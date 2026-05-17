Mark Doyle

Çeviri:

Manchester United - Nottingham Forest maçında oyuncuların puanları: Michael Carrick'in takımına hakemler bir kez daha yardım elini uzatırken, muhteşem Bruno Fernandes Premier Lig asist rekoruna ulaştı

Bruno Fernandes, Premier Lig asist rekorunu egale ederken, Manchester United Pazar öğleden sonra Nottingham Forest'ı 3-2 yenerek büyük tartışmalara yol açan bir galibiyetle ligi üçüncü sırada tamamladı. Michael Carrick'in takımı, Old Trafford'da 5. dakikada Luke Shaw'un golüyle öne geçti; ancak Morato, etkileyici bir performans sergileyen Elliot Anderson'ın mükemmel ortasını kafayla ağlara göndererek, ikinci yarı başlar başlamaz konuk takımı haklı bir şekilde eşitliğe taşıdı.

Ancak United, hakem Michael Salisbury’nin şok edici bir kararı sayesinde kısa sürede yeniden öne geçti. Salisbury, Bryan Mbeumo’nun gol öncesinde topu açıkça koluyla kontrol etmesine rağmen Matheus Cunha’nın golünü nedense geçerli saydı; bu durum, kısa süre önce Liverpool’a karşı kazanılan maçtaki Benjamin Sesko’nun eliyle oynama pozisyonuyla karşılaştırmalara yol açtı.

Ev sahibi takım daha sonra skoru 3-1'e getirdi. Mbeumo, devrenin başlarında Bruno'nun muhteşem pasını boşa harcadığı için telafi etmek amacıyla, Portekizli oyuncunun bir kez daha kendisine attığı pası yakın mesafeden gole çevirdi. Böylece Bruno, sezonun asist sayısını 20'ye çıkardı. Hala bir maç kalmış olması nedeniyle, şu anda Thierry Henry ve Kevin De Bruyne ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirebilir.

Forest, Anderson'ın bir başka güzel pasının ardından Morgan Gibbs-White'ın golüyle farkı 1'e indirdi ancak maçın son dakikalarında yoğun baskıya rağmen United skoru korudu ve Bruno, son saniyelerde bir asist daha yapmaya çok yaklaştı ancak Diogo Dalot'un hızlı bir kontra atakta vurduğu top direkten döndü.

Aşağıda, GOAL, Old Trafford'da sahaya çıkan tüm United oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (6/10):

    Morato'nun golünde yapabileceği hiçbir şey yoktu, ayrıca birkaç iyi kurtarış da yaptı.

    Diogo Dalot (6/10):

    Bir kez daha sağ bekte zayıf bir performans sergiledi, özellikle pozisyon alışı çok kötüydü. Ancak hücumda verimli olduğunu kanıtladı ve maçın sonlarında direğe çarpan şutuyla şanssızdı.

    Harry Maguire (6/10):

    Zamanında birçok topu uzaklaştıran tecrübeli stoper, yine yeterince sağlam bir performans sergiledi.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Arjantinli oyuncu, savunmada kararlılığı kadar pas dağıtımında da isabetli bir performans sergiledi.

    Luke Shaw (6/10):

    Maçın başında ceza sahası içinden attığı güzel bir şutla skoru açtı, ancak o andan itibaren oldukça sakin bir maç geçirdi ve maçın sonlarında çaresiz bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

    Orta saha

    Casemiro (6/10):

    Kesinlikle en iyi maçı değildi ama birkaç önemli müdahale yaptı, fırsat buldukça ileriye çıktı ve United formasıyla Old Trafford'da oynadığı son maçta oyundan çıkarken aldığı ayakta alkışı hak etti.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Mainoo tüm öğleden sonra topu iyi tuttu ancak maça gerçekten etki etmekte zorlandı ve Anderson'ın gölgesinde kaldı.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Ligin en iyi oyuncusu olağanüstü bir performans sergiledi ve Mbeumo nihayet golü atana kadar arka arkaya fırsatlar yarattı.

    Saldırı

    Amad Diallo (6/10):

    Kanat oyuncusu enerjik bir performans sergiledi; Mbeumo'nun şok edici bir kaçırışı olmasaydı bir asist yapacaktı.

    Matheus Cunha (7/10):

    Dribblingleriyle rakibe sorunlar yaşattı ve golü geçersiz sayılsa da Brezilyalı oyuncu bunu iyi karşıladı.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    İki net pozisyonu kaçırdıktan sonra Bruno'nun ortasını gole çevirerek utancını unutturdu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Joshua Zirkzee (4/10):

    Son 10 dakikada Mbeumo'nun yerini forvette aldı ancak iki harika fırsatı değerlendiremedi.

    Mason Mount (6/10):

    Çok yönlü forvetin oldukça hareketli bir performansıydı.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Zirkzee ve Mount ile birlikte üçlü oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu ve Zirkzee için harika bir fırsat yarattı.

    Michael Carrick (6/10):

    Önümüzdeki günlerde bu görevi kalıcı olarak üstlenecek gibi görünen geçici teknik direktör için bir galibiyet daha. Ancak bu, United için yine ikna edici olmayan bir galibiyetti, yani eski orta saha oyuncusunun bu göreve uzun vadede uygun olup olmadığına dair şüpheler ortadan kalkmadı.

