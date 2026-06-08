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Manchester United, Mateus Fernandes için resmi görüşmelere başladı ancak West Ham oyuncusu için yaz aylarında yaşanacak bir transfer savaşını önlemek amacıyla katı şartlar koydu
Orta sahada yapılması gereken bir revizyon
Manchester United'ın transfer departmanı, bu yazki yeniden yapılanma çalışmalarında önceliği orta saha bölgesine verdi. Takım, Old Trafford'da Nottingham Forest karşısında kulüp formasıyla son maçına çıkan Brezilyalı tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Casemiro'nun ayrılmasının ardından acil bir kadro boşluğuyla karşı karşıya.
Sezonun son gününde Brighton karşısında Kobbie Mainoo ve Mason Mount'un geçici bir çift pivot olarak sahaya sürülmesi ve Manuel Ugarte'nin kadro sıralamasında gerilemesi nedeniyle ayrılması beklendiği için, kulüp üst düzey takviyeler yapma konusunda büyük baskı altında.
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West Ham'daki kargaşanın ortasında resmi görüşmeler başladı
Roundtable’a göre, Manchester United, Mateus Fernandes’i kadrosuna katmak için gerekli mali şartları görüşmek üzere West Ham United ile resmi görüşmelere başladı. Büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu, Old Trafford’a transfer olma hayaline son derece sıcak bakıyor; ancak müzakerelerin zaman çizelgesi, önemli dış etkenlerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya.
Londra Stadyumu kulübü, uzun süredir ortak sahibi olan David Sullivan'ın çok ses getiren ayrılışının ardından şu anda ciddi bir iç karışıklık yaşıyor ve bu idari boşluk, rutin transfer işlemlerini geciktirme tehdidi oluşturuyor.
Kırmızı Şeytanlar, uzun süren transfer tartışmalarından kaçınmayı hedefliyor
Fernandes'in transferi, bu yaz kulübün transfer stratejisi üzerinde önemli bir söz sahibi olacak olan Carrick tarafından büyük ölçüde yönlendiriliyor. Carrick, bu oyuncuyu "çok beğeniyor" ve uzun süredir tecrübeli isimlere bel bağlayan orta sahayı modernize etmek için gerekli profile sahip olduğuna inanıyor.
Ancak United'ın yönetim kurulu, transferin mali boyutuna ilişkin pazarlık edilemez sınırlar belirledi. Kırmızı Şeytanlar, West Ham'ın astronomik 80 milyon sterlinlik değerlemeyi karşılamaya hiç niyetli değil ve kendilerini yorucu, kamuoyuna açık bir yaz transfer serüvenine de çekilmeye izin vermeyecek.
- Getty Images Sport
United liderlik koltuğunda
i Paper'a göre, 21 yaşındaki Fernandes yaz transferi için Old Trafford'u "ilk tercihi" olarak belirlerken, Manchester United bu transfer yarışında en önde yer aldı. Portekizli yetenek, West Ham'ın Premier Lig'den düşmesine rağmen olağanüstü bir sezon geçirdi ve tüm kıtadan hayran bakışlar topladı. Arsenal, Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği söylense de, "Rüyalar Tiyatrosu"nun cazibesi galip gelmiş görünüyor.
Fernandes, geçen sezon tüm turnuvalarda Hammers formasıyla 39 maça çıktı, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.