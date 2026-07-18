Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Leicester’ın League One’a düşmesinin ardından bu takımın savunma oyuncusu için transfer planları yapıyor
Kırmızı Şeytanlar savunma hattına takviye arıyor
Manchester United, mevcut transfer döneminde en aktif kulüplerden biri oldu; Andrey Santos ve Youri Tielemans’tan oluşan orta saha ikilisini kadrosuna katmak için şimdiden 80 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaptı. Bu dikkat çeken transferlerin yanı sıra, kulüp rakibi Leeds’ten kaleci Karl Darlow’u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Ancak haberlere göre Carrick'in transfer çalışmaları henüz bitmiş değil; Old Trafford'daki seçeneklerini tamamlamak için bir sol kanat oyuncusu, bir orta saha oyuncusu ve bir yedek forvet arıyor.
Savunmanın merkezinde giderek artan kadro sıkıntısı nedeniyle yeni bir stoper ihtiyacı öncelik haline geldi. Şu anda Matthijs de Ligt, uzun süredir devam eden sırt sakatlığından kurtulmaya çalışırken kadro dışı kalmaya devam ediyor; Lisandro Martinez ise Arjantin formasıyla Dünya Kupası finalinde gösterdiği performansın ardından Carrington’a geç katılması bekleniyor. Bu durum, Carrick’e önümüzdeki maçlar için ana seçenek olarak sadece tecrübeli Harry Maguire ile deneyimsiz genç oyuncular Leny Yoro ve Ayden Heaven’ı bırakıyor.
- Getty Images Sport
Leicester City’nin genç yıldızının peşinde
Bu kadro derinliği sorunlarını gidermek için Manchester United, Nelson’ı birincil hedefi olarak belirledi. Daily Mail’in haberlerine göre, 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu yaz King Power Stadyumu’ndan ayrılmak istediğini Leicester City’ye bildirdi. Foxes'ın akademisinden yetişen ve büyük beğeni toplayan Nelson, kulübün karanlık bir sezonunda bir umut ışığı oldu. Leicester'ın arka arkaya iki kez küme düşerek İngiliz futbolunun üçüncü ligine gerilemesi gibi utanç verici bir süreçte 27 maça çıktı.
Leicester’ın genel olarak yaşadığı zorluklara rağmen, Nelson’ın bireysel değeri Avrupa genelinde yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. West Ham United, İngiltere U20 milli takımında forma giyen oyuncuya ciddi bir ilgi gösterdi; öte yandan İtalya’nın Torino ve Almanya’nın Borussia Mönchengladbach takımları, 6ft 5in boyundaki bu güçlü oyuncuya yaptıkları resmi tekliflerin reddedildiğini bildirdi. Manchester United’ın ilgisi, önümüzdeki iç saha sezonunda League One’a düşmek yerine en üst seviyede ilerlemeye devam etmek isteyen genç oyuncu için önemli bir adım anlamına geliyor.
Rekor kıran bir değerleme
Nelson’ı kadroya katmak, Kırmızı Şeytanlar için kolay bir iş olmayacak; zira haberlere göre Leicester, 10 milyon sterlinlik bir değerleme konusunda taviz vermiyor. Transfer bu fiyatla gerçekleşirse, Nelson, League One tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu olacak. United’ın transfer ekibinin bu fiyat etiketini adil piyasa değeri olarak görüp görmeyeceği ya da Leicester’ın son zamanlarda küme düşmesi nedeniyle zayıflayan pazarlık gücünü göz önünde bulundurarak daha düşük bir ücret için pazarlık yapmaya çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil.
Bu savunma oyuncusu, sadece boyu ve hava topu hakimiyetinden ibaret değil; çok yönlülüğü, Carrick’in taktik düzeni için önemli bir artı. Nelson, United’ın son aylarda zayıflık gösterdiği sol bek pozisyonunda da aynı rahatlıkta oynayabiliyor. Luke Shaw geçen sezon boyunca sakatlıktan uzak kalmayı başarsa da, uzun vadeli sakatlık geçmişi sağlık ekibi için hâlâ bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca, Ruben Amorim’in kadroya kattığı Patrick Dorgu’nun, geleneksel bir defans pozisyonundan ziyade daha ileri bir rolde görevlendirilmesi planlanıyor gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi için Hazırlık
Şampiyonlar Ligi’ne dönüş ve yoğun maç programını idare etme gerekliliği nedeniyle, Manchester United, sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalan Leicester’lı Nelson’ı transfer ederek kadro derinliğini artırmayı ve çok yönlü bir yedek güç sağlayarak geçmişteki sakatlık krizlerini önlemeyi hedefliyor. Helsinki’de Wrexham ile oynanan hazırlık maçı sonrasında sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, bu yerli yetenek için görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor; Manchester United, transfer dönemi kapanmadan dördüncü büyük yaz transferini tamamlamaya istekli.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun