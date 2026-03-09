Manchester United, Nottingham Forest'ın sürpriz yıldızı için 43 milyon sterlinlik teklif hazırlarken şok yaşandı. Scoutlar, Casemiro'nun yerine geçecek 'doğrudan aday'dan çok etkilendi

Nottingham Forest, 2023 yılında Sangare'yi yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında transfer etse de, onun değerinin hızla yükseldiğinin tamamen farkında. Kulübün oldukça önemli bir kâr elde etmesi bekleniyor ve haberlere göre Forest, 43 milyon sterlin civarında daha yüksek bir rakamla görüşmelere başlamayı planlıyor.

Vitor Pereira'nın takımı, bu yaz hesaplarını dengelemek için en az bir büyük satış yapması gereken bir durumda bulunuyor. Sangare, Elliot Anderson ve Murillo, kulübün en değerli oyuncuları arasında yer alıyor ve Sangare'nin sözleşmesi 2028'e kadar devam ettiği için, United, Casemiro'nun yerine geçecek olası bir oyuncuyu kadrosuna katmak için yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacak.