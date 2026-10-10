Old Trafford'daki taktik açıdan yoğun mücadele, Manchester United'ın maçın son bölümünde sahip olduğu oyuncu avantajını değerlendirememesiyle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da birbirinin temel pas kanallarını etkisiz hale getirdiği temkinli ilk yarının ardından maç, 73. dakikada Matheus Cunha'nın mükemmel hazırladığı pozisyonda Bryan Mbeumo'nun ev sahibi ekip adına kilidi açmasıyla alevlendi.
Rodrigo Bentancur'un konuk ekip adına oyundan atılmasının ardından taktik diziliş önemli ölçüde değişti ve bu durumun teoride United'ın geçiş oyununu kontrol etmesini sağlaması gerekiyordu. Ancak son vuruşlardaki etkisizlik ve 10 kişilik rakibe karşı baskıyı sürdürememek pahalıya mal oldu.
United, kaleyi bulan dört şut çekip topa sahip olmada dengeli bir pay yakalamasına rağmen uzatma dakikalarının son anlarında yıkıldı. Tek çıkış noktası olarak yorulmadan mücadele eden Dominic Solanke, sonunda 92. dakikada beraberlik golünü buldu ve anlık olarak dengesiz yakalanan United savunmasını cezalandırdı. Michael Carrick için bu, takımının skoru koruyacak araçlara sahip olduğu bir maçta kaybedilen iki puan anlamına geliyor.