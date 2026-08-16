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Manchester United, Michael Carrick'in savunmaya takviye arayışında olmasıyla Bayern Münih yıldızı için sürpriz bir hamle planlıyor
Manchester United, Milan transferinin çökmesinin ardından savunmaya takviye yapmayı hedefliyor
United'ın, yaz transfer dönemindeki işlerini savunmaya önemli bir takviye yaparak tamamlamak isterken Kim'i transfer kısa listesine aldığı bildirildi. Youri Tielemans ile Andrey Santos'un Old Trafford'a gelmesiyle nispeten sakin geçen bir döneme rağmen, kulüp yönetimi kadronun en üst seviyede mücadele edebilmesi için hâlâ ek revizyona ihtiyaç duyduğunun farkında.
Yeni bir stoper için duyulan aciliyet, Lisandro Martinez ile Leny Yoro'nun etrafındaki sürekli sakatlık problemlerinden kaynaklanıyor. Harry Maguire mevcut sezonda 34 yaşına gireceği için, Carrick'in genç yıldızları için uzun vadeli bir partneri kadroya katmaya istekli olduğu belirtiliyor. Kim, 2023'te Napoli'den Bayern'e 50 milyon euro karşılığında katılmıştı ve kısa süre önce Polonya'da Ruben Amorim'in AC Milan'ı tarafından dağıtılan bu savunma hattına otorite ve hız kazandırmak için ideal profil olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Kim Min-jae yeniden Old Trafford'ın radarında
Bayern Insider'dan Christian Falk, Manchester United'ın 29 yaşındaki oyuncunun Bayern'deki durumunu çok yakından takip ettiğini öne sürdü. Falk, ilginin somut olduğunu ancak oyuncunun şu anda önceliğinin Vincent Kompany'nin ilk 11'indeki yerini yeniden kazanmak olduğunu belirtti. Savunmacı, geçen sezonun ikinci yarısında tartışmasız ilk 11 statüsünü kaybetti ancak Şampiyonlar Ligi zaferinin peşindeki Bundesliga devi için hâlâ yüksek değerli bir varlık olmayı sürdürüyor.
Falk şöyle dedi: "Manchester United'ın Kim Min-jae'ye ilgisine dair haberlerde bir miktar doğruluk payı var. Daha önce Bayern Insider'da da belirttiğim gibi, Güney Koreli milli oyuncu United'ın listesindeki isimlerden biri. Bayern Münih'teki durumunu her zaman takip ediyorlar. Bununla birlikte, Kim Min-jae şu anda Bayern'de kalmak istediği konusunda çok net ve kulüpteki mevcut rolünden memnun."
Bayern'in Güney Koreli yıldız konusundaki tutumu
Haberde ayrıca Bayern'in, özellikle de Kompany'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı resmî hedef olarak belirlemiş olması nedeniyle Kim'in ayrılığına onay vermeye isteksiz olduğu belirtiliyor. Kulüp, zorlu ve birden fazla kulvarda ilerleyen bir sezonun geniş bir kadro derinliği gerektirdiğinin farkında. Kim'in satılması, Bavyera devini savunmanın göbeğinde tehlikeli şekilde zayıf bırakır ve takımı tüm yıl boyunca tek kıdemli stoper seçenekleri olarak yalnızca Jonathan Tah ile Dayot Upamecano'ya güvenmek zorunda bırakır.
- Getty Images Sport
United, Premier League açılış maçına hazırlanıyor
Transfer söylentileri sürerken, Carrick'in United'ın Premier League'de Hull City'ye karşı oynayacağı açılış maçına hazırlanırken yakın geleceğe odaklanması gerekiyor. Maguire ve Yoro'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor, özellikle de Martinez'in Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenildiği maçta bir kez daha sakatlık yaşamasının ardından.
United'ın, Kim Alman devini seçmeden önce 2023'te oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirildi ve Carrick, ikinci girişimin daha verimli sonuç vermesini umacak.
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