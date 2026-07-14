Manchester United, Melvine Malard’ın kulüp rekoru kıran transferini onayladı – Fransa milli takım oyuncusu, 850.000 sterlinlik transfer bedeliyle Red Devils’tan WSL rakibi Chelsea’ye geçecek

The Guardian’a göre Manchester United, Malard’ın rakip kulüp Chelsea’ye transferini sonuçlandırmak üzere. Transfer ücretinin yaklaşık 850.000 sterline kadar çıkabileceği belirtiliyor; ancak bazı kaynaklar, anlaşmanın 750.000 sterline yakın bir rakamda gerçekleşeceğini öne sürüyor. Görüşmelerin son aşamada olduğu ve transferin gerçekleşmesi beklendiği anlaşılıyor.

Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Malard ile yeni bir sözleşme imzalamaya çalışan United, forvetin yeni bir meydan okuma arayışında olduğu anlaşıldı. United, gelecek yaz yüksek değerli bir oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemedi.



