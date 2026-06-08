Manchester United, Mateus Fernandes için resmi görüşmelere başladı ancak West Ham oyuncusu için yaz aylarında yaşanacak bir transfer savaşını önlemek amacıyla katı şartlar koydu

Fernandes'in transferi, bu yaz kulübün transfer stratejisi üzerinde önemli bir söz sahibi olacak olan Carrick tarafından büyük ölçüde yönlendiriliyor. Carrick, bu oyuncuyu "çok beğeniyor" ve uzun süredir tecrübeli isimlere bel bağlayan orta sahayı modernize etmek için gerekli profile sahip olduğuna inanıyor.

Ancak United'ın yönetim kurulu, transferin mali boyutuna ilişkin pazarlık edilemez sınırlar belirledi. Kırmızı Şeytanlar, West Ham'ın astronomik 80 milyon sterlinlik değerlemeyi karşılamaya hiç niyetli değil ve kendilerini yorucu, kamuoyuna açık bir yaz transfer serüvenine de çekilmeye izin vermeyecek.