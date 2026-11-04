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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Çeviri:

Manchester United nihayet zor anların adamını buldu mu? Schmeichel tarihi geri dönüşün sırrını açıklıyor

M. United - Roma
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi
P. Schmeichel
M. Carrick
Y. Tielemans
İngiltere
İtalya
Danimarka
Belçika

Derin bir hüzün, ardından sevinç patlaması

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ROM

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Premier Lig

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Manchester United'ın eski yıldızı Peter Schmeichel, Roma karşısında "maçın gidişatını değiştiren" ve takımın iki farklı geriye düşmesine rağmen değerli 3-2'lik galibiyete katkı sağlayan takımın yıldızlarından birine övgüler yağdırdı.

Schmeichel, ilk yarıda "büyük bir üzüntü" hissettiğini söylerken, maçın yaz transfer döneminde kadroya katılan Youri Tielemans'ın oyuna girmesiyle değiştiğine inandığını belirtti.

Belçikalı orta saha oyuncusu, ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra sakatlanan Kamerunlu Carlos Baleba'nın yerine oyuna girdi ve Schmeichel'in söylediğine göre "maçın gidişatını değiştirmeye" başladı.

Metro sitesi, Schmeichel'in CBS Sports'a yaptığı şu açıklamayı aktardı: "Böyle bir şey yapmamızın zamanı gelmişti. Manchester United geçmişte bu tür şeyleri defalarca yaptı, ama bu sefer uzun zaman aldı."

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  • Tielemans maçın seyrini değiştirdi

    Sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda, ilk 45 dakikada gördüklerim karşısında büyük bir üzüntü duydum, durum son derece kötüydü. Sonra ikinci yarının başında Carlos Baleba sakatlanarak oyundan çıktı ve kendi kendime 'İşler bundan daha kötüye gidemez' dedim."

    Ve ekledi: "Ancak Youri Tielemans sahaya girip maçın gidişatını değiştirdi. Bu, Manchester United formasıyla gördüğüm en iyi performansıydı ve onun adına son derece mutluyum. Orta sahaya girdi, takımı ileriye taşıdı ve bir lider oldu; onu izlemek harikaydı."

    Devamında şunları söyledi: "Bana göre bu büyük bir dönüm noktası olabilir. Oyuncular artık Manchester United'da olmanın ve bu büyük Avrupa gecelerinde oynamanın ne anlama geldiğini hissettiler."

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  • Büyük dönüşümün kıvılcımı: "Kaybedeceksen son ana kadar savaş"

    United efsanesi sözlerine şöyle devam etti: "İki farklı geriye düşülen bir maçtan geri dönmek, United'ın yıllardır yaptığı şey. Michael Carrick adına son derece mutluyum çünkü bu galibiyete şiddetle ihtiyacı vardı." Ayrıca Schmeichel'in oğlu ve eski Leicester City kalecisi Kasper, Old Trafford'daki muhteşem geri dönüşün ardından Tielemans'ı övdü.

    BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: "İlk yarıda, eğer kaybedeceksen sonuna kadar savaş demiştim. Elinden gelen her şeyi yaparsan yenilgiyi kabullenebilirsin ama onlar ilk yarıda bunu yapmadılar."

    Şunları vurguladı: "Ama ikinci yarıda bunu yaptılar. Oyunun tarzını Carlos Baleba belirledi. Bu yüzden sakatlanması üzücüydü ama bu bir kıvılcım gibiydi. Youri Tielemans sahaya girdi ve bu, maçın gidişatını biraz değiştirdi. Çok daha fazla kontrol sağlandı."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür maçlarda oynarken iki farklı geriye düştüğünde zaten kaybetmiş sayılırsın, dolayısıyla elinden gelenin en iyisini yapsan iyi olur. Koşsan ve oynasan iyi olur."

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  • "İşte ölçüt budur"

    Tarihi kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Ölçüt bu olmalı ve Michael Carrick açısından bu durumun harika yanı, artık geri dönüp bakabileceği bir referansının olması. Zor bir durum olduğunda ya da maç öncesi takım konuşması yapıldığında, şöyle bir şey olacak: Bu şekilde elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda neler başardığınıza bakın; işte o zaman sizinle baş etmek imkânsız hale geliyor."

    Manchester United'ın geriden gelerek elde ettiği bu galibiyetle birlikte takım, dört maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde on yedinci sıraya yükselirken, Roma on dokuzuncu sıraya geriledi.

    Carrick'in takımı pazar günü Aston Villa karşısında yeniden sahaya çıkacak; İtalya Serie A'da üçüncü sırada yer alan Roma ise Sassuolo'yu konuk edecek.

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Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL