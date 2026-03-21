Manchester United ortalığı karıştırdı! Bournemouth ile berabere kaldıkları maçta Amad Diallo'nun penaltı iddiası üzerine PGMOL'a şikayet yapılması bekleniyor

Old Trafford yetkililerinin, takım 1-0 öndeyken Amad'ın ceza sahası içinde yere indirildiği görüldüğü için öfkeli olduğu bildiriliyor. Sadece birkaç metre uzakta olmasına rağmen hakem Stuart Attwell itirazları görmezden geldi ve bu sayede Cherries'in atağa çıkmasına ve kısa süre sonra Ryan Christie'nin golüyle skoru eşitlemesine izin verdi.

Daily Mail'in ilk haberine göre, olay kulüp içinde öfkeye yol açtı ve kulüp, VAR'ın müdahale etmemesini önemli bir "iki gol farkı" olarak görüyor. United, penaltı kararının verilmemesinin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için süren sıkı yarışta üç puanı garantileme şansını doğrudan etkilediğini savunuyor.