Manchester United'ın eski yıldızı Peter Schmeichel, Roma karşısında "maçın gidişatını değiştiren" ve takımın iki farklı geriye düşmesine rağmen değerli 3-2'lik galibiyete katkı sağlayan takımın yıldızlarından birine övgüler yağdırdı.
Schmeichel, ilk yarıda "büyük bir üzüntü" hissettiğini söylerken, maçın yaz transfer döneminde kadroya katılan Youri Tielemans'ın oyuna girmesiyle değiştiğine inandığını belirtti.
Belçikalı orta saha oyuncusu, ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra sakatlanan Kamerunlu Carlos Baleba'nın yerine oyuna girdi ve Schmeichel'in söylediğine göre "maçın gidişatını değiştirmeye" başladı.
Metro sitesi, Schmeichel'in CBS Sports'a yaptığı şu açıklamayı aktardı: "Böyle bir şey yapmamızın zamanı gelmişti. Manchester United geçmişte bu tür şeyleri defalarca yaptı, ama bu sefer uzun zaman aldı."