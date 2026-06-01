"Manchester United onun için en iyi yer" - Nijerya milli takımının forveti Victor Osimhen'e, Galatasaray'dan ayrılacağına dair söylentiler dolaşırken Premier Lig'e transfer olması konusunda tavsiyede bulunuldu

Eski PSG savunma oyuncusu Godwin Okpara, Osimhen’i çevreleyen süregelen tartışmalara katılarak, Süper Kartallar’ın forvet oyuncusu için ideal bir sonraki adımın Manchester United olduğunu vurguladı. 27 yaşındaki oyuncu İstanbul’a geldiğinden beri büyük ses getiriyor, ancak Kırmızı Şeytanlar hücum seçeneklerini güçlendirme arayışında olduğundan, İngiltere’nin en üst liginin cazibesi manşetleri süslemeye devam ediyor.

Soccernet'e potansiyel transfer hakkında konuşan Okpara, vatandaşının nereye gitmesini istediği konusunda net konuştu. Eski PSG savunmacısı, "Benim için, onun Manchester United'a gitmesini tercih ederim" dedi. "O zaten Belçika, Fransa ve İtalya'da oynadı. Şimdi sırada ne var? İspanya'ya gidemiyorsa, neden İngiltere olmasın?

"Manchester United onun için en iyi yer çünkü orada futbolun tadını çıkaracak. Oyun stili Manchester United takımına mükemmel uyum sağlayacak. Burası, yeteneklerini sergilemesi için ideal bir platform olur. Manchester United'a transfer olması onun için harika olur" diye konuştu Okpara.