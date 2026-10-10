Senne Lammens - 6/10

Uzun süre boyunca nispeten rahat bir maç çıkaran Lammens, iki kurtarış yaptı ancak bu kadar geç gol yemiş olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır. Pas dağıtımı işlevseldi ve United'ın topa %50 oranında sahip olmasına yardımcı oldu, ancak Solanke'nin beraberlik golüne yol açan tehlikeyi süpürecek kadar baskın bir varlık gösteremedi.

Lisandro Martinez - 7/10

Arjantinli savunmacı, sık sık savunma hattından çıkarak Tottenham'ın oyun kurulumunu bozmasıyla United'ın en proaktif defans oyuncusuydu. Takımın yaptığı 25 top kapmaya katkı sağladı ve disiplinliydi.

Leny Yoro - 6/10

Genç oyuncudan 59 dakikalık soğukkanlı bir performans geldi. Solanke'nin fiziksel tehdidiyle iyi başa çıktı ve taktiksel bir değişikliğin parçası olarak oyundan alınmadan önce topu akıllıca kullandı. Pozisyon bilgisi, Tottenham'ın geç baskısına rağmen xG'sini 1,56 ile sınırlı tuttu.

Harry Maguire - 6/10

Maguire hava toplarında üstündü ve United'ın yedi hava topu mücadelesi kazanmasına katkı sağladı. Tottenham'ın doğrudan hücumlarına karşı sağlam bir set sundu ancak takım arkadaşlarıyla birlikte, 92. dakikadaki beraberlik golüne yol açan kaotik sekans sırasında kritik eşleşmeyi kaybetti.

Luke Shaw - 6/10

Shaw, geriden yaptığı alışılagelmiş dikine paslarla katkı verdi ancak United geç bölümdeki yükselen baskıyı kontrol etmekte zorlanırken 96. dakikada sarı kart gördü. 89 dakika sahada kaldı ve öğleden sonranın büyük bölümünde Tottenham kanatlarını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu.