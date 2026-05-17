Manchester United, Mason Greenwood’u transfer etmek isteyen yeni kulüpler için neden bir engel teşkil ediyor? Marsilya’dan 50 milyon avroluk bir transferin gündeme geldiği bir ortamda
Roma, Marsilya'nın forvetini kadrosuna katmak istiyor
TuttoMercatoWeb'e göre Roma, bu yaz Greenwood'u kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor. 2024 yılında Manchester United'dan Marsilya'ya transfer olan İngiliz oyuncu, kariyerine yeni bir soluk getirerek 81 maçta 48 gol ve 17 asist kaydetti. Şimdi ise Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Stadio Olimpico'da yıkıcı bir hücum hattı oluşturmak amacıyla Donyell Malen'in partneri olabilecek bir isim olarak onu birincil transfer hedefi olarak belirlediği bildiriliyor.
Mali zorluklar ve oyuncu satışları
En büyük engel, transfer bedeli. Marsilya, sözleşmesi 2029'da sona erecek olan yıldız forveti için yaklaşık 50 milyon avro talep edecek. Önemli bir nokta da, Manchester United'ın gelecekteki herhangi bir transferden önemli bir satış payı alacağı; bu da fiyatın düşmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor. Roma, Fransız kulübüyle güçlü bir ilişkiye sahip olsa da, Friedkin ailesi böylesine büyük bir transferi finanse edebilmek için bütçeyi dengelemek zorunda. Sonuç olarak, orta saha oyuncuları Manu Kone ve Matias Soule'nin takımdan ayrılması gündemde. Bu ikilinin satışı, katı mali düzenlemeleri ihlal etmeden 50 milyon avroluk yüksek fiyat talebini karşılamak için gerekli olan hayati fonları sağlayacaktır.
Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı
Bu müzakerelerde önemli bir faktör, Fransa’da son dönemde yaşanan gelişmelerdir. Marsilya, 59 puanla Ligue 1'de beşinci sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edemedi. Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamamak ve Avrupa Ligi'ne düşmek, kulüp için önemli bir mali darbe anlamına geliyor. Bu gelir kaybı, kulübü mali dengesini sağlamak için Greenwood'u satmaya zorlayabilir. Ancak, Manchester United'a ödenmesi gereken yüksek satış payı, kulübün fiyatını düşürmesine izin vermez ve bu da oldukça karmaşık bir transfer üçgeni yaratır.
Şimdi ne olacak?
Roma'nın öncelikli odağı, İtalya'da sezonun son haftasında Hellas Verona ile oynayacağı hayati önem taşıyan deplasman maçına yöneliyor. Serie A'da 70 puanla dördüncü sırada yer alan takım için bu galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. Bu hayati hedefe ulaşmak, Greenwood için resmi görüşmeleri başlatmak üzere gerekli olan önemli gelir kaynağını sağlayacak ve böylece Marsilya'nın Avrupa kupalarında gösterdiği zayıf performanstan yararlanmalarına imkân verecek.