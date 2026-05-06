(C)Getty Images
Çeviri:
Manchester United, Marcus Rashford'u kadroya geri almayı planlamıyor; oyuncunun Barcelona'ya kalıcı transferi konusunda şüpheler sürüyor
Kalıcı çıkış hâlâ öncelikli konu olmaya devam ediyor
The Sun'a göre, Manchester United yönetimi gelecek sezon Rashford'u kadroya geri almayı planlamadıklarını açıkça belirtti. Şu anda Barcelona'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen forvet, taraftarlar arasında kulübe geri dönüşüyle ilgili spekülasyonlara yol açan son sosyal medya paylaşımına rağmen, United'da ihtiyaç fazlası olarak kalmaya devam ediyor.
Salı günü, Rashford'un X hesabı, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüyle ilgili resmi hesabından bir paylaşımı retweetleyerek, kalp emojisiyle birlikte "Tebrikler" mesajı ekledi. Bu, neredeyse bir yıldır kulüple ilk dijital etkileşimi oldu, ancak bu durum kulübün onun geleceği konusundaki tutumunu değiştirmedi. United, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmasının ardından Temmuz ayında haftalık 325.000 sterline çıkacak olan Rashford'un yüksek maaşını bilançosundan çıkarmak istiyor.
- AFP
Barcelona'nın transfer belirsizliği
Durum, Barcelona'nın bu İngiliz milli oyuncuyu kadrosuna kalıcı olarak katıp katmayacağına dair artan şüpheler nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Katalan devi, 28 yaşındaki oyuncuyu 26 milyon sterline satın alma opsiyonuna sahip, ancak henüz bu anlaşma konusunda kesin bir karar vermiş değil. Rashford, Camp Nou'da oynadığı 46 maçta 13 gol attı, ancak sezonun son haftalarında formunda önemli bir düşüş yaşadı.
Forvet, Barça'nın son beş maçının hiçbirinde ilk 11'de yer alamadı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e yenildikleri maçta zor anlar yaşadı. Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanması için 15 Haziran'a kadar süresi var. Rashford, Manchester'a dönmeye karşı olduğunu açıkça belirtmiş ve sosyal medya hesaplarında Barcelona'daki forma numarasıyla uyumlu olarak "MR14" adını kullanmaya başlamış olsa da, İspanya'dan kesin bir karar gelmemesi nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyor.
Carrick, geleceği konusunda ağzını sıkı tutuyor
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, oyuncunun Old Trafford’daki uzun vadeli durumu hakkında fazla ipucu vermemeye özen gösteriyor. Rashford, Aralık 2024’ten bu yana Kırmızı Şeytanlar’da forma giymedi ve sezon öncesi “bombalı kadro”ya alınmasının ardından Matheus Cunha’ya 10 numaralı forması devredilmesiyle kulüple ilişkisi giderek gerginleşti.
Geçen ay spekülasyonlara değinen Carrick, "Bence belirli konularda zamanla alınması gereken kararlar var ve Marcus da açıkça bu durumda. Ancak şu anda henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı. Karar verilecek, çünkü bir noktada verilmesi gerekiyor. Ancak şu aşamada söylenecek bir şey yok." dedi.
- (C)Getty Images
Dünya Kupası hazırlıkları ve sezon öncesi lojistik
Kulüp düzeyinde yaşadığı zorluklara rağmen Rashford, yaklaşan Dünya Kupası için Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosuna girme yarışında. O, Newcastle’dan Anthony Gordon ile birlikte Three Lions’ın elindeki başlıca sol kanat uzmanlarından biri olarak görülüyor. Turnuvaya katılması, kulüpteki geleceğinin netleşmesini daha da geciktirebilir; zira oyuncular, milli takım görevlerinin ardından zorunlu üç haftalık bir dinlenme hakkına sahiptir. İngiltere eleme turlarında ilerlerse, Rashford'un sezon öncesi antrenmanlara Ağustos ayı başlarına kadar dönmesi beklenmiyor. Bu zaman çizelgesi, yaz transfer döneminde erken bir transfer anlaşması sağlanamazsa United için baş ağrısına neden olacak.