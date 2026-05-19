Manchester United, Michael Carrick’e kalıcı sözleşme teklif etmeden önce “gizli hayali” teknik direktörü göreve getirmeye çalıştı

Nottingham Forest’a karşı alınan son 3-2’lik galibiyete rağmen, kulüp efsanesi Roy Keane hâlâ ikna olmuş değil. Sky Sports’ta konuşan Keane, geçici teknik direktörün önündeki yeniden yapılanma işinin büyüklüğüne dikkat çekti: “Sanırım ona verilen görev Şampiyonlar Ligi’ne kalmaktı, bunu başardılar ama önlerinde hâlâ devasa sorunlar var. O hâlâ mevcut en iyi seçenek miydi? Elbette kulübün başka hangi teknik direktörlerle görüştüğünü bilmiyoruz. Ancak maçları kazanıyor olması... yine de United'da büyük sorunlar var. Çok büyük sorunlar." Keane ayrıca bunun sadece güvenli bir karar olup olmadığını da sorguladı.