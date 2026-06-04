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Manchester United, Michael Carrick'in soyunma odasındaki 'önemli lider'i kadroda tutmak için tecrübeli yıldızı yeni bir sözleşmeyle bağladı
Soyunma odasının temel taşlarından biri
Manchester United, Heaton’ın geleceğini güvence altına alarak tecrübeli kalecinin Carrington’da kulübün vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmesini sağladı. 40 yaşındaki kaleci, kariyerine akademi mezunu olarak başladığı kulüpteki ikinci dönemini uzatacak yeni bir yıllık sözleşmeye imza attı.
Heaton, teknik ekip ile oyuncu kadrosu arasında hayati bir köprü görevi görerek, kulislerdeki etkisiyle büyük övgüler aldı. 2021'de geri döndüğünden bu yana, kulüp ile Carabao Kupası'nı kazandı ve soyunma odasının vazgeçilmez bir figürü haline geldi. Kulüp, onun liderliğini takım içinde yüksek standartları korumak için vazgeçilmez bir unsur olarak görüyor.
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Wilcox, Heaton'ın profesyonelliğini övüyor
United'ın futbol direktörü Jason Wilcox, Heaton'ın Kırmızı Şeytanlar'a saha dışında kattığı değeri hemen vurguladı. Maç günlerinde ilk on birde ilk tercih olmayabilir - kulüpte sadece üç kez ilk takımda forma giymiş olsa da: ikisi 2022-23 Carabao Kupası'nda, biri de 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde - antrenmanlardaki etkisi ve mentorluk rolü kulüp yönetimi tarafından gözden kaçmadı.
Wilcox, "Tom'un bir yıl daha devam etmesinden çok memnunuz. Herkes, grup içindeki liderliğinin ve profesyonelliğinin öneminin farkında" dedi. "Tom, Senne [Lammens]'in Premier Lig'deki ilk sezonunda ona destek olma konusunda kilit bir rol oynadı; sürekli adanmışlığı ve zihniyeti, kaleci grubumuz için harika bir standart oluşturdu."
Kariyerinde önemli bir dönüm noktası
Bu sözleşme uzatımını imzalayarak Heaton, profesyonel futbolcu olarak 21. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Bu, genç bir oyuncu olarak United’dan ayrıldıktan sonra Cardiff City ve Bristol City’de geçirdiği dönemlerle saygın bir kariyer inşa eden, ardından Burnley ve Aston Villa’da kendini kanıtlayan ve nihayetinde “Rüyalar Tiyatrosu”na geri dönen bir yolculuğun tam bir döngüsünü tamamlaması anlamına geliyor.
Heaton, kulüpteki yolculuğuna devam etmekten duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “Manchester United'ı temsil etmeye devam etmek büyük bir onur. Kulüp genelinde herkesin başarıya ulaşmak için çaba göstermeye devam etme kararlılığını ve hırsını hissedebiliyorsunuz. Takımı ileriye taşımada ve grubun en büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olmada rolümü üstlenmekten dolayı gerçekten heyecanlıyım.”
- Getty Images Sport
Manchester'da çıtayı yükseltiyor
Heaton'ın takımda kalmasına ilişkin karar, 2025-26 sezonunda üçüncü sırada bitirerek takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmeyi başaran teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki United için kritik bir dönemde geldi. Takımın bu geçiş döneminde, yeni nesil yeteneklere rehberlik edecek deneyimli isimlere ihtiyaç var ve Heaton'ın 2005 yılında Swindon Town'da kiralık olarak profesyonel futbola başladığı günden bu yana edindiği deneyim, United'ın genç kalecileri için zengin bir bilgi kaynağı oluşturuyor.