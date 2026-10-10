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FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

Manchester United oyuncu puanları Tottenham Hotspur maçında: Bryan Mbeumo golünü attı ama son anlarda yaşanan drama Michael Carrick'i galibiyetten etti

M. United
Player ratings
Tottenham Hotspur
M. United - Tottenham Hotspur
Premier Lig
B. Mbeumo
M. Carrick

Manchester United, Old Trafford'da Tottenham Hotspur ile oynadığı dramatik maçta 1-1 berabere kaldı. Bryan Mbeumo'nun ikinci yarıdaki golü galibiyeti getirmiş gibi görünüyordu, ancak nefes kesen finalde Tottenham son anda eşitliği yakaladı.

Old Trafford'daki taktik açıdan yoğun mücadele, Manchester United'ın maçın son bölümünde sahip olduğu oyuncu avantajını değerlendirememesiyle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da birbirinin temel pas kanallarını etkisiz hale getirdiği temkinli ilk yarının ardından maç, 73. dakikada Matheus Cunha'nın mükemmel hazırladığı pozisyonda Bryan Mbeumo'nun ev sahibi ekip adına kilidi açmasıyla alevlendi.

Rodrigo Bentancur'un konuk ekip adına oyundan atılmasının ardından taktik diziliş önemli ölçüde değişti ve bu durumun teoride United'ın geçiş oyununu kontrol etmesini sağlaması gerekiyordu. Ancak son vuruşlardaki etkisizlik ve 10 kişilik rakibe karşı baskıyı sürdürememek pahalıya mal oldu.

United, kaleyi bulan dört şut çekip topa sahip olmada dengeli bir pay yakalamasına rağmen uzatma dakikalarının son anlarında yıkıldı. Tek çıkış noktası olarak yorulmadan mücadele eden Dominic Solanke, sonunda 92. dakikada beraberlik golünü buldu ve anlık olarak dengesiz yakalanan United savunmasını cezalandırdı. Michael Carrick için bu, takımının skoru koruyacak araçlara sahip olduğu bir maçta kaybedilen iki puan anlamına geliyor.

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    Kaleci ve savunma

    Senne Lammens - 6/10

    Uzun süre boyunca nispeten rahat bir maç çıkaran Lammens, iki kurtarış yaptı ancak bu kadar geç gol yemiş olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır. Pas dağıtımı işlevseldi ve United'ın topa %50 oranında sahip olmasına yardımcı oldu, ancak Solanke'nin beraberlik golüne yol açan tehlikeyi süpürecek kadar baskın bir varlık gösteremedi.

    Lisandro Martinez - 7/10

    Arjantinli savunmacı, sık sık savunma hattından çıkarak Tottenham'ın oyun kurulumunu bozmasıyla United'ın en proaktif defans oyuncusuydu. Takımın yaptığı 25 top kapmaya katkı sağladı ve disiplinliydi.

    Leny Yoro - 6/10

    Genç oyuncudan 59 dakikalık soğukkanlı bir performans geldi. Solanke'nin fiziksel tehdidiyle iyi başa çıktı ve taktiksel bir değişikliğin parçası olarak oyundan alınmadan önce topu akıllıca kullandı. Pozisyon bilgisi, Tottenham'ın geç baskısına rağmen xG'sini 1,56 ile sınırlı tuttu.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire hava toplarında üstündü ve United'ın yedi hava topu mücadelesi kazanmasına katkı sağladı. Tottenham'ın doğrudan hücumlarına karşı sağlam bir set sundu ancak takım arkadaşlarıyla birlikte, 92. dakikadaki beraberlik golüne yol açan kaotik sekans sırasında kritik eşleşmeyi kaybetti.

    Luke Shaw - 6/10

    Shaw, geriden yaptığı alışılagelmiş dikine paslarla katkı verdi ancak United geç bölümdeki yükselen baskıyı kontrol etmekte zorlanırken 96. dakikada sarı kart gördü. 89 dakika sahada kaldı ve öğleden sonranın büyük bölümünde Tottenham kanatlarını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu.

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    Orta saha

    Youri Tielemans - 5/10

    Belçikalı oyuncu, istediği gibi oyunun temposunu belirleyemedi. Saat dolarken oyundan alınan Tielemans, Gallagher ve Bergvall'in yüksek tempolu presiyle baş etmekte zorlandı; çoğu zaman dikine etkili paslar yerine güvenli geri paslara yönelmek zorunda kaldı.

    Kobbie Mainoo - 7/10

    Orta sahanın en dikkat çeken ismiydi. Mainoo, dar alanlarda oynamak için olağanüstü bir olgunluk sergiledi. United'ın pas sayısında eşit kalmasını sağlamada kritik rol oynadı (toplam 388 pas) ve hücum dörtlüsünün agresif kalmasına imkan tanıyan savunma desteğini verdi.

    Bruno Fernandes - 6/10

    Kaptan için sinir bozucu bir öğleden sonraydı. Boş alanları akıllıca değerlendirse de son paslarında alışılmış isabet yoktu. Hücumun odak noktasıydı ancak gol ya da asist katkısı yapamadı.

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    Hücum

    Matheus Cunha - 7/10

    United'ın yaratıcı kıvılcımıydı. Cunha, 73. dakikada Mbeumo'nun golünde kritik asisti yaptı ve topu taşımasıyla sürekli tehdit yarattı. Son dakikalarda oyundan alınmadan önce tartışmasız şekilde sahanın en iyi oyuncusuydu.

    Amad Diallo - 6/10

    Diallo kanatta zaman zaman ne kadar etkili olabileceğini gösterdi ancak istikrar sağlayamadı. Spurs'ü maçın başında savunmada çalışmaya zorlayan ilk hücum hattının bir parçasıydı, ancak 59. dakikada oyuna taze güç katmak için kenara alındı.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    Golü atan isimdi. Mbeumo, 73. dakikada bulduğu fırsatı ustalıkla değerlendirdi ve United'ın diğer anlarda eksik kalan bitiriciliğini ortaya koydu. Savunmacıların arkasına yaptığı koşular öğleden sonra boyunca sorun yarattı ve bu yüksek önem taşıyan karşılaşmada ilk 11'de başlamasını haklı çıkardı.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Diogo Dalot - 5/10

    59. dakikada oyuna girdi ancak maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandı. 96. dakikada sarı kart gördü ve beraberlik golündeki savunma hatasının bir parçası oldu.

    Joshua Zirkzee - 6/10

    Son 30 dakikada ileri uçta farklı bir profil sundu. Topu iyi sakladı ancak Tottenham kalesindeki Kinsky'yi zorlamayı başaramadı.

    Carlos Baleba - 6/10

    Son yarım saatte orta sahaya enerji getirdi ve Spurs'ün kırmızı kartının ardından oyunun kontrol edilmesine yardımcı oldu, ancak geç gelen golü engelleyemedi.

    Ayden Heaven - N/A

    96. dakikada çok geç bir değişiklikle oyuna dahil oldu.

    Marcus Rashford - N/A

    96. dakikada oyuna girdi, skora etki etmesi için çok geçti.

    Michael Carrick - 5/10

    Carrick, takımının 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 öndeyken baskıyı adeta davet etmesi ve sonunda durumun kontrolden çıkmasına izin vermesi nedeniyle maç yönetimi konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya kalacak. Takımı maçın büyük bölümünde taktik açıdan sağlam göründü ancak maçı bitirmek için gereken acımasızlıktan yoksundu.

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