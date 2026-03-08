Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, 'Louis van Gaal'ın torunu FIFA'da onunla oynamıştı' diye 16 milyon sterlinlik bir oyuncu transfer etmekle suçlandı
Manchester United'ın Rojo transferinin ardında video oyunu mu var?
Rojo, 2014 yılında Sporting CP'den yaklaşık 16 milyon sterlinlik bir transferle Old Trafford'a geldi. Bu transfer, savunma oyuncusunun Brezilya'daki Dünya Kupası'nda finalist Arjantin ile gösterdiği etkileyici performansın ardından standart bir scouting başarısı gibi görünse de, Scholes ve Butt, ilk önerinin EA Sports'un FIFA oyununda bu oyuncuyla hakimiyet kuran çok daha genç bir kaynaktan geldiğini öne sürdü.
- AFP
Oyun dünyası, işe alım ekibiyle buluşuyor
The Good, The Bad and The Football podcast'inde konuşan Butt, modern oyunların gençleri koltukta oturan scoutlara dönüştürdüğünü açıkladı. Kendi oğlunun küresel oyun hakkındaki bilgisini hatırlayarak, dijital dünyanın sanal ve profesyonel futbol scoutluğu arasındaki boşluğu beklenmedik şekillerde doldurduğunu öne sürdü.
Butt podcast'te şöyle dedi: "Çocukların yaptıklarına bakarsanız, oğlum 10 yaşındayken transfer ekibinde çalışabilirdi. Her oyuncuyu tanıyordu, hepsi FIFA ve PlayStation'da çevrimiçi oynadıkları oyunlar sayesindeydi."
Scholes, Van Gaal'ın görev süresiyle ilgili özel bir anekdotu paylaşınca sohbet daha da spesifik bir hal aldı. Hollandalı teknik adamın iddia edilen yöntemleriyle dalga geçerek şunları ekledi: "Görünüşe göre Louis van Gaal, torunu aracılığıyla bir oyuncuyu transfer etti. Ona [FIFA oynayarak] Arjantinli Marcos Rojo'dan bahsetti."
Gerçek bir hikaye mi, yoksa Old Trafford efsanesi mi?
Bu açıklama, sunucu Paddy McGuiness'i hayrete düşürdü ve sunucu "Hayır!" diye araya girerek bunun "uydurma bir şey" olduğunu öne sürdü. Ancak Butt, bu olasılığı hemen destekleyerek, kendi çocuklarının Premier Lig veya diğer Avrupa'nın üst düzey liglerinde ana akım radarlarına girmeden çok önce yetenekleri tespit ettiklerini belirtti.
Butt şöyle cevap verdi: "Hayır, bu doğru, oğlum bana bir oyuncu hakkında şöyle dedi: 'Bu üç oyuncuyu transfer etmeliler. ' Ben onları hiç duymamıştım. İster inanın ister inanmayın, muhtemelen iki yıl sonra bu oyuncular Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer oldular."
İmza atıldığı sırada Van Gaal, yeni transferi hakkında çok daha profesyonel bir değerlendirme yaptı. Hollandalı teknik adam şöyle konuştu: "Marcos çok yetenekli bir savunma oyuncusu. Hem stoper hem de sol bek olarak oynayabilir. Yetenekli, fiziksel olarak güçlü ve öğrenmeye istekli. Bu da onun önünde çok parlak bir gelecek olduğu anlamına geliyor."
- Getty Images Sport
Rojo'nun Manchester United'daki mirası
Rojo, United'da yedi yıl geçirdi, 122 maça çıktı ve FA Cup ve Avrupa Ligi gibi kupalar kazandı. Şu anda memleketinde Racing Club'da oynayan 35 yaşındaki oyuncu, agresif oyun stiliyle kült bir kahraman olmaya devam etti.
Reklam