Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Liverpool ile oynanacak dev maç öncesinde Matheus Cunha'nın sakatlığından kurtulmasıyla büyük bir moral kazandı
Cunha, Carrington'a geri döndü
Kırmızı Şeytanlar, Perşembe günü Carrington'da yapılan antrenmanda Cunha'yı görmekten cesaret aldı. Eski Wolves oyuncusu son zamanlarda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve Pazartesi gecesi Brentford'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette kalça fleksöründeki ağrı nedeniyle forma giyememişti; ancak sahalara dönüşü, hafta sonu maçına yetişme yarışını kazandığını gösteriyor.
Michael Carrick'in takımı, takvimin en önemli maçlarından birine hazırlanıyor ve etkili 10 numaralarının sahada olması takıma büyük bir moral verecektir. Brezilyalı oyuncu bu yıl şimdiye kadar iyi bir formda ve United'ın Premier League'de ilk beşteki konumunu sağlamlaştırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle antrenman sahasına dönmesi tam da doğru zamanda oldu.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'ne ulaşma mücadelesi
Casemiro ve Benjamin Sesko'nun golleriyle Brentford'u zorlu bir maçta mağlup eden kulüp, Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarında yer almayı garantilemek için ligin son dört maçından sadece iki puan daha alması yeterli.
Cunha, bu yükselişin kilit isimlerinden biri oldu ve en önemlisi, Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı alınan son galibiyette maçı kazandıran golü attı. Bu gol, onun Premier League sezonundaki sekizinci golüydü ve forvet, son altı lig maçında dört gol katkısı sağlayarak Carrick'in taktik düzenindeki önemini vurguladı.
Liverpool'un zorlu mücadelesi
Pazar günü Arne Slot yönetimindeki Liverpool ile oynanacak maç, United için nadir bir başarıya imza atma fırsatı sunuyor. Geçen Ekim ayında Anfield’da oynanan ilk maçtan galip ayrılan Kırmızı Şeytanlar, 2016’dan bu yana Merseysiders’a karşı ilk kez ligde çift galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Sezonun zirveye ulaştığı bu dönemde, her iki takım için de riskler daha yüksek olamazdı.
Carrick daha önce Cunha'nın sakatlığının ciddiyetini önemsiz göstermişti ve bu değerlendirmeler doğru çıkmış gibi görünüyor. Forvet, Brentford maçını tribünden izlerken, Perşembe günü takım antrenmanlarına yeniden katılması, United'ın en eski rakibiyle oynanacak maçın kadrosunda yer alacağına işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Carrick durum hakkında bilgi verecek
Manchester United teknik direktörü, Cuma öğleden sonra basın toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıda birçok önemli oyuncunun sağlık durumu gündemin en üst sıralarında yer alacak. Carrick’in, Cunha’nın ilk 11’de sahaya çıkmaya hazır olup olmadığını ya da Liverpool maçında etkili bir yedek olarak kullanılıp kullanılmayacağını açıklığa kavuşturması bekleniyor.
Kobbie Mainoo'nun bu hafta 2031 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayarak kulübe uzun vadeli bağlılığını teyit etmesiyle, Manchester'ın kırmızı yarısına yeniden iyimser bir hava hakim oldu. Liverpool maçı için kadroya yeniden formuna kavuşan Cunha'nın eklenmesi, United'ın sezonu iyi bir şekilde tamamlayabileceğine dair inancı daha da güçlendiriyor.