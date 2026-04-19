FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID
Mohamed Saeed

Çeviri:

Manchester United, Marcus Rashford konusunda ‘pazarlık yapmak istemiyor’; Old Trafford’dan gelen ‘burada kal’ uyarısıyla Barcelona’ya transfer konusundaki tutumu açıkça belirtildi

Manchester United, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Marcus Rashford'u tekrar kadrosuna katmaya hazırlanırken, Rashford için belirleyici bir yaz dönemi başlıyor. Barcelona'nın bu forveti kalıcı olarak transfer etme fırsatını kaçıracağı görülüyor. Rashford, La Liga'da verimli bir dönem geçirmiş olsa da, Old Trafford yetkililerinin oyuncunun uzun vadeli geleceği konusunda tutumlarını netleştirdikleri bildiriliyor.

  Kırmızı Şeytanlar, Barça'ya kapıyı kapattı

    Manchester United, Rashford konusunda Barcelona'ya tutumunu son derece net bir şekilde ortaya koydu; Premier Lig devi, forvet oyuncusu için 30 milyon avroluk kalıcı transfer ücreti konusunda "pazarlık yapmak istemediğini" vurguladı.

    Fabrizio Romano'ya göre, United'ın tutumu kararlı olarak tanımlanıyor ve Katalonya'ya gönderilen mesajda, oyuncunun fiilen "buraya geri döndüğü" belirtiliyor; bundan sonra INEOS'un oyuncunun geleceğine ilişkin kararı vereceği ifade ediliyor.

    Blaugrana'nın mali engelleri

    Manchester United görüşmeye hazır olsa bile, Barcelona’nın devam eden mali sıkıntıları Rashford için bir anlaşma yapılmasını son derece zorlaştıracaktır.

    Katalan kulübü, La Liga'nın katı maaş sınırlamaları altında faaliyet göstermeye devam ediyor ve United'ın forvet için belirlediği değeri karşılayabilmeyi hayal edebilmek için önce kendi kadrosundan önemli isimlerin ayrılmasını onaylaması gerekecek.

    United, Barça'nın mali durumunun farkında ve "satılık değil" şeklindeki kararlı tutumunun, İspanyol devini kısa sürede başka seçeneklere yönelteceğine inanıyor.

    Juventus, Rashford için yarışa katıldı

    Rashford’un durumuna ilişkin belirsizlik, Avrupa’nın birçok dev kulübünün dikkatini çekti ve Juventus, oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir aday olarak öne çıktı. İtalyan devi, hem ligde hem de Avrupa’da hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından hücum hattını yeniden yapılandırmak istiyor.

    Bianconeri'nin, Serie A'nın zirvesine dönmelerine yardımcı olacak yüksek kaliteli uluslararası profiller aradığı bildiriliyor. Rashford'un taktiksel çok yönlülüğü ve en üst seviyedeki tecrübesi, bu sezon son üçte birde istikrarı korumakta zorlanan Juventus için ideal özellikler olarak görülüyor.


    Şimdi ne olacak?

    Şimdilik Rashford, La Liga'nın zirvesinde 9 puanlık bir farkla lider konumda bulunan Barça'daki görevlerine odaklanmaya devam edecek. Hansi Flick'in takımı, Çarşamba günü Celta Vigo ile oynayacağı maçtan galip ayrılırsa, üst üste ikinci şampiyonluğa doğru bir adım daha atmış olacak.

