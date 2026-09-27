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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Manchester United, Luke Shaw'ın olası yerine Club Brugge savunmacısını takip ediyor

Transfers
L. Shaw
M. United
J. Seys
Club Brugge
Premier Lig

Manchester United, Club Brugge savunmacısı Joaquin Seys'i birincil transfer hedefi olarak belirledi. Teknik direktör Michael Carrick, kulübün Luke Shaw'un güvenilir bir halefini araması nedeniyle gelecek yıl savunma hattını yenilemeyi planlıyor. United scoutları, yetenekli Belçikalıyı kadroya katmak için olası bir hamleye hazırlanırken genç beki kısa süre önce sahada izledi.

  • Manchester United, Seys'i takip ediyor

    Manchester United, yaz transfer döneminde birincil hedefleri Nathaniel Brown ve Lewis Hall'u kadrosuna katamayınca odağını Seys'e çevirdi. Gazeteci Ekrem Konur'a göre kulüp, Shaw için yedek ya da halef olarak Seys'i yakından takip ediyor. United, Seys'i değerlendirmek için gözlemciler gönderdi ve oyuncuyu Genk'e karşı 3-0 kazanılan maçta iki asist yaparken izledi. Scout şefi Christopher Vivell, mevcut kulübüyle 2029'un ortasına kadar sözleşmesi bulunan Seys'i beğeniyor.


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  • Shaw'ın belirsiz geleceği

    Yeni bir sol bek arayışı, Shaw'un süregelen forma uygunluğu sorunlarının ortasında geliyor. 2014'te Manchester United'a katılan ve sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'de dört maçta forma giydi ve bir asist yaptı. Ancak tüm kulvarlarda üç maçta da kadroya alınmadı. Genel olarak Shaw, kulüp için 329 maça çıktı ve beş gol attı; Avrupa Ligi, FA Cup, iki Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

  • Lewis Hall hâlâ bir seçenek

    Seys yakından takip edilirken, Manchester United yine de Newcastle United savunmacısı Hall'a olan ilgisini yeniden değerlendirebilir. Kulüp, daha önce transfer döneminin son günlerinde istenen 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli nedeniyle geri adım atmıştı.

    Ancak Manchester Evening News'ün Manchester United baş muhabiri Tyrone Marshall, 'United! United! United!' adlı YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı: "8 ay sonrası için konuşmak zor ama bence gelecek yıl Lewis Hall'u transfer etme ihtimalleri yüksek." O zamana kadar ise Seys güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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    Manchester United için sırada ne var?

    Manchester United, mevcut sezon ilerledikçe Seys'i yakından takip etmeyi sürdürecek. Carrick ve transfer ekibi, savunmayı güçlendirmek için ocak ayında resmî bir teklif yapıp yapmamayı ya da uzun vadeli istikrar hedefi doğrultusunda Shaw'a yeterli alternatif sağlamak adına yaz transfer dönemini beklemeyi değerlendirecek.

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