Goncalo Ramos: Milan formasıyla ilk kez ilk 11’de başladı; sonuç: ilk gol. Gerçek bir santrfor gibi kafayla attı, ayrıca Chukwueze ve Loftus-Cheek için iki dahiyane asist yaptı. Arada takım arkadaşlarına çok iyi servisler de yaptı; ayağı temiz bir forvet olduğu belli ve bunu Nijeryalının golünde de gösterdi: Şut çekmek yerine 10 numara zekâsıyla no-look pasla arkadaşını buldu. Sabah nasıl başlarsa gün öyle gider derler; büyük bir başrol oyuncusu olacak gibi görünüyor.





Chukwueze: Milan’ın en iyisiydi, maç boyunca sahada kalan tek oyuncu da oydu. Amorim ona hayran ve bunun nedeni de açık: Oyunu genişletiyor ve rakip savunmayı yarıyor; Cisse ve Ramos için yaptığı gol getiren ortalarda olduğu gibi. Hücumda Milan’ın gerçek ekstra silahı, United savunmasını parçalayacak anahtar gibi görünüyor. Zor geçen yılların ardından, farklı bir rolde, 3-4-2-1’de sağdaki dördüncü oyuncu olarak, sonunda onun zamanı gelmiş olabilir.





Jashari: mücadele ediyor ve toplar kazanıyor, her zaman oyunun içinde, ayrıca 1-1’lik golün hazırlığında da yer alıyor; Mazraoui’den topu kapıp Ramos’a veriyor. Presin temposunu ve şeklini yöneten isim o, geçen yıla göre bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor.





Cissé: ilk yarıda hücum anlamında iyi girişimlerde bulundu, adam eksiltmeyi deneyen az sayıdaki isimden biri. Büyük bir karakter ortaya koydu. Chukwueze’nin asistinde 2-2’lik golün başlangıcını da bitirişini de yaptı. Ciddi alternatifler olmadan onun gönderilmesinin düşünülmesi, hele bir de direkt kiralık olarak, anlaşılır gibi değil: Amorim için hoş bir sürpriz.





Torriani: harika geçen yazını sürdürüyor; bu kez United kaptanı Bruno Fernandes’in penaltısını kurtardı ve biri Rashford’a karşı olmak üzere iki iyi müdahaleyle takımına güven verdi. Hiç de fena değil.