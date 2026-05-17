Manchester United, Mason Greenwood’u transfer etmek isteyen yeni kulüpler için neden bir engel teşkil ediyor? Marsilya’dan 50 milyon avroluk bir transferin gündeme geldiği bir ortamda

En büyük engel, transfer bedeli. Marsilya, sözleşmesi 2029'da sona erecek olan yıldız forveti için yaklaşık 50 milyon avro talep edecek. Önemli bir nokta da, Manchester United'ın gelecekteki herhangi bir transferden önemli bir satış payı alacağı; bu da fiyatın düşmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor. Roma, Fransız kulübüyle güçlü bir ilişkiye sahip olsa da, Friedkin ailesi böylesine büyük bir transferi finanse edebilmek için bütçeyi dengelemek zorunda. Sonuç olarak, orta saha oyuncuları Manu Kone ve Matias Soule'nin takımdan ayrılması gündemde. Bu ikilinin satışı, katı mali düzenlemeleri ihlal etmeden 50 milyon avroluk yüksek fiyat talebini karşılamak için gerekli olan hayati fonları sağlayacaktır.