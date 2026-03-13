Manchester United, Newcastle'ın yıldızı Sandro Tonali'yi Crystal Palace ve Nottingham Forest'ın orta saha oyuncularıyla birlikte en önemli transfer hedefi olarak belirledi

Old Trafford yönetimi, kadronun çekirdeğini modernize etmek için Tonali'yi transferlistesinin en üst sırasına yerleştirdi. Şu anda 2029 yılına kadar Newcastle ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki İtalya milli oyuncusu, Casemiro'nunayrılacağı takımın orta sahasını güçlendirmek için ideal profil olarak görülüyor.

United'ın ilgisi, Newcastle'ın Avrupa futbolundan uzak kalabileceği zor bir sezonla boğuşurken geldi. Ancak The Sun'a göre, Red Devils, İngiliz futbolunun zorluklarına alışkın üst düzey yetenekleri kaybetmemek için birkaç yerli seçeneği de takip ediyor.