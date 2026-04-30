Manchester United, kilit pozisyonu güçlendirmek için West Ham'ın yıldız oyuncusuna sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor

The Guardian’ın haberine göre, Diouf’a yönelik somut ilgiye rağmen, United’ın önümüzdeki transfer döneminde en acil önceliği orta saha olacak. Kulüp, kadroyu yeniden şekillendirmek için iki yeni orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor; Atalanta’dan Éderson, Newcastle’ın yıldızı Sandro Tonali ve Nottingham Forest’tan Elliot Anderson, daraltılmış aday listesinde yer alıyor.

Diouf gibi yeni bir sol bek arayışının, orta saha transferleri tamamlandıktan sonra, transfer bütçesinde yeterli kaynak kalması şartıyla hızlanması bekleniyor. United, Shaw'ın sakatlıklarla dolu geçmişinden endişe duyuyor ve Diouf'un ortalama yeteneği ile savunmadaki gelişiminin, takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönme ihtimalinde iş yükünü paylaşmak için ideal bir aday olduğunu düşünüyor.