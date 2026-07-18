Manchester United, Leicester’ın League One’a düşmesinin ardından bu takımın savunma oyuncusu için transfer planları yapıyor

Manchester United, mevcut transfer döneminde en aktif kulüplerden biri oldu; Andrey Santos ve Youri Tielemans’tan oluşan orta saha ikilisini kadrosuna katmak için şimdiden 80 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaptı. Bu dikkat çeken transferlerin yanı sıra, kulüp rakibi Leeds’ten kaleci Karl Darlow’u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Ancak haberlere göre Carrick'in transfer çalışmaları henüz bitmiş değil; Old Trafford'daki seçeneklerini tamamlamak için bir sol kanat oyuncusu, bir orta saha oyuncusu ve bir yedek forvet arıyor.

Savunmanın merkezinde giderek artan kadro sıkıntısı nedeniyle yeni bir stoper ihtiyacı öncelik haline geldi. Şu anda Matthijs de Ligt, uzun süredir devam eden sırt sakatlığından kurtulmaya çalışırken kadro dışı kalmaya devam ediyor; Lisandro Martinez ise Arjantin formasıyla Dünya Kupası finalinde gösterdiği performansın ardından Carrington’a geç katılması bekleniyor. Bu durum, Carrick’e önümüzdeki maçlar için ana seçenek olarak sadece tecrübeli Harry Maguire ile deneyimsiz genç oyuncular Leny Yoro ve Ayden Heaven’ı bırakıyor.



