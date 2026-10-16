United oyuncuları, perşembe akşamı için planlanan takım yemeğini Atletico deplasmanında aldıkları 2-0'lık Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından The Sun'ın haberine göre iptal etti. Michael Carrick'in ekibi, İspanya'nın başkentindeki hayal kırıklığı yaratan gecenin ardından tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini beş maça çıkardı.

Avrupa'daki yenilginin ardından en çok, doğrudan kulüp yönetimini hedef alan sert açıklamalarıyla Martinez konuşuldu. Stoper, kadronun güçlü rakiplerle mücadele etmek için gereken kaliteye sahip olmadığını savunurken sportif direktör Jason Wilcox'a öfkesini yöneltti.

Martinez, 24 saat sonra kamuoyuna bir açıklama yaptı ve yaşananlara değinerek davranışlarına açıklık getirdi. Arjantinli millî oyuncu, herkesin istediği sonucu alamamanın yarattığı öfke ve hayal kırıklığıyla konuştuğunu belirtti.