önce Serie A’da Juventus ile oynanan maçta Leao’yu izlemiş olsa da, kulübün transferi kolaylaştırmak için artık oyuncuları ters yönde göndermeyi düşündüğü anlaşılıyor.

Rossoneri, geleneksel olarak yıldız oyuncuları için nakit teklifleri tercih etmiştir, ancak Premier League'de kendini kanıtlamış bir yeteneği kadrosuna katma fırsatı, müzakerelerin gidişatını değiştirebilir. Leao'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve net maaşı 5,5 milyon artı primlerden oluşuyor; bu rakam, United'ın onu Old Trafford'a çekmek için karşılamakta veya aşmakta hiçbir zorluk çekmeyeceği bir rakam.