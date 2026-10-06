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Manchester United, Old Trafford'daki karaborsa bilet krizine karşı mücadele etmek için yeni bir uzmanlık görevi başlattı
Manchester United, karaborsa bilet sorunuyla mücadele ediyor
Manchester United, Old Trafford'daki bilet karaborsası sorununun sürmesi nedeniyle bu konuyla ilgilenecek bir Taraftar Eskalasyonları Yöneticisi arayışını resmen başlattı.
Manchester Evening News'e göre kulüp, bilet satın alıp bunları çok yüksek fiyatlarla yeniden satan kişilerle mücadelede zorlandı. Stadyumda görev yapacak yeni yönetici, taraftarlar için birincil iletişim noktası olacak ve esas olarak yasa dışı bilet karaborsası şüphesi taşıyan durumlara ilişkin kapsamlı soruşturmaları yürütecek, tüm vakaların taraftar kitlesi genelinde adil şekilde ele alınmasını sağlayacak.
- Getty Images Sport
Yeni yöneticilik görevinin detayları
Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bir ilanda, yeni pozisyonun kapsamlı sorumlulukları ayrıntılı şekilde anlatıldı. İlanda şu ifadelere yer verildi: "Bu rol, yüksek hacimdeki karmaşık taraftar soruşturmalarını, yaptırımları, itirazları ve üst mercilere taşınan süreçleri bağımsız şekilde yöneterek Kulübün bilet karaborsasıyla mücadele misyonunu desteklemek açısından kilit öneme sahiptir. Yapay zekâ, teknoloji ve elektronik tablo tabanlı veri analizini kullanarak kalıpları, eğilimleri ve ortaya çıkan riskleri belirleyin; bunu yaparken de üstün muhakeme sergileyin ve açık, empatik bir iletişim kurun."
Açıklama şöyle devam etti: "Her vakanın verimli ve tutarlı biçimde ele alınmasını sağlayın; Kulüp politikasını, değerlerini, yasal yükümlülüklerini ve tüm taraftar kitlesi genelinde adaleti koruyun."
Taraftar protestoları ve kulübe yakın zamanda getirilen yasaklar
Bu idari değişiklik, United'ın karaborsa bilet satışı faaliyetlerine karıştıkları iddia edilen 685 kombine sahibine men cezası verme yönündeki tartışmalı kararının ardından geldi.
Kulüp karaborsayla mücadele etmeye çalışsa da, ceza alan bazı taraftarlar masum olduklarını savunmayı sürdürüyor. Bu yaygın memnuniyetsizlik, geçen ayki Manchester derbisinde düzenlenen taraftar protestosuyla zirveye ulaştı. Yeni yöneticiye, nihai sonuç ne olursa olsun itiraz süreci boyunca taraftarların kendilerini dinlenmiş, bilgilendirilmiş ve saygı görmüş hissetmesini sağlayarak güveni yeniden inşa etme görevi verilecek.
- Getty Images Sport
Manchester United için sırada ne var?
United artık Old Trafford'da uyumu yeniden sağlamak için bu kritik pozisyona yapılacak işe alımı sonuçlandırmaya odaklanacak. Taraftar İtirazları Yöneticisi atandıktan sonra kulübün, itirazları etkili şekilde yönetmek ve gerçek maç taraftarlarının istismar edilmesini kesin olarak durdurmak için yeni yapay zekâ ve veri odaklı protokolleri hızla uygulamaya koyması gerekiyor.
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