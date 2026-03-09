Manchester United, 'olağanüstü' oyuncuyu bırakarak büyük bir hata yaptığını söyledi. Eski Red Devils forveti, iki aylık antrenman döneminde gördüklerini açıkladı

United, İspanya milli takımı oyuncusu De Gea ile yollarını ayırdığında pek çok kişi şaşkınlık yaşadı. Manchester'da dört kez Yılın Oyuncusu seçilen De Gea, ünlü kırmızı formayı giyen birçok oyuncunun ciddi bir performans düşüklüğü yaşadığı bir dönemde istikrarın simgesi olarak kabul ediliyordu.

2011 yılında Sir Alex Ferguson tarafından transfer edilen ve Premier League şampiyonluğu kazanan De Gea, 12 yıl boyunca United formasıyla 545 maça çıktı ve kulübün tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları listesinde yedinci sırada yer aldı.

United, sözleşmesi sona eren De Gea'ya veda etti ve onun yerine Kamerunlu milli oyuncu Andre Onana'yı transfer etti. Bu deneme planlandığı gibi sonuçlanmadı ve Onana şu anda Türk takımı Trabzonspor'a kiralandı. Onana'nın bu yaz kalıcı bir transferle takımdan ayrılması bekleniyor.

Bunun nedeni, Senne Lammens'in United'ın kalede ihtiyaç duyduğu güvenilirliği sağlamasıdır. 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Red Devils'ın uzun süredir aradığı De Gea'nın uzun vadeli halefi gibi görünüyor.