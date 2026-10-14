AFP
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Manchester United, ocak transfer dönemi öncesinde Dinamo Zagreb'in çok formda forveti Dion Beljo için Tottenham ve Everton ile yarışıyor
İngiliz üçlü, Hırvat golcüyü takip ediyor
TEAMtalk'a göre Manchester United, Tottenham Hotspur ve Everton, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde 24 yaşındaki forveti yakından takip ediyor. Üç Premier League kulübü arasında oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabet yaşanıyor. İngiliz ekiplerinin ilgisini, 1,95 metre boyundaki golcünün son 14 maçında attığı 12 gol çekti. Bu gollerin 10'unu yalnızca yedi lig maçında kaydetti. Golcü oyuncu, formunu kısa süre önce millî takıma da taşıdı ve Hırvatistan formasıyla üçüncü maçına çıktığı İspanya'ya 4-1 kaybettikleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında millî takımdaki ilk golünü attı.
- Pixsell
İstikrarlı gol performansı geniş çaplı ilgi çekiyor
Beljo’nun bu sezonki etkileyici formu geçici bir çıkış değil. Geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta 38 gol atmıştı. Aynı TEAMtalk haberi, Brentford’un yanı sıra City Football Group ve Chelsea’nin sahibi BlueCo’nun da oyuncunun gelişimini yakından takip ettiğini ortaya koyuyor. Beljo’nun daha önce Premier League’deki kişisel favorileri arasında saydığı Newcastle United ve Leeds United ile de anılmış olması, transfer yarışını daha da ilgi çekici kılıyor.
En üst ligden talipler hücum hattındaki alternatiflerini artırmak istiyor
Başlıca taliplerin her birinin hücum hattını güçlendirmeye acil ihtiyacı var. Old Trafford'da karar vericiler, Benjamin Sesko ve Matheus Cunha için rekabeti artıracak takviyeler istiyor. Bu sırada Joshua Zirkzee'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Kuzey Londra'da Roberto De Zerbi'nin Richarlison'ı kadrosuna almaması, Tottenham'ı Dominic Solanke ve Omar Marmoush'a bel bağlamak zorunda bırakıyor. Ancak en acil ihtiyaç içinde olanın Everton olduğu söylenebilir. Yaz transfer döneminin hareketli son günlerinin ardından Beto'nun Fiorentina'ya gitmesiyle David Moyes'in elinde, A takım düzeyinde santrfor olarak kabul edilen tek oyuncu Thierno Barry kaldı.
- AFP
Uzun süreli sözleşme, kışın transfer girişimini zorlaştırıyor
İlgi şimdilik takip ve bilgi toplama aşamasında olsa da kış transfer dönemi açıldığında somut adımlar atılabilir. Haziran 2030'a kadar süren uzun vadeli sözleşmesiyle Zagreb'e bağlı olan forvetin transferi ne ucuz ne de kolay olacak. Premier League'den talipleri yeni yılda harekete geçmeye hazırlanırken golcünün önceliği, Hırvatistan'daki gol serisini sürdürmek.
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