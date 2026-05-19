Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Michael Carrick’e kalıcı sözleşme teklif etmeden önce “gizli hayali” teknik direktörü göreve getirmeye çalıştı
Luis Enrique'nin peşinde
Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Manchester United uzun süredir Enrique’ye hayranlık duyuyordu. Bu sezon Premier Lig’de oynadığı 20 maçın sadece sekizini kazanıp toplam 63 maçın 23’ünü kaybettikten sonra Ocak ayında görevinden ayrılan Ruben Amorim’in kovulmasının ardından, Kırmızı Şeytanlar yüksek profilli bir yedek aradı. Romano, bu gizli ilgiyi şöyle açıkladı: "Bakın, Luis Enrique konusunda size şunu söyleyebilirim ki, o Manchester United'daki bazı çok önemli kişilerin gizli hayaliydi. Bu yüzden Man United, Ocak-Şubat aylarında bu yaz Luis Enrique'yi kulübe getirebilme şansı olup olmadığını anlamaya çalıştı. Ancak Luis Enrique tamamen Paris Saint-Germain projesine odaklandığı için bu mümkün olmadı."
- AFP
Carrick öne çıkarken Enrique sahneyi domine ediyor
Enrique'nin yokluğunda, takımı dengede tutma görevi Carrick'e verildi. Eski İngiltere orta saha oyuncusu beklentileri aşarak, takımı 16 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberliğe taşıyarak ligi üçüncü sırada tamamlamasını sağladı. Carrick'in kalıcı olarak atanması henüz resmiyet kazanmamış olsa da, duyurunun yakında yapılması bekleniyor. Bu arada Enrique, Fransa'daki mirasını pekiştirdi. Paris Saint-Germain ile çıktığı 173 maçta 121 galibiyet alan İspanyol teknik adam, üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğu ve iki Fransa Kupası kazandı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Enrique'nin takımı, bu ayın sonunda oynanacak finalde Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Keane, büyük sorunlar yaşanacağı konusunda uyarıyor
Nottingham Forest’a karşı alınan son 3-2’lik galibiyete rağmen, kulüp efsanesi Roy Keane hâlâ ikna olmuş değil. Sky Sports’ta konuşan Keane, geçici teknik direktörün önündeki yeniden yapılanma işinin büyüklüğüne dikkat çekti: “Sanırım ona verilen görev Şampiyonlar Ligi’ne kalmaktı, bunu başardılar ama önlerinde hâlâ devasa sorunlar var. O hâlâ mevcut en iyi seçenek miydi? Elbette kulübün başka hangi teknik direktörlerle görüştüğünü bilmiyoruz. Ancak maçları kazanıyor olması... yine de United'da büyük sorunlar var. Çok büyük sorunlar." Keane ayrıca bunun sadece güvenli bir karar olup olmadığını da sorguladı.
- AFP
Old Trafford'da bundan sonra ne olacak?
Manchester United, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmeye hazırlanırken önlerinde kritik bir yaz dönemi bekliyor. Yönetim kurulu, kadrodaki bariz eksiklikleri gidermek için transfer piyasasında beklenen yeni teknik direktörüne tam destek vermelidir. Öte yandan Enrique'nin, Avrupa'daki finalin ardından Paris'te sözleşmesini uzatması bekleniyor.