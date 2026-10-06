Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bir ilanda, yeni pozisyonun kapsamlı sorumlulukları ayrıntılı şekilde anlatıldı. İlanda şu ifadelere yer verildi: "Bu rol, yüksek hacimdeki karmaşık taraftar soruşturmalarını, yaptırımları, itirazları ve üst mercilere taşınan süreçleri bağımsız şekilde yöneterek Kulübün bilet karaborsasıyla mücadele misyonunu desteklemek açısından kilit öneme sahiptir. Yapay zekâ, teknoloji ve elektronik tablo tabanlı veri analizini kullanarak kalıpları, eğilimleri ve ortaya çıkan riskleri belirleyin; bunu yaparken de üstün muhakeme sergileyin ve açık, empatik bir iletişim kurun."

Açıklama şöyle devam etti: "Her vakanın verimli ve tutarlı biçimde ele alınmasını sağlayın; Kulüp politikasını, değerlerini, yasal yükümlülüklerini ve tüm taraftar kitlesi genelinde adaleti koruyun."