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Manchester United, Leeds United'ın ilk onbirinde düzenli olarak forma giyen bir oyuncu için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor
Darlow, Manchester United'ın en önemli transfer hedefi olarak öne çıkıyor
Manchester United, yeni sezon öncesinde Leeds kalecisi Darlow'u kadrosuna katmayı değerlendiriyor. The Athletic'e göre kulüp, deneyimli bir yedek kaleci arayışında ve 35 yaşındaki oyuncu tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Darlow'un Elland Road'daki sözleşmesi ay sonunda sona erecek, bu da oyuncunun bedelsiz transfer edilebileceği anlamına geliyor.
Leeds, Galler milli takım oyuncusunu kadrosunda tutmak istiyor ancak Darlow'un bu yaz ayrılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe katılma ihtimali, Darlow için cazip gelebilir. Ancak kaleci geleceği hakkında karar vermeye hazırlanırken, United diğer ilgilenen kulüplerle rekabet etmek zorunda kalabilir.
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Kaleci kadrosundaki değişiklikler, United'ın yaz transfer dönemini şekillendirebilir
Manchester United'ın Darlow'a olan ilgisi, hem Altay Bayındır hem de Andre Onana'nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlerin ardından ortaya çıktı. Bu nedenle kulüp, bütçesindeki esnekliği korurken bu pozisyonu güçlendirmenin yollarını arıyor.
Darlow, Leeds'te geçirdiği etkileyici sezonun ardından aday listesine girdi. Ligde 22 maça çıkan Darlow, 5 maçta kalesini gole kapatırken 27 gol yedi. Ayrıca karşılaştığı 90 şutun 63'ünü kurtardı.
Anlaşmanın mali yönü özellikle cazip. Transfer ücreti ödemeden deneyimli bir kaleciyi kadrosuna katmak, United'ın diğer pozisyonları güçlendirmek için daha fazla kaynak ayırmasına olanak tanıyacak.
Manchester United, kaleci seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor
Haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar mevcut transfer döneminde kaleci kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Darlow, Senne Lammens'e deneyim ve rekabet ortamı sağlayabilecek potansiyel bir takviye olarak görülüyor. United'ın transfer ekibi, gelecek sezon için en iyi çözümü değerlendirirken alternatif seçenekleri de göz önünde bulunduruyor; bu kapsamda Wolves'tan Sam Johnstone da gündemde. Kulüp, hem sportif hem de finansal faktörleri değerlendirirken arayışını sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Transfer ilgisi artarken karar zamanı geldi
Darlow'un geleceği, bu ayın sonlarında Leeds ile olan sözleşmesinin süresi dolduğunda netleşecek gibi görünüyor. İlgi giderek artarken, kaleci yakında kaleye tecrüve katmak isteyen kulüplerden gelen teklifleri değerlendirebilir. Mevcut kaleci kadrosundaki olası ayrılıkların sonucu, kulübün transfer piyasasında ne kadar hızlı hareket edeceğini belirleyebilir.