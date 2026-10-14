Beljo’nun bu sezonki etkileyici formu geçici bir çıkış değil. Geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta 38 gol atmıştı. Aynı TEAMtalk haberi, Brentford’un yanı sıra City Football Group ve Chelsea’nin sahibi BlueCo’nun da oyuncunun gelişimini yakından takip ettiğini ortaya koyuyor. Beljo’nun daha önce Premier League’deki kişisel favorileri arasında saydığı Newcastle United ve Leeds United ile de anılmış olması, transfer yarışını daha da ilgi çekici kılıyor.