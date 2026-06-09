Manchester United'ın Darlow'a olan ilgisi, hem Altay Bayındır hem de Andre Onana'nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlerin ardından ortaya çıktı. Bu nedenle kulüp, bütçesindeki esnekliği korurken bu pozisyonu güçlendirmenin yollarını arıyor.

Darlow, Leeds'te geçirdiği etkileyici sezonun ardından aday listesine girdi. Ligde 22 maça çıkan Darlow, 5 maçta kalesini gole kapatırken 27 gol yedi. Ayrıca karşılaştığı 90 şutun 63'ünü kurtardı.

Anlaşmanın mali yönü özellikle cazip. Transfer ücreti ödemeden deneyimli bir kaleciyi kadrosuna katmak, United'ın diğer pozisyonları güçlendirmek için daha fazla kaynak ayırmasına olanak tanıyacak.