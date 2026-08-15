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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Manchester United-Milan maçı saat 16.45'te: Son gelişmeler ve muhtemel 11'ler CANLI

M. United - AC Milan
AC Milan
M. United
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Amorim'in takımının Torino'ya karşı Serie A'daki ilk maçından önceki son hazırlık karşılaşmasını bizimle canlı takip edin.

Hazırlık maçı

Manchester United-Milan

Goller:


Milan, yaz hazırlıkları kapsamındaki yoluna bir prestijli hazırlık maçıyla daha devam ediyor: Ferragosto randevusunda saat 16.45'te rakip Manchester United.

Perth derbisinde Inter ile berabere kaldıktan ve Endonezya'da Chelsea'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra, Ruben Amorim'in Milan'ı, kötü ayrıldığı eski takımına karşı, Michael Carrick'in Manchester United'ıyla karşılaşmak üzere Polonya'nın Wroclaw kentine gidiyor.

Serie A'daki Torino maçına 23 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te çıkacak sezon açılışına yedi gün kala, sakatlıklar ve transfer nedeniyle hâlâ ciddi şekilde eksiklerden etkilenen Diavolo için son prova. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku teknik tercih nedeniyle kadro dışı kalırken, Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulsic ise çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle yok.


Bu transfer döneminde Serie A'nın ve Milan tarihinin en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos, ilk kez resmi olmayan bir maçta ilk 11'de sahaya çıkıyor.





  • Goller ve öne çıkan anlar:

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  • MAÇ KADROSU

    Manchester United-Milan

    Goller:


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Tek. dir. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao; Ramos. Tek. dir. Amorim.


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