Manchester United, 'Louis van Gaal'ın torunu FIFA'da onunla oynamıştı' diye 16 milyon sterlinlik bir oyuncu transfer etmekle suçlandı

Bu açıklama, sunucu Paddy McGuiness'i hayrete düşürdü ve sunucu "Hayır!" diye araya girerek bunun "uydurma bir şey" olduğunu öne sürdü. Ancak Butt, bu olasılığı hemen destekleyerek, kendi çocuklarının Premier Lig veya diğer Avrupa'nın üst düzey liglerinde ana akım radarlarına girmeden çok önce yetenekleri tespit ettiklerini belirtti.

Butt şöyle cevap verdi: "Hayır, bu doğru, oğlum bana bir oyuncu hakkında şöyle dedi: 'Bu üç oyuncuyu transfer etmeliler. ' Ben onları hiç duymamıştım. İster inanın ister inanmayın, muhtemelen iki yıl sonra bu oyuncular Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer oldular."

İmza atıldığı sırada Van Gaal, yeni transferi hakkında çok daha profesyonel bir değerlendirme yaptı. Hollandalı teknik adam şöyle konuştu: "Marcos çok yetenekli bir savunma oyuncusu. Hem stoper hem de sol bek olarak oynayabilir. Yetenekli, fiziksel olarak güçlü ve öğrenmeye istekli. Bu da onun önünde çok parlak bir gelecek olduğu anlamına geliyor."