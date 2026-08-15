Manchester United-Milan maçı saat 16.45'te: Son gelişmeler ve muhtemel 11'ler CANLI

Hazırlık maçı

Manchester United-Milan

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Milan, yaz hazırlıkları kapsamındaki yoluna bir prestijli hazırlık maçıyla daha devam ediyor: Ferragosto randevusunda saat 16.45'te rakip Manchester United.

Perth derbisinde Inter ile berabere kaldıktan ve Endonezya'da Chelsea'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra, Ruben Amorim'in Milan'ı, kötü ayrıldığı eski takımına karşı, Michael Carrick'in Manchester United'ıyla karşılaşmak üzere Polonya'nın Wroclaw kentine gidiyor.

Serie A'daki Torino maçına 23 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te çıkacak sezon açılışına yedi gün kala, sakatlıklar ve transfer nedeniyle hâlâ ciddi şekilde eksiklerden etkilenen Diavolo için son prova. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku teknik tercih nedeniyle kadro dışı kalırken, Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulsic ise çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle yok.





Bu transfer döneminde Serie A'nın ve Milan tarihinin en pahalı transferi olan Gonçalo Ramos, ilk kez resmi olmayan bir maçta ilk 11'de sahaya çıkıyor.















