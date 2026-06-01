"Manchester United onun için en iyi yer" - Nijerya milli takımının forveti Victor Osimhen'e, Galatasaray'dan ayrılacağına dair söylentiler dolaşırken Premier Lig'e transfer olması konusunda tavsiyede bulunuldu
Okpara, Old Trafford'a transferini destekliyor
Eski PSG savunma oyuncusu Godwin Okpara, Osimhen’i çevreleyen süregelen tartışmalara katılarak, Süper Kartallar’ın forvet oyuncusu için ideal bir sonraki adımın Manchester United olduğunu vurguladı. 27 yaşındaki oyuncu İstanbul’a geldiğinden beri büyük ses getiriyor, ancak Kırmızı Şeytanlar hücum seçeneklerini güçlendirme arayışında olduğundan, İngiltere’nin en üst liginin cazibesi manşetleri süslemeye devam ediyor.
Soccernet'e potansiyel transfer hakkında konuşan Okpara, vatandaşının nereye gitmesini istediği konusunda net konuştu. Eski PSG savunmacısı, "Benim için, onun Manchester United'a gitmesini tercih ederim" dedi. "O zaten Belçika, Fransa ve İtalya'da oynadı. Şimdi sırada ne var? İspanya'ya gidemiyorsa, neden İngiltere olmasın?
"Manchester United onun için en iyi yer çünkü orada futbolun tadını çıkaracak. Oyun stili Manchester United takımına mükemmel uyum sağlayacak. Burası, yeteneklerini sergilemesi için ideal bir platform olur. Manchester United'a transfer olması onun için harika olur" diye konuştu Okpara.
Galatasaray güçlü konumunu koruyor
Premier Lig'den gelen söylentiler dinmek bilmezken, Galatasaray yıldız oyuncusu konusunda güçlü bir konumda durmaya devam ediyor. Osimhen'in sözleşmesi şu anda 2029 yılına kadar devam ediyor; bu da dev bir teklif gelmedikçe Türk devinin onu satmak için acil bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Haberlere göre kulüp, takımın sembolü olan oyuncunun ayrılmasını düşünmeden önce 150 milyon avro civarında bir transfer ücreti talep edecek.
Süper Lig ekibine katıldığından bu yana Osimhen olağanüstü bir performans sergiledi, 74 maçta 59 gol attı ve üç kupa kazandı. İnanılmaz formu, Napoli'den zorlu bir ayrılığın ardından Türkiye'ye transfer olma kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı, ancak 27 yaşındaki forvet, kariyerinin en verimli yıllarına giriyor.
Nijerya milli takım teknik direktörü spekülasyonlara yol açtı
Nijerya milli takım teknik direktörü Eric Chelle’nin, forvetin son milli maçlar dönemindeki yokluğunun olası bir transferle bağlantılı olduğunu ima eden açıklamalarının ardından transfer söylentileri doruk noktasına ulaştı.
Kadrosunda neden birkaç yıldızın eksik olduğunu açıklarken Chelle, “İki oyuncumuz eksik çünkü Osimhen belki de kulüp değiştirmek üzere, bu yüzden evde kalmasını tercih ediyorum çünkü oynarsa ve yüzde 100 formda değilse bu iyi olmaz. Ademola Lookman ise çok yorgun ve Atletico [Madrid] bizden onu mazur görmemizi istedi” dedi.
Bu yorumlar, Osimhen'in Türk şampiyonundan ayrılmak için görüşmelerde olduğu yönündeki haberleri hızla alevlendirdi.
United, dünya futbolunun en etkili golcülerinden biri olarak kendini kanıtlamış olan bu forvetle uzun süredir ilgilendiği biliniyor. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden dominant bir güç olmayı hedeflediğinden, kendini kanıtlamış bir golcü transfer etmek Old Trafford yönetimi için en önemli öncelik olmaya devam ediyor.
Osimhen, teknik direktörün açıklamalarını açıkladı
Chelle’in açıklamalarının yarattığı heyecana rağmen Osimhen, durumu düzeltmek için hemen sosyal medyaya başvurdu. Galatasaray’ın forveti, durumun yanlış yorumlandığını belirterek taraftarlara ve basına menajerinin sözlerini fazla abartmamaları çağrısında bulundu. Osimhen, mevcut kulübüne olan bağlılığını vurgulamak ve aynı zamanda milli takım kadrosuna olan saygısını korumak amacıyla sosyal medya hesabını kullandı.
Osimhen, Instagram'da yaptığı açıklayıcı paylaşımda, "Maalesef, sözleri bağlamından koparıldı ve abartıldı" diye yazdı. "O, Galatasaray'a büyük saygı duyuyor, maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve hiçbir zaman tartışma yaratmak niyetinde değildi. Bu konuşmayı ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatını takdir ediyorum ve onunla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. O, çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum."