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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Manchester United oyuncuları, Atletico Madrid yenilgisi ve Lisandro Martinez'in öfke patlamasının ardından takım yemeğini iptal etti

M. United
L. Martinez
Atletico Madrid - M. United
Şampiyonlar Ligi

Manchester United oyuncularının, Atletico Madrid karşısında aldıkları ağır Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından planlanan takım yemeğini iptal ettikleri öne sürüldü. Karar, savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in kulüp yönetimine yönelik sert çıkışının ardından Old Trafford'da gerilimin arttığı bir dönemde alındı.

  • Avrupa’dan elenmenin ardından planlar rafa kaldırıldı

    United oyuncuları, perşembe akşamı için planlanan takım yemeğini Atletico deplasmanında aldıkları 2-0'lık Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından The Sun'ın haberine göre iptal etti. Michael Carrick'in ekibi, İspanya'nın başkentindeki hayal kırıklığı yaratan gecenin ardından tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini beş maça çıkardı.

    Avrupa'daki yenilginin ardından en çok, doğrudan kulüp yönetimini hedef alan sert açıklamalarıyla Martinez konuşuldu. Stoper, kadronun güçlü rakiplerle mücadele etmek için gereken kaliteye sahip olmadığını savunurken sportif direktör Jason Wilcox'a öfkesini yöneltti.

    Martinez, 24 saat sonra kamuoyuna bir açıklama yaptı ve yaşananlara değinerek davranışlarına açıklık getirdi. Arjantinli millî oyuncu, herkesin istediği sonucu alamamanın yarattığı öfke ve hayal kırıklığıyla konuştuğunu belirtti.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kadro derinliği konusunda hayal kırıklığı

    Martinez’in etrafında süren tartışmaların, perşembe günü düzenlenecek takım yemeğinin iptal edilmesinde önemli rol oynadığı bildirildi. Savunma oyuncusu, kadrodaki devam eden sakatlık sorunlarının yol açtığı oyuncu seçimi sıkıntılarından özellikle rahatsızdı.

    Carrick, Atletico’ya karşı oynanan kritik maçta stoper Ayden Heaven’ı sol bekte görevlendirmek zorunda kaldı. Martinez’in, deplasmanda Heaven’a alışık olmadığı bir mevkide ihtiyaç duyulmasının mevcut kadronun ne kadar yetersiz olduğunu gösterdiğini düşündüğü bildirildi.

    Haberde, Martinez’in eleştirilerinin Heaven’ı hedef almadığı açıkça belirtildi. Martinez’in tepkisi, transfer döneminde asıl mevkisi sol bek olan bir oyuncuyu kadroya katmayan yönetime yönelikti.

  • Transfer döneminde ulaşılamayan hedefler

    Taktiksel kısıtlamalar, son transfer dönemlerindeki başarısız oyuncu takviyesi girişimlerinden kaynaklanıyor. United, savunma seçeneklerini güçlendirmek için yoğun çaba gösterse de öncelikli hedeflerini kadrosuna katamadı.

    Lewis Hall, takımın süregelen sol bek sorununu çözmek için bir numaralı hedef olarak belirlenmişti. Ancak Newcastle, savunmacıyı satmak istemedi ve Old Trafford yetkilileri alternatif seçenekler aramaya başladı.

    Daha sonra Club Brugge'den Joaquin Seys ve Barcelona savunmacısı Alejandro Balde ile kurulan transfer bağlantıları da somut bir sonuca ulaşmadı. Bunun sonucunda yönetim ekibinin kritik Avrupa maçlarında taktiksel esnekliği sınırlı kaldı.

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty

    Gözler Leeds deplasmanına çevrildi

    Sahada baskı artarken saha dışında da gerilim sürüyor. United oyuncuları, yaklaşan yurt içi maçlarına tamamen odaklanmak için akşam yemeği planlarından vazgeçti. Takım, endişe verici beş maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    Carrick şimdi takımının odağını bu pazar Elland Road'da Leeds United'a karşı oynayacağı kritik maça çevirmeli. Teknik direktör, takımının mevcut gidişatını tersine çevirmek için oyuncularından kısa sürede bir karşılık almalı.

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