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Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Manchester United, Melvine Malard’ın kulüp rekoru kıran transferini onayladı – Fransa milli takım oyuncusu, 850.000 sterlinlik transfer bedeliyle Red Devils’tan WSL rakibi Chelsea’ye geçecek

M. Malard
Chelsea FC Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
Manchester United Women
Transfers

Chelsea, Fransa milli takım forveti Melvine Malard’ı Manchester United’dan transfer etmek üzere dev bir anlaşmaya yaklaşıyor; bu transfer, Kırmızı Şeytanlar için kulüp rekoru kıran bir satış olacak. 26 yaşındaki oyuncu, 850.000 sterline kadar ulaşabilecek bir transferle Manchester’dan Londra’ya geçecek ve bu transfer, Kadınlar Süper Ligi’ndeki güç dengesinde önemli bir değişime yol açacak.

  • Kırmızı Şeytanlar rekor transfer ücretinden kazanç elde etti

    The Guardian’a göre Manchester United, Malard’ın rakip kulüp Chelsea’ye transferini sonuçlandırmak üzere. Transfer ücretinin yaklaşık 850.000 sterline kadar çıkabileceği belirtiliyor; ancak bazı kaynaklar, anlaşmanın 750.000 sterline yakın bir rakamda gerçekleşeceğini öne sürüyor. Görüşmelerin son aşamada olduğu ve transferin gerçekleşmesi beklendiği anlaşılıyor.

    Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Malard ile yeni bir sözleşme imzalamaya çalışan United, forvetin yeni bir meydan okuma arayışında olduğu anlaşıldı. United, gelecek yaz yüksek değerli bir oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemedi.


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    Manchester United, transfer ücretini yeniden yatıracak

    Malard, Manchester’da verimli bir dönem geçirdi; geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı dört golle United’ın tarihinde ilk kez Avrupa çeyrek finaline yükselmesine katkıda bulunurken, WSL’de ise 18 maçta ilk 11’de sahaya çıkarak altı gol kaydetti.

    The Guardian'ın haberine göre, United transfer ücretini kadroya yeniden yatıracak ve Marc Skinner'ın takımının 3 Eylül'de kapanacak transfer dönemi öncesinde transfer piyasasında aktif olması bekleniyor.

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    Bompastor ile Yeniden Buluşma

    Bu transfer, Chelsea ve teknik direktörü Sonia Bompastor için büyük bir başarıdır. Malard’ın Chelsea’nin en önemli hedeflerinden biri olduğu ve kulübün eski Lyon oyuncusunu uzun süredir takip ettiği belirtiliyor. 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Lyon’da Chelsea’nin teknik direktörü Bompastor’un altında oynamıştı ve Fransız teknik direktörle yeniden bir araya gelmeyi dört gözle beklediği bildiriliyor.

    İkili, teknik direktörün genç Malard’ı Reunion Adası’ndan Lyon’a transfer olmaya teşvik etmesinden bu yana on yılı aşkın süredir dostluklarını sürdürüyor.

    Chelsea için Malard'ın transferi, İngiltere'li forvet Aggie Beever-Jones ile de yeni bir sözleşme imzaladıkları bu yaz döneminde, takımın hücum seçeneklerini güçlendirecek.

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  • Arsenal, yükselişteki Alman yıldızı kadrosuna kattı

    Chelsea ve United manşetleri süslerken, Arsenal de Avrupa’nın en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katarak transfer piyasasında aktif bir rol oynadı. Gunners, Bundesliga ekibi RB Leipzig’den 19 yaşındaki Almanya genç milli takım forveti Lisa Baum’u kadrosuna kattı.

    Baum, Arsenal’in kulüp web sitesine yaptığı açıklamada, “Bu lig çok rekabetçi ve Arsenal büyük bir kulüp; bu yüzden kendimi sınamak ve en iyilerle rekabet etmek için sabırsızlanıyorum” dedi. “Kupa kazanmak ve oyunumu geliştirmek istiyorum; Arsenal, bunu başarmak için mükemmel bir seçim gibi geliyor.”