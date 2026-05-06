Manchester United, Marcus Rashford'u kadroya geri almayı planlamıyor; oyuncunun Barcelona'ya kalıcı transferi konusunda şüpheler sürüyor

The Sun'a göre, Manchester United yönetimi gelecek sezon Rashford'u kadroya geri almayı planlamadıklarını açıkça belirtti. Şu anda Barcelona'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen forvet, taraftarlar arasında kulübe geri dönüşüyle ilgili spekülasyonlara yol açan son sosyal medya paylaşımına rağmen, United'da ihtiyaç fazlası olarak kalmaya devam ediyor.

Salı günü, Rashford'un X hesabı, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüyle ilgili resmi hesabından bir paylaşımı retweetleyerek, kalp emojisiyle birlikte "Tebrikler" mesajı ekledi. Bu, neredeyse bir yıldır kulüple ilk dijital etkileşimi oldu, ancak bu durum kulübün onun geleceği konusundaki tutumunu değiştirmedi. United, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmasının ardından Temmuz ayında haftalık 325.000 sterline çıkacak olan Rashford'un yüksek maaşını bilançosundan çıkarmak istiyor.







