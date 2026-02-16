Manchester United, orta saha sorunlarını çözmek için Liverpool yıldızına şok transfer hamlesi planlıyor

Mac Allister, Arne Slot'un takımında merkezi bir rol oynamaya devam ediyor ve bu sezon 21 maçta ilk 11'de yer aldı, ancak performansı önemli ölçüde düştü, gol atamadı ve çoğunlukla hayal kırıklığıyla geçen bir sezonda iki asist kaydetti.

Ancak, bu ayın başlarında konuşan orta saha oyuncusu, formlarının daha iyiye gittiğini vurgulayarak kulübün web sitesine şunları söyledi: "Sezonun başlangıcına göre çok daha iyi bir dönemde olduğumuzu hissediyoruz. Takım olarak gelişiyoruz, ki bu en önemli şey, ve şimdi bu muhteşem maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Teknik direktörümüz çok iyi bir toplantı yaptı ve her iki alanda da gelişmemiz gerektiğini söyledi. Biz de bunu istiyorduk ve son iki maçta bunu gösterdiğimizi düşünüyorum.

"Ama daha agresiftik, biraz daha fazla baskı yaptık. İstediğimiz şey bu ve bunu elde etmek ve bu konuda tutarlı olmak istiyoruz. Bence bu çok önemli olacak.

"Birçok oyuncumuz sakat, bu yüzden kolay değil, ama oraya varıyoruz. Son iki performansımızdan hepimiz memnunuz.

"Biraz daha agresif olan ve arkadan oyun kurmaya çalışan iki takımla oynadık, bu bizim için belki daha iyi. İyi bir dönemden geçiyoruz ama çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz."