AFP
Çeviri:
Manchester United, Kobbie Mainoo ve Harry Maguire ile yeni sözleşmeler imzalamaya "çok yakın"
Mainoo için uzun vadeli bir vizyon
The Athletic'e göre, en önemli gelişme 20 yaşındaki Mainoo ile ilgili. Mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olsa da, United bu altyapı ürününe 2031 yazına kadar uzanan devasa bir sözleşme uzatması sunmaya hazır. Önerilen bu sözleşme, Mainoo'nun Avrupa'nın seçkin genç yeteneklerinden biri olduğunu yansıtan önemli bir maaş artışı da içeriyor. Bu uzun vadeli sözleşmenin müzakere edilmesi, United'ın gelecekteki orta sahasını Mainoo'nun teknik becerisi ve soğukkanlılığı etrafında şekillendirme niyetini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Transfer belirsizliğinden İngiltere milli takımına geri çağrılmaya
Mainoo’nun bu yeni sözleşmeye giden yolu engellerden yoksun değildi. Ruben Amorim’in teknik direktörlük döneminde orta saha oyuncusu gözden düşmüş ve oyun süresi garantilemek için Old Trafford’dan kiralık olarak ayrılmayı düşündüğü söyleniyordu. Ancak kulübün onun ayrılmasına karşı gösterdiği kararlı direnç haklı çıktı. Carrick göreve geldiğinden beri Mainoo, ilk 11'in ön saflarına geri döndü ve bu sezon tüm turnuvalarda 23 maça çıktı. Bu yeniden yükseliş, İngiltere A Milli Takımı kadrosuna geri çağrılmasıyla sonuçlandı. Hayal kırıklığına uğramış bir yedek oyuncudan, artık Dünya Kupası'nda Three Lions kadrosuna girme şansı olan bir oyuncuya dönüşmesi, Carrick'in taktiksel planında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.
Maguire ile savunma istikrarını sağlamak
Savunma cephesinde Maguire de sözleşme konusunda bir anlaşmaya yaklaşıyor. Önceleri bu sezonun sonunda serbest oyuncu statüsüne geçmesi beklenen savunma oyuncusu, şu anda 12 aylık uzatma opsiyonlu yeni bir yıllık sözleşmeyi sonlandırıyor. Ağustos 2019’da Leicester City’den o dönemki rekor transfer ücreti olan 80 milyon sterlin karşılığında Manchester United’a katılan Maguire, Old Trafford’da hâlâ önemli bir isim olmaya devam ediyor. 34 yaşındaki oyuncu, güçlü formunun karşılığını İngiltere milli takımında yer alarak alan bir başka isim.
- Getty Images Sport
İlk dört sıraya girme yarışı
Bu sözleşme uzatmalarının zamanlaması tesadüf değildir. Hem Mainoo hem de Maguire, Carrick’in teknik direktörlüğünü üstlendiği dokuz maçın tamamında ilk on birde yer aldı. Eski United orta saha oyuncusunun rehberliğinde takım, kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan etkili bir hücum gücü ve savunma disiplini kazandı. Cuma akşamı Bournemouth ile karşılaşmaya hazırlanırken, bu sözleşme görüşmelerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, ligin elitlerine bir kez daha meydan okuyabilecek gibi görünen takıma psikolojik olarak daha da büyük bir destek sağlayacaktır.
