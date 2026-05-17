Ancak United, hakem Michael Salisbury’nin şok edici bir kararı sayesinde kısa sürede yeniden öne geçti. Salisbury, Bryan Mbeumo’nun gol öncesinde topu açıkça koluyla kontrol etmesine rağmen Matheus Cunha’nın golünü nedense geçerli saydı; bu durum, kısa süre önce Liverpool’a karşı kazanılan maçtaki Benjamin Sesko’nun eliyle oynama pozisyonuyla karşılaştırmalara yol açtı.

Ev sahibi takım daha sonra skoru 3-1'e getirdi. Mbeumo, devrenin başlarında Bruno'nun muhteşem pasını boşa harcadığı için telafi etmek amacıyla, Portekizli oyuncunun bir kez daha kendisine attığı pası yakın mesafeden gole çevirdi. Böylece Bruno, sezonun asist sayısını 20'ye çıkardı. Hala bir maç kalmış olması nedeniyle, şu anda Thierry Henry ve Kevin De Bruyne ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirebilir.

Forest, Anderson'ın bir başka güzel pasının ardından Morgan Gibbs-White'ın golüyle farkı 1'e indirdi ancak maçın son dakikalarında yoğun baskıya rağmen United skoru korudu ve Bruno, son saniyelerde bir asist daha yapmaya çok yaklaştı ancak Diogo Dalot'un hızlı bir kontra atakta vurduğu top direkten döndü.

Aşağıda, GOAL, Old Trafford'da sahaya çıkan tüm United oyuncularını değerlendiriyor...