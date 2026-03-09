Getty Images Sport
Manchester United, Nottingham Forest'ın sürpriz yıldızı için 43 milyon sterlinlik teklif hazırlarken şok yaşandı. Scoutlar, Casemiro'nun yerine geçecek 'doğrudan aday'dan çok etkilendi
Kırmızı Şeytanlar orta sahanın güçlü oyuncusunu belirledi
Fildişili oyuncu, City Ground'da muhteşem bir yükseliş yaşadı ve sahanın ortasında sergilediği etkileyici performanslarıyla Avrupa'nın en iyi scoutlarının dikkatini çekti. Kulüp, Casemiro sonrası döneme hazırlanırken, United Sangare'yi Brezilyalı tecrübeli oyuncunun ideal halefi olarak görüyor. CaughtOffside, United scoutlarının Sangare'nin ikili mücadelelerdeki hakimiyeti ve baskı altındaki soğukkanlılığından etkilendiklerini iddia ediyor. Fiziksel özellikleri ve taktiksel zekası, onu mevcut piyasada nadir bulunan bir yetenek haline getiriyor.
Forest, Sangare'nin satış fiyatını belirledi
Nottingham Forest, 2023 yılında Sangare'yi yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında transfer etse de, onun değerinin hızla yükseldiğinin tamamen farkında. Kulübün oldukça önemli bir kâr elde etmesi bekleniyor ve haberlere göre Forest, 43 milyon sterlin civarında daha yüksek bir rakamla görüşmelere başlamayı planlıyor.
Vitor Pereira'nın takımı, bu yaz hesaplarını dengelemek için en az bir büyük satış yapması gereken bir durumda bulunuyor. Sangare, Elliot Anderson ve Murillo, kulübün en değerli oyuncuları arasında yer alıyor ve Sangare'nin sözleşmesi 2028'e kadar devam ettiği için, United, Casemiro'nun yerine geçecek olası bir oyuncuyu kadrosuna katmak için yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacak.
Fildişili oyuncunun imzası için rekabet
İngiliz futbolunun zorluklarına tamamen uyum sağlayan Sangare'yi takip eden tek takım United değil. Aston Villa ve West Ham da savunmalarını güçlendirmek için onun durumunu takip ediyor ve Hammers daha önce Sangare'yi transfer etmeye çalışmıştı.
Avrupa'nın devleri Bayern Münih ve Liverpool da geçmişte Sangare'yi takip etmişlerdi, bu da Sangare'nin profilinin elit kulüplerin ilgisini çektiğini gösteriyor. Ancak Manchester United, transferi tamamlamak için gerekli finansal güce sahip ve onu Adam Wharton veya Carlos Baleba gibi diğer alternatiflere göre daha uygun maliyetli bir çözüm olarak görebilir. Anderson ise rakip Manchester City'ye transfer olmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.
Manchester United için dönüştürücü bir transfer mi?
Sangare'nin olası gelişi, yaz aylarında kulübün kalıcı menajeri olarak atanacak kişi için oyunun kurallarını değiştirebilir, çünkü sık sık eksikliğini hissettikleri savunma istikrarını sağlayarak United'ın daha yaratıcı yeteneklerine serbestçe hareket etme özgürlüğü verebilir. United'ın resmi bir teklifle transferi hızlandıracak mı yoksa hızlandırmayacak mı henüz belli değil, ancak Sangare, Premier League'in zirvesine geri dönmek isteyen United için dönüştürücü bir katkı sağlayabilir.
