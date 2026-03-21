Manchester United ortalığı karıştırdı! Bournemouth ile berabere kaldıkları maçta Amad Diallo'nun penaltı iddiası üzerine PGMOL'a şikayet yapılması bekleniyor
Old Trafford yetkililerinin, takım 1-0 öndeyken Amad'ın ceza sahası içinde yere indirildiği görüldüğü için öfkeli olduğu bildiriliyor. Sadece birkaç metre uzakta olmasına rağmen hakem Stuart Attwell itirazları görmezden geldi ve bu sayede Cherries'in atağa çıkmasına ve kısa süre sonra Ryan Christie'nin golüyle skoru eşitlemesine izin verdi.
Daily Mail'in ilk haberine göre, olay kulüp içinde öfkeye yol açtı ve kulüp, VAR'ın müdahale etmemesini önemli bir "iki gol farkı" olarak görüyor. United, penaltı kararının verilmemesinin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için süren sıkı yarışta üç puanı garantileme şansını doğrudan etkilediğini savunuyor.
Adaletsiz muamele mi?
Bu haber, Harry Maguire’ın kırmızı kartını da ele alan Ben Jacobs tarafından da doğrulandı. Jacobs, X adlısosyal medya platformunda şöyle yazdı: “Manchester United, dün gece Bournemouth ile oynanan berabere biten maçta ikinci bir penaltı kararı verilmemesi üzerine bugün PGMOL’a resmi bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor.”
"Kulüp, Amad'ın topa müdahale etme girişimi olmadan açıkça yere indirildiğini savunacak. Manchester United, açık bir VAR hatası olarak algıladıkları bu duruma öfkeli. Ayrıca, aynı maçta benzer penaltı olaylarının farklı şekilde değerlendirilmesi sonucu Harry Maguire'ın oyundan atılmasına da dikkat çekiliyor. MUFC, maçta 9 dakikalık uzatma süresinin verilmesinden de memnun değil."
Carrick, hakemlerin tutarsız kararları karşısında şaşkına döndü
Baş antrenör Carrick de maçın ardından öfkesini dile getirdi. Ona göre, bir faul penaltı gerektiriyorsa, diğeri de gerektirmeliydi. Benzer bir faulün ceza sahası içinde gerçekleşmiş olması, hakemin kararını kabul etmeyi daha da zorlaştırıyordu.
"Sadece penaltı kararı konusunda, nasıl birine verip diğerine vermezsiniz, anlamıyorum. Akıl almaz," dedi Sky Sports'a. "Çok büyük. Kesinlikle çok büyük. VAR bunun için vardı. Adaleti sağlamak ve tutarlılık. Ne düşünürlerse düşünsünler, birine verilmişse, bunun ilkiyle aynı olduğuna karar verecek yeterince insan var. İki farklı karar, bu yüzden gerçekten biraz kafa karıştırıcı.
Şimdi ne olacak?
2-2'lik beraberlik, United'ı üçüncü sırada tutsa da, podyuma çıkma şansı giderek azalıyor. Takım, 31 maçta topladığı 55 puanla, beşinci sıradaki Aston Villa'nın sadece dört puan önünde bulunuyor. Carrick'in takımı, Nisan ayında Premier Lig'de Leeds United ile karşılaşacak.
