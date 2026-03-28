Manchester United, Manchester City'ye karşı aldığı 'korkunç' WSL yenilgisine rağmen hâlâ Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor
Skinner, derbi fiyaskosuna rağmen yılmıyor
Manchester United’ın Kadınlar Süper Ligi’nde ilk üçte yer alma umutları, Cumartesi günü Old Trafford’da Manchester City’ye 3-0 yenilmesiyle ciddi bir darbe aldı. Vivianne Miedema’nın attığı iki kafa golü ve Kerstin Casparij’in boş kaleye attığı gol, United’ı sarsarken, Skinner artan sakatlık krizi ortasında takımının gösterdiği çabayı hemen savundu.
Maçın ardından gazetecilere konuşan Skinner, "Hiçbir oyuncudan hayal kırıklığına uğramadım, sonuçtan hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Korkunç bir sonuç, ancak oyuncular her şeylerini ortaya koyuyor. Oynadığımız maç sayısı nedeniyle sınırlıyız. Bence oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Zihinsel yorgunluktan dolayı karakteristik hatalar yapıyoruz."
Sakatlık krizi etkisini gösteriyor
Manchester United, cezalı Julia Zigiotti Olme ve uzun süredir kadroda yer almayan Celin Bizet dahil olmak üzere sekiz önemli oyuncusu eksik olarak derbiye çıktı. Yedek kulübesinde sadece beş saha oyuncusu bulunması ve bunların üçünün genç oyuncular olması, kadro derinliğinin yetersizliğini açıkça ortaya koydu. Skinner, Avrupa futbolunun fiziksel zorluklarının artan sakatlık listesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Skinner, yorgunluk endişelerini ve Terland’ın fiziksel durumunu ele alıyor
Manchester United teknik direktörü, Aşil tendinopatisiyle mücadele eden Elisabeth Terland’ın Çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahalara dönebileceğini umuyor.
"Ne kadar yorgun olursanız, doğru hamleyi yapmak için vücudunuzu doğru pozisyona getirme olasılığınız o kadar azalır. Bu da sanki saklanıyorlarmış gibi görünmesine neden olur, ama aslında öyle değildir," diye açıkladı Skinner. "Sadece bir saniye geç hareket ederler ve birdenbire ileriye pas atma seçeneğini görebilecek kadar aranızda mesafe kalmaz ve yorgunluk baş gösterir."
- Getty Images Sport
Avrupa kupalarına katılma yarışı kızışıyor
Bu mağlubiyet, Arsenal ve Chelsea'nin alacağı sonuçlara bağlı olarak United'ın WSL sıralamasında ikinci sıradan dördüncü sıraya gerilemesine neden olabilir. Kulüp, FA Kupası'ndan çoktan elenmiş ve Lig Kupası finalinde Chelsea'ye yenilmiş durumda olduğundan, gelecek yıl Avrupa sahnesinde yerlerini korumak için sezonun geri kalanında ilk üçte kalmaları şart.
"Zorlu bir dönem. Durum bu. Asla endişelenmiyorum," dedi Skinner, Avrupa'yı kaçırma olasılığı sorulduğunda. "Bu takımın neler yapabileceğini biliyorum. Çarşamba günü bile neler yapabileceklerini biliyorum. Sadece rakibi sınırlamak için maçta doğru çözümleri bulmamız gerekiyor. Onlara ceza sahasında kafa vuruşları için boşluk verdik. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler. Son düzlükte, son maçları kazanmamız gerekiyor."