Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Michael Carrick yönetiminde yaz transfer dönemine başlarken Newcastle'dan Sandro Tonali ve Atalanta'nın yıldız oyuncusu için büyük bir ikili transfer planlıyor
Carrick, İtalyan orta sahasını hedefliyor
Sky Italia'ya göre, Kırmızı Şeytanlar orta sahalarını güçlendirmek için Tonali'yi birincil hedef olarak belirledi. Eski AC Milan oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 maç da dahil olmak üzere tüm turnuvalarda toplam 53 maça çıkarak Magpies'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ancak Newcastle'ın Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamayacak olması nedeniyle, United, İtalyan milli oyuncuyu Old Trafford'da üst düzey Avrupa futbolunun cazibesiyle ikna etmeyi umuyor.
Newcastle'ın kilit oyuncularından birini doğrudan bir Premier Lig rakibine satmaya istekli olmadığı bildirildiğinden, Tonali'yi kadroya katmak hiç de kolay olmayacak. United'ın orta saha oyuncusunun teknik kalitesine ve istikrarına hayran olduğu biliniyor, ancak Magpies'i ikna etmek için tek bir pozisyon için mevcut transfer bütçesini aşmak zorunda kalabilir.
- Getty Images Sport
Ederson, Old Trafford'un radarında
Tonali'nin yanı sıra, Manchester United, Atalanta'nın oyuncusu Ederson için de bir rekabet içindedir. Brezilyalı oyuncu, Bergamo'da 2025-26 sezonunda olağanüstü bir performans sergilemiş, 41 maça çıkarak 3 gol ve 2 asist kaydetmiştir. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinin zirvesine ulaşmakta olup, dört başarılı yılın ardından Serie A ekibinden ayrılması beklenmektedir.
Ancak United, bu transferde tek başına değil, zira Atletico Madrid de uzun süredir eski Salernitana oyuncusuyla anılıyor. Ancak gazeteci Nicolo Schira'nın haberlerine göre Manchester United, oyuncuyu İspanya'nın başkentinden koparmak için 45 milyon euro teklif etmeye hazır. Atleti, oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmış olsa da, Atalanta'nın istediği bedeli henüz karşılayamadı ve bu da Carrick'e hamle yapma fırsatı sunuyor.
Orta sahanın yeniden yapılandırılması öncelik haline geldi
Bu ikili transfer, stadyumun merkezini tamamen yenilemeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası. Casemiro’nun sezon sonunda ayrılmasıyla birlikte, transfer ekibi Carrick’in oyun stilini hayata geçirebilecek, yüksek enerjili oyuncular arıyor. Ederson’un çok yönlülüğü ve Tonali’nin üst düzey pas dağıtımı, United’ı yeniden şampiyonluk yarışına sokmak için mükemmel bir kombinasyon olarak görülüyor.
Kulüp, sezon öncesi turu başlamadan önce tüm transferlerin tamamlanmasını sağlamak için acele ediyor. Premier League ve Serie A'dan tanınmış yıldızları hedefleyen United yönetimi, yüksek profilli transferlerle ilgili riskleri azaltabileceklerine ve kadroya anında kalite katabileceklerine inanıyor.
- Getty Images Sport
Acil durum planları hazır
Tonali transferi çıkmaza girerse, United’ın alternatif transferler için şimdiden zemin hazırladığı bildiriliyor. Buna, ayrılacak olan Casemiro’nun doğal halefi olarak görülen Brighton’ın yıldızı Carlos Baleba’ya yönelik uzun süredir devam eden ilgi de dahil. Kulüp, transfer çalışmalarında her ihtimali göz önünde bulundurmak istediği için Kamerunlu oyuncu aylardır gözlemcilerin radarında.
Odak noktası Tonali ve Ederson'dan oluşan rüya ikilisi üzerinde olsa da, yönetim kurulu transfer bedellerini de göz önünde bulunduruyor. Adam Wharton ve Elliot Anderson gibi diğer isimler de değerlendirmeye alınmaya devam ediyor. Böylece Carrick, gelecek sezon Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun fikstürün zorluklarını kaldırabilecek, yenilenmiş bir kadroya sahip olacak.