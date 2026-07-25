Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Marcus Rashford’u pazarlık kozu olarak kullanabilir; Kırmızı Şeytanlar, 60 milyon avroluk Roma yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor
Manchester United, 60 milyon avroluk Kone transferini hedefliyor
Manchester United, orta sahasına taze bir soluk getirmek amacıyla Roma’nın güçlü oyuncusu Kone’yi hedefine koydu. Fransa’nın Dünya Kupası’nda dördüncü olduğu turnuvada beş maça çıkan Fransız milli oyuncu, Serie A sezonu öncesinde Gian Piero Gasperini’nin kadrosuna yeniden katılmadan önce şu anda turnuva sonrası tatilinde bulunuyor. Ancak Roma’da, onun kalışının kalıcı bir transferden önce sadece geçici olabileceğine dair hisler giderek güçleniyor.
La Gazzetta dello Sport’a göre Roma, transfer seçeneklerini ciddi şekilde kısıtlayan Finansal Fair Play kurallarıyla boğuşuyor. Kone’yi satmak, diğer transfer hedefleri için çok ihtiyaç duyulan nakit akışını sağlayacak, ancak İtalyan kulüp yaklaşık 60 milyon avroluk bir değerleme konusunda ısrarcı davranıyor. Hem Manchester United hem de Al-Ahli bu dinamik orta saha oyuncusuna ilgi göstermiş olsa da, Old Trafford’da devam eden iç tartışmalar nedeniyle Kırmızı Şeytanlar’ın yüksek fiyat talebi nedeniyle tereddüt ettiği bildiriliyor.
- Getty
Rashford, potansiyel bir takas malzemesi olarak önerildi
Değerlendirme farkını kapatmak için Manchester United, müzakerelerde Rashford’u bir pazarlık kozu olarak kullanabilir. Performansları nedeniyle eleştirilere maruz kalan İngiliz kanat oyuncusu, teorik olarak Gasperini’ye Roma sisteminde aradığı üst düzey hücum kalitesini sağlayabilir. Ancak forvet oyuncusu için yapılacak herhangi bir transfer, sezon başına yaklaşık 11 milyon avro net olan devasa maaşı nedeniyle karmaşık bir hal alıyor; bu rakam, Serie A kulübünün bütçesini çok aşıyor.
Mali uçurum göz önüne alındığında, Rashford’u içeren bir anlaşma için muhtemelen Premier Lig kulübünün maaşının önemli bir kısmını üstleneceği karmaşık bir kiralama düzenlemesi gerekecektir. Telegraph gazetesi kulüp içinde görüşmelerin sürdüğünü bildiriyor olsa da, böyle bir formülün hayata geçirilmesi hâlâ zor görünüyor.
Old Trafford’da içsel şüpheler
Koné’nin temsilcileriyle yapılan ilk temasların olumlu geçmesine rağmen, bu transfer henüz United yönetiminin oybirliğiyle onaylanmadı. Bazı karar vericiler, kulübün transfer döneminde aktif olmaya devam etmesine ve Aston Villa’dan Youri Tielemans’ı, Chelsea’den Andrey Santos’u ve Tottenham’dan Tynan Thompson’ı kadrosuna katmış olmasına rağmen, diğer alanlarda da yatırıma ihtiyaç varken tek bir oyuncuya 60 milyon avro ayırma konusunda temkinli davranıyor.
Koné'nin kendisinin Premier Lig'e transfer olmaya istekli olduğu anlaşılıyor, ancak PSG ile Fransa'ya dönme fikri de ona cazip geliyor. 2024 yazında Borussia Mönchengladbach'tan Roma'ya 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle katılan orta saha oyuncusu, geçen sezon tüm turnuvalarda 37 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Temsilcileri diğer seçeneklere de açık olsa da, Old Trafford'un cazibesi önemli bir çekim noktası oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Roma, satışın ötesine bakıyor
Kone’nin transfer serüveni devam ederken, Roma, Antonio Nusa için RB Leipzig ile yapılacak görüşmeler de dahil olmak üzere her türlü olasılığa karşı hazırlık yapıyor. Rashford’un dahil olduğu bir nakit transferi ya da takas anlaşması gerçekleşmezse, Roma, FFP kurallarına uymak için başka oyuncu satışlarını da değerlendirmek zorunda kalacak. Geçen sezon Barcelona'ya kiralanarak La Liga şampiyonluğuna katkıda bulunan ve 49 maçta 14 gol atıp 14 asist yapan Rashford, Katalan kulübünün onu kalıcı olarak transfer etmeme kararı almasına rağmen, bu karmaşık müzakerelerde hâlâ kilit bir rol oynuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun