United'ın, yaz transfer dönemindeki işlerini savunmaya önemli bir takviye yaparak tamamlamak isterken Kim'i transfer kısa listesine aldığı bildirildi. Youri Tielemans ile Andrey Santos'un Old Trafford'a gelmesiyle nispeten sakin geçen bir döneme rağmen, kulüp yönetimi kadronun en üst seviyede mücadele edebilmesi için hâlâ ek revizyona ihtiyaç duyduğunun farkında.

Yeni bir stoper için duyulan aciliyet, Lisandro Martinez ile Leny Yoro'nun etrafındaki sürekli sakatlık problemlerinden kaynaklanıyor. Harry Maguire mevcut sezonda 34 yaşına gireceği için, Carrick'in genç yıldızları için uzun vadeli bir partneri kadroya katmaya istekli olduğu belirtiliyor. Kim, 2023'te Napoli'den Bayern'e 50 milyon euro karşılığında katılmıştı ve kısa süre önce Polonya'da Ruben Amorim'in AC Milan'ı tarafından dağıtılan bu savunma hattına otorite ve hız kazandırmak için ideal profil olarak görülüyor.