Sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda, ilk 45 dakikada gördüklerim karşısında büyük bir üzüntü duydum, durum son derece kötüydü. Sonra ikinci yarının başında Carlos Baleba sakatlanarak oyundan çıktı ve kendi kendime 'İşler bundan daha kötüye gidemez' dedim."

Ve ekledi: "Ancak Youri Tielemans sahaya girip maçın gidişatını değiştirdi. Bu, Manchester United formasıyla gördüğüm en iyi performansıydı ve onun adına son derece mutluyum. Orta sahaya girdi, takımı ileriye taşıdı ve bir lider oldu; onu izlemek harikaydı."

Devamında şunları söyledi: "Bana göre bu büyük bir dönüm noktası olabilir. Oyuncular artık Manchester United'da olmanın ve bu büyük Avrupa gecelerinde oynamanın ne anlama geldiğini hissettiler."

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