Manchester United, öncelikli pozisyonu güçlendirmek için Real Madrid'in yıldız oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor
Orta sahanın yeniden yapılandırılması en önemli öncelik haline geldi
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde hücum hattına ve kaleci kadrosuna yoğun bir şekilde odaklanan Manchester United, artık dikkatini tamamen orta saha bölgesine çevirdi. Kulüp, Kobbie Mainoo gibi genç yıldızların ortaya çıkmasına rağmen tutarlılık konusunda sık sık zorluklar yaşayan orta sahasını canlandırmak için kapsamlı bir yetenek arayışı yürütüyor.
Takip edildiği bildirilen isimler arasında Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Brighton'dan Carlos Baleba ve Crystal Palace'tan Adam Wharton bulunuyor. Casemiro'nun sezon sonunda ayrılmasıyla birlikte, yeni bir 6 numara transferi United yönetimi için en önemli öncelik haline geldi.
Madrid'in yıldızı yeniden gündemde
Manchester United, gözünü daha uzaklara da dikmiş durumda. BBC’ye göre, Real Madrid’den Aurelien Tchouameni, kulübün bu yaz en önemli sorun alanını çözmek için takip ettiği uluslararası transfer hedeflerinin kısa listesinde öne çıkan isimlerden biri haline geldi.
Tchouameni'nin peşinde olmak, Carrington'daki yönetim kadrosu için yeni bir gelişme değil. United, 26 yaşındaki oyuncu 2022'de Monaco'dan ayrıldığında ona ciddi bir ilgi göstermişti, ancak orta saha oyuncusu sonunda Bernabeu'nun parlak ışıklarını tercih etmişti. O zamandan beri, dünya futbolunun en etkili defansif orta saha oyuncularından biri haline gelen Tchouameni, İspanyol devinde 191 maça çıktı ve 7 gol attı.
Real Madrid, 2028'e kadar sürecek olan Tchouameni'nin mevcut sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak, önemli bir kupa kazanamadan sona erecek gibi görünen bir sezonun ardından, Bernabeu'da önemli değişikliklerin yaşanacağı bir yazın geleceği hissi var. United'ın önemli bir teklifle gelmesi halinde, Madrid, Florentino Perez yönetimindeki kendi yeniden yapılanma planlarını finanse etmek için bir satışa izin vermeyi düşünebilir.
Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne dönüş için ivme kazanıyor
Bu transfer söylentilerinin ortaya çıkma zamanlaması, Michael Carrick’in United’ı sezonun başarılı bir şekilde tamamlamasına öncülük etmeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. Stamford Bridge’de Chelsea’ye karşı alınan hayati önem taşıyan 1-0’lık galibiyetin ardından, United Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeyi garantilemek üzere. Bu eleme, özellikle Madrid gibi dev kulüplerden oyuncuları kadroya katmaya çalışırken, kulübün transfer piyasasındaki çekiciliği açısından hayati önem taşıyor.
Büyük transferler için maaş bütçesi onaylandı
Manchester United, bu büyüklükteki bir transferi gerçekleştirebilmek için gerekli mali esnekliği sağlamak üzere perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor. Casemiro ve Jadon Sancho gibi yüksek maaşlı oyuncuların beklenen ayrılışları, maaş yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Ayrıca kulüp, Barcelona’nın Haziran ortasındaki son tarihten önce Marcus Rashford’u kadrosuna katmak için 30 milyon avroluk opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını bekliyor; bu durum transfer bütçesine ek bir kaynak sağlayacaktır.
Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun açık olması ve orta sahada dünya çapında bir oyuncuya olan acil ihtiyaç göz önüne alındığında, Tchouameni'nin transferi, United'ın yeniden en üst düzeyde rekabet etme niyetini teyit edecektir. Fransız oyuncu şimdilik Madrid'deki kadronun önemli bir parçası olmaya devam etse de, iki kulüp transfer ücreti konusunda anlaşabilirse, Old Trafford'da yeni dönemin odak noktası olma cazibesi, oldukça cazip bir teklif olabilir.