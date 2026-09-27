Manchester United, Luke Shaw'ın olası yerine Club Brugge savunmacısını takip ediyor

Yeni bir sol bek arayışı, Shaw'un süregelen forma uygunluğu sorunlarının ortasında geliyor. 2014'te Manchester United'a katılan ve sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'de dört maçta forma giydi ve bir asist yaptı. Ancak tüm kulvarlarda üç maçta da kadroya alınmadı. Genel olarak Shaw, kulüp için 329 maça çıktı ve beş gol attı; Avrupa Ligi, FA Cup, iki Lig Kupası ve Community Shield kazandı.