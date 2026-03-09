Getty
Çeviri:
Manchester United, 'olağanüstü' oyuncuyu bırakarak büyük bir hata yaptığını söyledi. Eski Red Devils forveti, iki aylık antrenman döneminde gördüklerini açıkladı
Onana, Man Utd Lammens'i transfer etmeden önce başarısız oldu.
United, İspanya milli takımı oyuncusu De Gea ile yollarını ayırdığında pek çok kişi şaşkınlık yaşadı. Manchester'da dört kez Yılın Oyuncusu seçilen De Gea, ünlü kırmızı formayı giyen birçok oyuncunun ciddi bir performans düşüklüğü yaşadığı bir dönemde istikrarın simgesi olarak kabul ediliyordu.
2011 yılında Sir Alex Ferguson tarafından transfer edilen ve Premier League şampiyonluğu kazanan De Gea, 12 yıl boyunca United formasıyla 545 maça çıktı ve kulübün tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları listesinde yedinci sırada yer aldı.
United, sözleşmesi sona eren De Gea'ya veda etti ve onun yerine Kamerunlu milli oyuncu Andre Onana'yı transfer etti. Bu deneme planlandığı gibi sonuçlanmadı ve Onana şu anda Türk takımı Trabzonspor'a kiralandı. Onana'nın bu yaz kalıcı bir transferle takımdan ayrılması bekleniyor.
Bunun nedeni, Senne Lammens'in United'ın kalede ihtiyaç duyduğu güvenilirliği sağlamasıdır. 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Red Devils'ın uzun süredir aradığı De Gea'nın uzun vadeli halefi gibi görünüyor.
- Getty
Manchester United, De Gea'yı bırakarak hata mı yaptı?
United'ın De Gea'nın ayrılmasına izin verme kararından pişman olup olmayacağı sorulduğunda, talkSPORT Bet Online Slots ile birlikte konuşan Rossi, GOAL'a şunları söyledi: "Evet, öyle düşünüyorum. 33, 34 yaşındayken Manchester United'a antrenman için geri döndüm ve David oradaydı. Sanırım o yıl ayrıldı. O sezonun ardından ayrıldı.
"Yani, adam hala olağanüstüydü. Hala mümkün olan her şutu kurtarıyordu. Manchester United'da bir efsane. Ayrıca soyunma odasında da liderdi. Orada geçirdiğim iki ayda bunu gördüm. Evet, bence bu bir hataydı. Onu tutmaları gerekirdi.
“Ama bilirsiniz, böyle bir karar verecekseniz, doğru yedeği bulmanız gerekir. Onun yerine geçecek doğru kişileri bulmanız gerekir. Bunu yaptılar mı? Muhtemelen hayır. Ama şimdi çok, çok iyi bir kaleci buldular, olağanüstü bir performans gösteren genç bir kaleci. Bu yüzden, bence doğru yoldalar.”
İspanyol kalecinin neden transfer edildiği sorusu
Rossi, De Gea'nın yıllar boyunca takımın başarılarına yaptığı katkılar göz önüne alındığında, United'ın ona daha fazla saygı göstermesi gerektiğini savunan ilk kişi değil. Paul Parker da, kendini kanıtlamış bir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verilmesinin mantığını sorgulayan bir başka eski Red Devils yıldızı.
Parker daha önce DAZN'a şöyle demişti: "United, David De Gea'yı ayakları yeterince iyi olmadığı için takımdan çıkardı. De Gea geçen yıl takımda olsaydı, United en kötü ihtimalle orta sıralarda rahatça yer alırdı, çünkü De Gea çok fazla kurtarış yapıyordu.
"Dürüst olmak gerekirse, United taraftarları De Gea'ya çok haksızlık ettiler. United'da dört kez Sezonun En İyi Oyuncusu, Fiorentina'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmesi her şeyi anlatıyor. Herkes, futbolcuların kalecilerin ayaklarının iyi olması gerektiği konusunda yaydıkları bu aptalca fikre kapıldı ve futbol taraftarları da buna kanıttı."
- Getty
De Gea, Man Utd'nin yeni uzun vadeli 1 numarası olarak İtalya'da başrolde
De Gea, Old Trafford'da çantalarını topladıktan sonra bir yıl ara verdi. Hoş bir ara, oyuna olan tutkusunun yeniden alevlenmesini sağladı ve 2024'te Fiorentina'ya transfer olarak İtalya'ya taşındı.
35 yaşında buradaki performansları, United'ın neyi kaçırdığını daha da belirgin hale getirdi. Ancak Lammens, Manchester'da uzun süredir devam eden kaleci tartışmasını yatıştırmış görünüyor ve 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alırken, aynı zamanda ulusal şampiyonluklar peşinde koşabilir.
Reklam