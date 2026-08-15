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FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

Çeviri:

Manchester United-Milan, maçın öne çıkanları ve hayal kırıklıkları: Chukwueze ve Ramos coştu, Cisse sürprizi. Terracciano felaketi

M. United - AC Milan
M. United
AC Milan
Club Friendlies

AC Milan'ın Serie A'da Torino'ya karşı oynayacağı açılış maçı öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında öne çıkanlar ve hayal kırıklığı yaratanlar.

Milan'ın yaz dönemindeki son hazırlık maçı geride kaldı, artık iş ciddiye biniyor. Milan, Polonya'nın Wroclaw kentinde Manchester United'ı 4-2 mağlup etti. Yakın geçmişindeki eski takımıyla yeniden karşılaşan ve bu ayrılığı hiç de iyi yaşamayan Amorim için bu mücadele kilit bir testti. Red Devils karşısında, sakatlıklar ve transfer nedeniyle eksik olmasına rağmen 23 Ağustos Pazar günü Serie A 2026/27'nin ilk haftasında Torino karşısında sahaya çıkacak takımın hatları görünmeye başlamalıydı: olumlu sinyaller de geldi, daha az olumlu olanlar da.


Aşağıda 15 Ağustos'taki test maçının öne çıkanları ve hayal kırıklıkları:


  • FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

    ÜST

    Goncalo Ramos: Milan formasıyla ilk kez ilk 11’de başladı; sonuç: ilk gol. Gerçek bir santrfor gibi kafayla attı, ayrıca Chukwueze ve Loftus-Cheek için iki dahiyane asist yaptı. Arada takım arkadaşlarına çok iyi servisler de yaptı; ayağı temiz bir forvet olduğu belli ve bunu Nijeryalının golünde de gösterdi: Şut çekmek yerine 10 numara zekâsıyla no-look pasla arkadaşını buldu. Sabah nasıl başlarsa gün öyle gider derler; büyük bir başrol oyuncusu olacak gibi görünüyor.


    Chukwueze: Milan’ın en iyisiydi, maç boyunca sahada kalan tek oyuncu da oydu. Amorim ona hayran ve bunun nedeni de açık: Oyunu genişletiyor ve rakip savunmayı yarıyor; Cisse ve Ramos için yaptığı gol getiren ortalarda olduğu gibi. Hücumda Milan’ın gerçek ekstra silahı, United savunmasını parçalayacak anahtar gibi görünüyor. Zor geçen yılların ardından, farklı bir rolde, 3-4-2-1’de sağdaki dördüncü oyuncu olarak, sonunda onun zamanı gelmiş olabilir.


    Jashari: mücadele ediyor ve toplar kazanıyor, her zaman oyunun içinde, ayrıca 1-1’lik golün hazırlığında da yer alıyor; Mazraoui’den topu kapıp Ramos’a veriyor. Presin temposunu ve şeklini yöneten isim o, geçen yıla göre bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor.


    Cissé: ilk yarıda hücum anlamında iyi girişimlerde bulundu, adam eksiltmeyi deneyen az sayıdaki isimden biri. Büyük bir karakter ortaya koydu. Chukwueze’nin asistinde 2-2’lik golün başlangıcını da bitirişini de yaptı. Ciddi alternatifler olmadan onun gönderilmesinin düşünülmesi, hele bir de direkt kiralık olarak, anlaşılır gibi değil: Amorim için hoş bir sürpriz.


    Torriani: harika geçen yazını sürdürüyor; bu kez United kaptanı Bruno Fernandes’in penaltısını kurtardı ve biri Rashford’a karşı olmak üzere iki iyi müdahaleyle takımına güven verdi. Hiç de fena değil.

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  • Hayal kırıklığı

    Musah: golle sonuçlanan kornerde gelen kafa vuruşunda Maguire’ı hemen kaçırıyor, neden onu onun marke ettiği anlaşılmıyor. Savunmaya yönelik bir maç çıkardı, ama o kıvılcım yine hep eksik kaldı.


    Estupinan: pas bağlantılarında zorlandı, savunma yerleşiminde de hatalar yaptı ve hemen sarı kart gördü; Marciniak ise daha sonra onu kırmızı karttan kurtardı. Kendisi hiçbir zaman ikna edici olmadı ve hâlâ da olmuyor; bu nedenle Aston Villa’ya transferinin neden durdurulduğu anlaşılmıyor.


    Terracciano: Tielemans’a verilen penaltıya yol açan tam anlamıyla bir delilik, üstelik penaltı da aslında yoktu. Oyun kurulumunda büyük sıkıntı yaşadı, neredeyse kendi kalesine de gol atacaktı; ardından Dorgu’ya 2-1’lik golü adeta hediye etti. Tam bir felaket, sahanın en kötüsüydü.

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