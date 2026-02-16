Getty Images Sport
Manchester United, orta saha sorunlarını çözmek için Liverpool yıldızına şok transfer hamlesi planlıyor
Manchester United şok transferi hedefliyor
MEN'e göre, United, Mac Allister'ın yaz aylarında transfer piyasasına çıkması ihtimaline karşı onu yakından takip ediyor. Michael Carrick'in şu anda geçici olarak görevi üstlendiği göz önüne alındığında, kimin teknik direktörlük görevini üstleneceği henüz belli olmasa da, Kırmızı Şeytanlar potansiyel orta saha hedeflerinin bir listesini hazırlıyor. 27 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, Anfield kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi var, ancak geçen sezon geçirdiği ciddi kasık sakatlığının ardından zor bir sezon geçirdi.
Mac Allister'ı Merseyside kulübünden ayırmak önemli bir zorluk olacaktır. Paul Ince ve Michael Owen gibi oyuncular kariyerlerinde her iki kulüpte de forma giymişlerdir, ancak 1964 yılında Paul Chisnall'ın United'dan Liverpool'a transferinden bu yana hiçbir oyuncu her iki kulüp arasında transfer olmamıştır. Bu 62 yıl önceydi, bu nedenle Mac Allister transfer kararı alırsa bir öncü olacak. United'ın Brighton'dan Carlos Baleba, Crystal Palace'tan Adam Wharton ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson ile de ilgilendiği söyleniyor.
Mac Allister'ın hedefleri
Mac Allister, Arne Slot'un takımında merkezi bir rol oynamaya devam ediyor ve bu sezon 21 maçta ilk 11'de yer aldı, ancak performansı önemli ölçüde düştü, gol atamadı ve çoğunlukla hayal kırıklığıyla geçen bir sezonda iki asist kaydetti.
Ancak, bu ayın başlarında konuşan orta saha oyuncusu, formlarının daha iyiye gittiğini vurgulayarak kulübün web sitesine şunları söyledi: "Sezonun başlangıcına göre çok daha iyi bir dönemde olduğumuzu hissediyoruz. Takım olarak gelişiyoruz, ki bu en önemli şey, ve şimdi bu muhteşem maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.
"Teknik direktörümüz çok iyi bir toplantı yaptı ve her iki alanda da gelişmemiz gerektiğini söyledi. Biz de bunu istiyorduk ve son iki maçta bunu gösterdiğimizi düşünüyorum.
"Ama daha agresiftik, biraz daha fazla baskı yaptık. İstediğimiz şey bu ve bunu elde etmek ve bu konuda tutarlı olmak istiyoruz. Bence bu çok önemli olacak.
"Birçok oyuncumuz sakat, bu yüzden kolay değil, ama oraya varıyoruz. Son iki performansımızdan hepimiz memnunuz.
"Biraz daha agresif olan ve arkadan oyun kurmaya çalışan iki takımla oynadık, bu bizim için belki daha iyi. İyi bir dönemden geçiyoruz ama çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz."
Yaz transferleri için övgü
Mac Allister, yaz aylarında takıma katılan Hugo Ekitike ve Florian Wirtz'in etkisinden de çok etkilendi.
O, "Bence birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. İkisi de büyük yetenekler ve bence herkes onların kalitesini görebiliyor.
"Bir-iki pas gibi şeyleri çok sevdiklerini görebiliyoruz, bu da çok iyi çünkü böyle bir anda [parmaklarını şıklatır] gol ve asist üretebiliyorlar.
Bu yüzden onlar için gerçekten çok mutluyum. Bence ne kadar iyi olduklarını gösteriyorlar. Ama dediğim gibi, takım olarak hala gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bizim de istediğimiz bu."
Sırada ne var?
Liverpool şu anda Premier Lig'de dördüncü sıradaki United'ın üç puan gerisinde, altıncı sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, her iki kulübe de transfer görüşmelerinde avantaj sağlayacaktır, ancak Liverpool'un Mac Allister'ın ayrılmasını, özellikle de bu kadar acımasız bir rakibe transfer olmasını kabul edip etmeyeceği belirsizdir.
