Çeviri:
Manchester United, Nottingham Forest maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken Michael Carrick, oyuncuların "egolarını" kontrol altına almayı planlıyor
'Ego'yu toplu bir silah olarak kullanmak
Manchester United'ın geçici teknik direktörü, yönetim felsefesini açıkça ortaya koyarak, oyuncuların egosunu bir engel değil, bir gereklilik olarak gördüğünü açıkladı. Kırmızı Şeytanlar, Nottingham Forest'ı ağırlamaya hazırlanırken, Carrick, kulübü Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmenin anahtarının, bu bireysel kişiliklerin nasıl yönetildiğine bağlı olduğunu vurguladı.
Soyunma odasındaki dinamikler hakkında konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Ego aslında tuhaf bir şey, çünkü en üst seviyede performans gösterebilmek için bir tür egoya sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacınız var ve bu her türlü farklı şekilde kullanılabilir, bu yüzden bence asıl önemli olan onu nasıl kullandığınızdır. Ve bence benim için önemli olan, burada öğrenmek, burada olmak ve benden daha iyi oyuncuların bununla başa çıkıp takım için kendilerini feda etmelerini görmek. Bence egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakmak önemli ve uğruna savaşacak ve bağlanacak bir tür egoya sahip olmalısın."
Carrick kalıcı bir göreve hazırlanıyor
Eski orta saha oyuncusunun yaklaşımı hemen sonuç verdi ve Ruben Amorim yönetiminde çöküşe geçen sezonu, ligi ilk dörtte bitirecek bir sezona dönüştürdü. Başarısı kulüp yönetiminin dikkatini çekti ve haberlere göre United, çok yıllık bir sözleşme konusunda genel bir anlaşmaya vardıktan sonra onu kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Vizyonunu daha ayrıntılı olarak açıklayan Carrick, şunları ekledi: “Bu, bireysel bir şey olan ya da herhangi bir şekilde olumsuz bir ego olmak zorunda değil. Bence bu, esasen kendinize ve uğruna çalıştığınız şeye duyduğunuz bir gurur. Bence hepimizin farklı şekillerde sahip olduğu egolarımız var. Herkesin aynı yönde çaba gösterdiği ruhu, bağı ve dostluğu görmek açık. Ego'yu futbol kulübüne aktarmak oldukça güçlü olabilir ve bunu kullanmalıyız."
Casemiro'nun vedası ve Anderson'ın tehdidi
Pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak maç, bu yaz Old Trafford’dan ayrılacak olan Casemiro için duygusal bir veda niteliğinde olacak. Bununla birlikte, United’ın en önemli transfer hedefi Elliot Anderson ile karşı karşıya gelmesi nedeniyle, dikkatler rakibin orta sahasına da çevrilecek. Kırmızı Şeytanlar, uzun süredir bu İngiltere milli takım oyuncusuna hayranlık duyuyor; ancak Forest’ın talep ettiği 120 milyon sterlinlik (160 milyon dolar) rekor transfer ücreti, olası görüşmeleri zorlaştırıyor.
Anderson gibi Wallsend Boys Club mezunu olan Carrick, genç oyuncuya övgüler yağdırdı. United teknik direktörü, "İyi iş çıkardı" dedi. "Bence o, takımlarının önemli bir parçası. Bence çok şey katıyor ve gerçekten yetenekli ve tehlikeli bir takıma sahipler, bu yüzden [Avrupa Ligi] yarı finallerine kadar gelen ve kıl payı elenen iyi bir sezon geçirdiler. Ama evet, onun takımlarının önemli bir parçası olduğu açıkça görülüyor."
Geleceğe yönelik yatırım
Forest maçı, sıkıştırılmış sezonun son iç saha karşılaşması olsa da, Carrick şimdiden yaz aylarında yapılacak büyük çaplı bir yeniden yapılanma sürecine odaklanmış durumda. Kulübün transfer stratejisi sürdürülebilirliğe doğru kayıyor gibi görünüyor; yönetim, büyük çaplı yeni transferlere girişmeden önce oyuncu satışları yoluyla mali dengeyi sağlamaya kararlı. Amaç, Carrick’e geçici teknik direktörlük döneminde başlattığı yeniden doğuş sürecini sürdürmesi için gerekli imkânları sunmak.
United üçüncü sırayı garantilemek için mücadele ederken, takımdaki moral yüksek. Carrick, geliştirdiği takım ruhu ve bağlara odaklanarak, taktiksel zekası ve insan yönetimi becerilerinin, kulübün Premier League'in elit takımlarıyla arasındaki farkı kalıcı olarak kapatmak için tam da ihtiyaç duyduğu şeyler olduğunu kanıtlamayı umuyor.