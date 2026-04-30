AFP
Çeviri:
Manchester United, kilit pozisyonu güçlendirmek için West Ham'ın yıldız oyuncusuna sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor
Manchester United, Diouf'u sol bek pozisyonu için çözüm olarak görüyor
The Guardian’a göre Manchester United, Luke Shaw’a ciddi bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla West Ham’dan Diouf’u birincil hedef olarak belirledi. Kırmızı Şeytanlar, West Ham’ın ligin alt sıralarında yaşadığı genel sıkıntılara rağmen Premier Lig’deki etkileyici ilk sezonunda göze çarpan 21 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.
Diouf, geçen yaz Slavia Prag'dan 19 milyon sterlin (26 milyon dolar) değerinde bir anlaşma ile Doğu Londra'ya transfer oldu ve o zamandan beri West Ham'ın kilit oyuncularından biri haline geldi. Hammers şu anda küme düşme mücadelesi verirken, United, özellikle kulübün önceki mali yılda 104,2 milyon sterlin zarar etmesinin ardından, West Ham'ın mali dengesini sağlamak için değerli oyuncularını satmak zorunda kalabileceğinin farkında.
Orta saha, öncelikli odak noktası olmaya devam ediyor
The Guardian’ın haberine göre, Diouf’a yönelik somut ilgiye rağmen, United’ın önümüzdeki transfer döneminde en acil önceliği orta saha olacak. Kulüp, kadroyu yeniden şekillendirmek için iki yeni orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor; Atalanta’dan Éderson, Newcastle’ın yıldızı Sandro Tonali ve Nottingham Forest’tan Elliot Anderson, daraltılmış aday listesinde yer alıyor.
Diouf gibi yeni bir sol bek arayışının, orta saha transferleri tamamlandıktan sonra, transfer bütçesinde yeterli kaynak kalması şartıyla hızlanması bekleniyor. United, Shaw'ın sakatlıklarla dolu geçmişinden endişe duyuyor ve Diouf'un ortalama yeteneği ile savunmadaki gelişiminin, takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönme ihtimalinde iş yükünü paylaşmak için ideal bir aday olduğunu düşünüyor.
Mainoo, geleceğini Old Trafford'a bağladı
Transfer planları hazırlanırken, United en önemli oyuncularından birinin uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Kobbie Mainoo, kulüpte kalmasını sağlayan ve haftalık yaklaşık 120.000 sterlin değerinde olduğu bildirilen yeni sözleşmeyi resmi olarak imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, Ruben Amorim’in kısa süren görev süresi boyunca ilk 11’deki yerini kaybetmesinin ardından, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeniden formunu yakaladı.
Anlaşma hakkında konuşan Mainoo, "Manchester United her zaman benim evim olmuştur – bu özel kulüp ailem için her şey demektir. Hepimiz kulüp içinde oluşan ivmeyi hissedebiliyoruz. Bir adım öne çıkıp Manchester United'ın düzenli olarak büyük kupalar için mücadele etmesine yardımcı olmak için üzerime düşen görevi yerine getirmeye kararlıyım." dedi.
Wilcox, 'dünya çapında' potansiyeli övüyor
Old Trafford yönetimi, Mainoo'yu uzun vadeli bir sözleşmeyle kulübe bağlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyor ve onu kulübün geleceğinin temel taşı olarak görüyor. Futbol direktörü Jason Wilcox, orta saha oyuncusunun potansiyeli hakkında açıkça konuştu ve önümüzdeki yıllarda futbolun zirvesine ulaşabileceğini belirtti.
Wilcox şunları söyledi: “Kobbie'nin burada kalma süresini uzatmasından çok memnunuz ve onun dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geleceğine ve en büyük başarılar için mücadele eden Manchester United takımında kilit bir rol üstleneceğine tam güvenimiz var.” Mainoo'nun geleceği netleşirken ve Diouf'un transferi de ufukta görünürken, United'da yeni dönem şekillenmeye devam ediyor.