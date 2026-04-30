Manchester United, Rafael Leao transferi için AC Milan’a ÜÇ oyuncu teklif etmeye hazır
Kırmızı Şeytanlar, Leao'nun takas anlaşmasını gündemine aldı
La Gazzetta dello Sport’a göre Manchester United, sol kanadını güçlendirmek için Leao’yu birincil hedef olarak belirledi ve olası bir takas anlaşmasına Manuel Ugarte, Marcus Rashford veya Joshua Zirkzee’yi dahil etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Kırmızı Şeytanlar’ın gözlemcileri kısa süre önce Serie A’da Juventus ile oynanan maçta Leao’yu izlemiş olsa da, kulübün transferi kolaylaştırmak için artık oyuncuları ters yönde göndermeyi düşündüğü anlaşılıyor.
Rossoneri, geleneksel olarak yıldız oyuncuları için nakit teklifleri tercih etmiştir, ancak Premier League'de kendini kanıtlamış bir yeteneği kadrosuna katma fırsatı, müzakerelerin gidişatını değiştirebilir. Leao'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve net maaşı 5,5 milyon artı primlerden oluşuyor; bu rakam, United'ın onu Old Trafford'a çekmek için karşılamakta veya aşmakta hiçbir zorluk çekmeyeceği bir rakam.
Milan, transfer için fiyat belirledi
Leao’nun 175 milyon avroluk (152 milyon sterlin/205 milyon dolar) devasa bir serbest kalma bedeli olmasına rağmen, Milan yönetiminin 50 milyon avro (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) civarında çok daha düşük bir rakamdan görüşmelere başlamaya açık olduğu bildiriliyor. 26 yaşındaki oyuncunun San Siro yönetimi ile ilişkisi, performansındaki düşüşün ardından soğudu ve kulüp, kanat oyuncusunu mevcut piyasada artık dokunulmaz olarak görmüyor.
United'ın ilgisi, Portekizli forvetin Milan taraftarlarının eleştirilerine maruz kaldığı bir dönemde geldi. Bu durum, kendi taraftarlarının son zamanlarda bir oyuncu değişikliği sırasında onu bir kez daha yuhalamasıyla da kanıtlandı. Bu hayal kırıklığı, United'ın sol kanatta daha fazla "sayısal üstünlük" ihtiyacıyla birleşince, yaz transferiyle ilgili görüşmeleri hızlandırdı.
Masada üç yıldız
Haberlere göre, Zirkzee, Milan’ın bu forvet oyuncusuna İngiltere’ye transferinden önce gösterdiği ilgi göz önüne alındığında, görüşmelerde özellikle dikkat çeken bir isim. Hollanda milli takımında forma giyen oyuncu, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı; 2025-26 sezonunda toplamda sadece 551 dakika süre aldı ve 21 maça çıktı, bu da onu İtalya’ya dönüş için en güçlü adaylardan biri haline getiriyor.
Rashford ve Ugarte de olası takas oyuncuları olarak adı geçiyor. Rashford şu anda Manchester'dan kiralık olarak Barcelona'da forma giyiyor ve Katalan ekibinin 30 milyon euro (26 milyon sterlin/33 milyon dolar) tutarında satın alma opsiyonu bulunsa da, geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Ugarte, kadronun kenarında kalmış durumda ve menajeri Jorge Mendes tarafından Avrupa'daki çeşitli takımlara teklif edildiği iddia ediliyor.
Milan, hücum hattında kapsamlı bir revizyon planlıyor
Leao'nun ayrılması, Massimiliano Allegri yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne dönüş hazırlıkları yapan Milan'ın hücum hattında önemli bir yeniden yapılanma sürecini tetikleyecektir. Kulüp, gelecek sezon hücum hattını yönetecek alternatifleri şimdiden araştırmaya başladı; Atletico Madrid'in forveti Alexander Sorloth, şu anda santrfor pozisyonu için öncelik listesinin başında yer alıyor.
Kulüp içindeki bazı isimler, kendi hedeflerini finanse etmek için tamamen nakit enjeksiyonunu tercih etse de, Zirkzee veya Rashford'un kadroya katılması, takımdaki acil boşlukları dolduracaktır. United'ın sol kanat için birincil hedefi Morgan Rogers olduğu bildiriliyor, ancak Aston Villa yıldızının değeri yaklaşık 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) olarak tahmin edilirken, Leao'nun maliyeti bunun yarısı kadar olabilir, bu da Portekizli milli oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar için finansal açıdan çok daha uygun bir çözüm haline getiriyor.