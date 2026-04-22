Manchester United, öncelikli pozisyonu güçlendirmek için Real Madrid'in yıldız oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor

Manchester United, gözünü daha uzaklara da dikmiş durumda. BBC’ye göre, Real Madrid’den Aurelien Tchouameni, kulübün bu yaz en önemli sorun alanını çözmek için takip ettiği uluslararası transfer hedeflerinin kısa listesinde öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

Tchouameni'nin peşinde olmak, Carrington'daki yönetim kadrosu için yeni bir gelişme değil. United, 26 yaşındaki oyuncu 2022'de Monaco'dan ayrıldığında ona ciddi bir ilgi göstermişti, ancak orta saha oyuncusu sonunda Bernabeu'nun parlak ışıklarını tercih etmişti. O zamandan beri, dünya futbolunun en etkili defansif orta saha oyuncularından biri haline gelen Tchouameni, İspanyol devinde 191 maça çıktı ve 7 gol attı.

Real Madrid, 2028'e kadar sürecek olan Tchouameni'nin mevcut sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak, önemli bir kupa kazanamadan sona erecek gibi görünen bir sezonun ardından, Bernabeu'da önemli değişikliklerin yaşanacağı bir yazın geleceği hissi var. United'ın önemli bir teklifle gelmesi halinde, Madrid, Florentino Perez yönetimindeki kendi yeniden yapılanma planlarını finanse etmek için bir satışa izin vermeyi düşünebilir.