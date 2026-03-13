Getty
Çeviri:
Manchester United, Newcastle'ın yıldızı Sandro Tonali'yi Crystal Palace ve Nottingham Forest'ın orta saha oyuncularıyla birlikte en önemli transfer hedefi olarak belirledi
Manchester United, Magpies'in orta saha motorunu gözüne kestirdi
Old Trafford yönetimi, kadronun çekirdeğini modernize etmek için Tonali'yi transferlistesinin en üst sırasına yerleştirdi. Şu anda 2029 yılına kadar Newcastle ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki İtalya milli oyuncusu, Casemiro'nunayrılacağı takımın orta sahasını güçlendirmek için ideal profil olarak görülüyor.
United'ın ilgisi, Newcastle'ın Avrupa futbolundan uzak kalabileceği zor bir sezonla boğuşurken geldi. Ancak The Sun'a göre, Red Devils, İngiliz futbolunun zorluklarına alışkın üst düzey yetenekleri kaybetmemek için birkaç yerli seçeneği de takip ediyor.
- AFP
Radarda olan Premier Lig yetenekleri
Tonali'nin yanı sıra, United yerli yeteneklerden oluşan kapsamlı bir aday listesi hazırladı. Palace'tan Wharton ve Forest'tan Anderson, öncelik listesinin üst sıralarında yer alıyor. Aynı raporda, her iki genç İngiliz umudunun da değerinin artması nedeniyle, United'ın Anderson veya Wharton'ı Old Trafford'a transfer etmek için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesi gerekeceği belirtildi.
Anderson için rekabetin özellikle şiddetli olması bekleniyor, Manchester City ise Forest'ın kilit oyuncusu için en önde gelen aday olarak görülüyor. Ancak, Red Devils'ın Anderson'ın maaş taleplerini karşılamak için City ile rekabet edip edemeyeceği henüz belli değil. Öte yandan, Palace'ın Wharton'ın değerinin hızla artması nedeniyle bu yaz onu satması bekleniyor.
Bournemouth ve Brighton'da genç alternatifler
Old Trafford'daki transfer ekibi, Bournemouth'tan Alex Scott ve Brighton'dan Carlos Baleba'yı da takip ediyor. Scott, United tarafından takım arkadaşı Tyler Adams'tan daha cazip bir seçenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Scott, Man Utd'nin aradığı genç ve enerjik orta saha oyuncusu profiline uyuyor.
Baleba, Seagulls ile zorlu bir sezon geçirmesine rağmen ilgi odağı olmaya devam ediyor. United, 2025 yaz transfer döneminde onun transfer olasılığını araştırmıştı, ancak sonuçta bir anlaşmaya varılamamıştı. Anderson 23 yaşında, Wharton, Scott ve Baleba ise 22 yaşında. Bu da gençlere odaklanıldığına işaret ediyor ve Casemiro gibi yaşlanan yıldızların yerini alacak uzun vadeli bir stratejiyi temsil ediyor.
- Getty Images Sport
Eski bağlantılar ve tarihsel engeller
İlginç bir şekilde, Tonali ile olan bağlantı Dan Ashworth'un görev süresini hatırlatıyor. Eski United sportif direktörü, Tonali'nin 2023 yılında AC Milan'dan Tyneside'a transferinin mimarıydı. Ashworth, Ruben Amorim'in atanmasına ilişkin endişelerini dile getirdikten sonra United'da beş ay görev yaptıktan sonra ani bir şekilde ayrıldı ve United'ın eski transferini takip etmesinin ironik bir arka planını oluşturdu.
Newcastle'dan bir oyuncu transfer etmek, iki kulüp arasındaki uzun süredir devam eden iş ilişkisi kuraklığını da sona erdirecektir. United, 1995 yılının Ocak ayında Andy Cole'u 7 milyon sterline transfer ederek o dönem İngiliz rekoru kırdığından beri Newcastle'dan hiçbir oyuncu transfer etmedi. Tonali veya Premier League'deki rakiplerinden biri bu boşluğu nihayet doldurabilecek mi, yaz transfer dönemi yaklaşırken göreceğiz.
Ancak, yaz transfer piyasasına dalmadan önce, Man Utd bu sezon Premier League'de ilk üçte bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi hedefliyor. Carrick'in takımı şu anda 29 maçta 51 puanla üçüncü sırada, bir sonraki rakibi Aston Villa ile aynı puanda.
Reklam