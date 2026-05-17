Manchester United'ın geçici teknik direktörü, yönetim felsefesini açıkça ortaya koyarak, oyuncuların egosunu bir engel değil, bir gereklilik olarak gördüğünü açıkladı. Kırmızı Şeytanlar, Nottingham Forest'ı ağırlamaya hazırlanırken, Carrick, kulübü Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmenin anahtarının, bu bireysel kişiliklerin nasıl yönetildiğine bağlı olduğunu vurguladı.

Soyunma odasındaki dinamikler hakkında konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Ego aslında tuhaf bir şey, çünkü en üst seviyede performans gösterebilmek için bir tür egoya sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacınız var ve bu her türlü farklı şekilde kullanılabilir, bu yüzden bence asıl önemli olan onu nasıl kullandığınızdır. Ve bence benim için önemli olan, burada öğrenmek, burada olmak ve benden daha iyi oyuncuların bununla başa çıkıp takım için kendilerini feda etmelerini görmek. Bence egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakmak önemli ve uğruna savaşacak ve bağlanacak bir tür egoya sahip olmalısın."