Manchester United kaptanının tarihi sezonunun ardından Michael Carrick, Bruno Fernandes'in geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı

Güney sahilinde elde edilen bu zafer, kulüpte istikrarın yeniden sağlandığı bir dönemde geldi; zira bu galibiyet, Carrick’in kalıcı teknik direktör olarak iki yıllık sözleşmeyi imzalamasından sadece iki gün sonra gerçekleşti. Ruben Amorim’in yerine geçtikten sonra 17 lig maçında 12 galibiyet alan eski Manchester United orta saha oyuncusu, yaz transfer dönemi öncesinde kulübün nihayet doğru yola girdiğine inanıyor.

Carrick, yeni sözleşmesi hakkında, "Burada daha uzun süre kalacağım için çok mutluyum ve ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi. "Yapacak işler var. Sürekli gelişmek zorundasınız, biraz daha iyi olmak istiyoruz ama bunu bu noktadan yapmak çok, çok cesaret verici. Bana cesaret ve heyecan veren şey, artık üzerinde inşa etmeye çalışabileceğimiz gerçekten güçlü bir temele sahip olmamız."



