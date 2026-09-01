Page'in Old Trafford'a gelmesi halinde, kapsamlı şekilde yenilenen bir orta saha grubuna katılacak. Kulüp bu yaz zaten önemli yatırım yaptı ve toplamı £150m'yi aşan bir bedelle Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı. Tielemans ile Santos, Michael Carrick'in kadrosuna şimdiden uyum sağlarken, Baleba şu anda hafif bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle sidelined durumda.

Page için kısa vadeli planlara ilişkin bazı tartışmalar yaşandı ve Leicester'a kiralık olarak geri gönderilmesine yönelik bir anlaşma ihtimali üzerine görüşmeler yapıldı. Ancak böyle bir hamlenin transfer döneminin son saatlerinde sonuçlandırılmasının karmaşık olduğu değerlendiriliyor. United'ın odağı, çok sayıda hareketliliğin yaşandığı kadroyu güçlendirmek için kalıcı bir transfer olmaya devam ediyor.



