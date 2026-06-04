Manchester United, Michael Carrick'in soyunma odasındaki 'önemli lider'i kadroda tutmak için tecrübeli yıldızı yeni bir sözleşmeyle bağladı

United'ın futbol direktörü Jason Wilcox, Heaton'ın Kırmızı Şeytanlar'a saha dışında kattığı değeri hemen vurguladı. Maç günlerinde ilk on birde ilk tercih olmayabilir - kulüpte sadece üç kez ilk takımda forma giymiş olsa da: ikisi 2022-23 Carabao Kupası'nda, biri de 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde - antrenmanlardaki etkisi ve mentorluk rolü kulüp yönetimi tarafından gözden kaçmadı.

Wilcox, "Tom'un bir yıl daha devam etmesinden çok memnunuz. Herkes, grup içindeki liderliğinin ve profesyonelliğinin öneminin farkında" dedi. "Tom, Senne [Lammens]'in Premier Lig'deki ilk sezonunda ona destek olma konusunda kilit bir rol oynadı; sürekli adanmışlığı ve zihniyeti, kaleci grubumuz için harika bir standart oluşturdu."