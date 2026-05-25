Manchester United kaptanının tarihi sezonunun ardından Michael Carrick, Bruno Fernandes'in geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı
Carrick, kaptanın Şampiyonlar Ligi mücadelesine öncülük etmesini bekliyor
Manchester United’ın yeni atanan kalıcı teknik direktörü, Fernandes’in geleceğine dair süregelen tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. 31 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Suudi Pro Ligi’nden yoğun ilgi görmüş, ancak kalmayı tercih ederek kulübü inişli çıkışlı bir geçiş sezonunda sürüklemişti.
Amex Stadyumu'nda 3-0'lık ikna edici galibiyetin ardından konuşan Carrick, takımının liderine övgüler yağdırdı. "O bizim için çok büyük bir etki yaratıyor, kaptanlık yapıyor ve farklı şekillerde örnek oluyor," dedi teknik direktör. Fernandes'in kalmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Carrick şunları ekledi: "Aksini düşünmem için hiçbir neden yok. Yaptıklarından çok memnunuz ve o da burada olmaktan çok mutlu, bence bunu herkes görebilir."
Fernandes, tarihi bir bireysel sezonda öne çıktı
Portekiz milli takım oyuncusu, sezonun son maçında Premier Lig asist rekorunu tek başına kırarak adını tarihe yazdırdı. Patrick Dorgu’nun açılış golünü hazırlayarak sezon toplamında 21 asist rakamına ulaşan oyuncu, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin paylaştığı 20 asistlik önceki rekoru geride bıraktı.
Carrick, orta saha oyuncusunun başarısının ve takım için öneminin temel faktörünün, onun yılmaz tutumu olduğunu vurguladı. Carrick, "O sahada kalmak istiyordu, her maçta oynamak istiyordu çünkü futboldan keyif alıyordu, bu harika bir şey," diye açıkladı. Brighton'a karşı kazanılan galibiyette Fernandes de gol attı ve Premier Lig'in Sezonun En İyi Oyuncusu unvanını pekiştiren performansını taçlandırdı.
Carrick, sağlam temeller üzerine inşa etmek için yeni bir sözleşme imzaladı
Güney sahilinde elde edilen bu zafer, kulüpte istikrarın yeniden sağlandığı bir dönemde geldi; zira bu galibiyet, Carrick’in kalıcı teknik direktör olarak iki yıllık sözleşmeyi imzalamasından sadece iki gün sonra gerçekleşti. Ruben Amorim’in yerine geçtikten sonra 17 lig maçında 12 galibiyet alan eski Manchester United orta saha oyuncusu, yaz transfer dönemi öncesinde kulübün nihayet doğru yola girdiğine inanıyor.
Carrick, yeni sözleşmesi hakkında, "Burada daha uzun süre kalacağım için çok mutluyum ve ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi. "Yapacak işler var. Sürekli gelişmek zorundasınız, biraz daha iyi olmak istiyoruz ama bunu bu noktadan yapmak çok, çok cesaret verici. Bana cesaret ve heyecan veren şey, artık üzerinde inşa etmeye çalışabileceğimiz gerçekten güçlü bir temele sahip olmamız."
Brighton, son haftadaki puan kaybının ardından Conference League'e razı oldu
Manchester United üçüncü sırayı kutlarken, Brighton ise ligde sekizinci sıraya gerilediği hayal kırıklığı yaratan son maçı değerlendirmek zorunda kaldı. Yenilgiye rağmen Brighton, Conference League’e katılma hakkı kazandı ve teknik direktör Fabian Hurzeler, tarihlerinde ilk kez üst üste iki sezon üst sıralarda yer almayı başaran Seagulls için sezonun başarılı geçtiğini vurguladı.
Hurzeler, son günkü kötü performansın tarihi bir sezonu gölgelemesine izin vermeyerek, daha büyük resme odaklanmayı tercih etti. "Bir yandan, bu tür bir performans için en kötü zamanlamaydı; diğer yandan, sezonun genelini düşündüğünüzde, bu kesinlikle bir başarıdır" dedi. "Bu, kulübün tarihindeki bir başka dönüm noktası, oyuncuların bir başka büyük bireysel başarısı. Sezonun genelinden gurur duymalıyız."