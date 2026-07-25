Manchester United, Marcus Rashford’u pazarlık kozu olarak kullanabilir; Kırmızı Şeytanlar, 60 milyon avroluk Roma yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor

Manchester United, orta sahasına taze bir soluk getirmek amacıyla Roma’nın güçlü oyuncusu Kone’yi hedefine koydu. Fransa’nın Dünya Kupası’nda dördüncü olduğu turnuvada beş maça çıkan Fransız milli oyuncu, Serie A sezonu öncesinde Gian Piero Gasperini’nin kadrosuna yeniden katılmadan önce şu anda turnuva sonrası tatilinde bulunuyor. Ancak Roma’da, onun kalışının kalıcı bir transferden önce sadece geçici olabileceğine dair hisler giderek güçleniyor.

La Gazzetta dello Sport’a göre Roma, transfer seçeneklerini ciddi şekilde kısıtlayan Finansal Fair Play kurallarıyla boğuşuyor. Kone’yi satmak, diğer transfer hedefleri için çok ihtiyaç duyulan nakit akışını sağlayacak, ancak İtalyan kulüp yaklaşık 60 milyon avroluk bir değerleme konusunda ısrarcı davranıyor. Hem Manchester United hem de Al-Ahli bu dinamik orta saha oyuncusuna ilgi göstermiş olsa da, Old Trafford’da devam eden iç tartışmalar nedeniyle Kırmızı Şeytanlar’ın yüksek fiyat talebi nedeniyle tereddüt ettiği bildiriliyor.







