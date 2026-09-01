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Manchester United, Leicester'ın gelecek vadeden 18 yaşındaki Louis Page için 8 milyon £'dan fazla talep etmesiyle Arsenal'den önce harekete geçti
King Power’ın harika çocuğu için yarış
Manchester United, saat 23.00 son tarihinden önce Page transferini sonuçlandırmak isterken Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Old Trafford’daki kulüp yetkilileri işlemin hızı konusunda temkinli davranırken, 18 yaşındaki oyuncunun yaz dönemi transfer çalışmalarındaki son eksik parça olabileceğine dair inanç giderek artıyor.
Sky Sports’a göre, Leicester, altyapısından yetişen oyuncuyu kaybetmeye sıcak bakmıyor ve yüksek bir bonservis bedelinde ısrar ediyor. Leicester, 8 milyon £’un oldukça üzerinde bir rakam talep ediyor; bazı iddialara göre ek ödemelere bağlı olarak toplam paketin 10 milyon £’un da üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Page, genç yaşına rağmen Leicester formasıyla A takımda 25 maça çıkarak İngiliz futbolunda son dönemin en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri hâline geldi.
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Carrick yönetiminde orta saha yeniden yapılanması sürüyor
Page'in Old Trafford'a gelmesi halinde, kapsamlı şekilde yenilenen bir orta saha grubuna katılacak. Kulüp bu yaz zaten önemli yatırım yaptı ve toplamı £150m'yi aşan bir bedelle Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı. Tielemans ile Santos, Michael Carrick'in kadrosuna şimdiden uyum sağlarken, Baleba şu anda hafif bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle sidelined durumda.
Page için kısa vadeli planlara ilişkin bazı tartışmalar yaşandı ve Leicester'a kiralık olarak geri gönderilmesine yönelik bir anlaşma ihtimali üzerine görüşmeler yapıldı. Ancak böyle bir hamlenin transfer döneminin son saatlerinde sonuçlandırılmasının karmaşık olduğu değerlendiriliyor. United'ın odağı, çok sayıda hareketliliğin yaşandığı kadroyu güçlendirmek için kalıcı bir transfer olmaya devam ediyor.
Modern bir 8 numaranın analizi
Page, sadece uzak gelecek için bir potansiyel değil; üst düzey futbolun zorluklarını kaldırabildiğini şimdiden göstermiş bir oyuncu. Top ayağındayken hatlar arasında ilerleme becerisiyle tanınan oyuncu, scoutlar tarafından modern bir sekiz numara olarak tanımlandı.
Leicester akademisine yakın uzmanlar, onun "genç yaşına rağmen olgun bir kafa yapısına" sahip olmasını belirleyici özelliği olarak öne çıkarıyor. Teknik kapasitesi ve kilit pas bulma becerisinin ötesinde, elit bir Premier League orta sahasına dönüşebilecek potansiyele sahip olduğunu düşündüren şey, zihinsel motivasyonu.
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Old Trafford'da son gün hareketliliği
Page için yürütülen girişim öne çıkarken, kadronun diğer bölgeleri de inceleme altında kalmayı sürdürüyor. United taraftarları, özellikle Harry Amass'ın yakın geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, yeni bir sol bekin takıma katılmamış olmasından endişe duydu. Kulüp, Newcastle'ın Lewis Hall'u ile anılıyordu ancak Tyneside yıldızı için bir hamlenin en az gelecek yaza kadar gündemde olmadığı görülüyor.
Transfer döneminin son saatleri, Leicester'ın kendi programı nedeniyle daha da karmaşık hâle geliyor. Leicester, bu akşam League One'da Plymouth ile oynamaya hazırlanıyor ve Page'in başlangıçta maç kadrosunda yer alması bekleniyordu. Bu lojistik engel, sağlık kontrolünü gerçekleştirmek ve evrak işlemlerini zamanında tamamlamak istiyorsa United'ın hızlı hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor.
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