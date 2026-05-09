Çeviri:
Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ve Manchester City forveti Khadija Shaw, FWA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı
Kırmızı Şeytanlar ve Cityzens zafer kazandı
Fernandes, sekiz gol ve 19 Premier Lig asistiyle geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından, 2010'da Wayne Rooney'den bu yana erkekler kategorisinde bu ödülü kazanan ilk Manchester United oyuncusu oldu. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledikten sonra, Arsenal'den Declan Rice ve City'den Erling Haaland'ı geride bırakarak birinciliğe yükseldi. Öte yandan Shaw, 19 lig golüyle City'yi on yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna taşıyarak Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.
Efsanevi rekorların peşinde
FWA ödülü, her iki oyuncunun da tarihi kilometre taşlarına çok yaklaştığı bir sezonu öne çıkarıyor. 31 yaşındaki Fernandes, şu anda Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin ortak olarak elinde tuttuğu tek sezonda 20 asistlik tüm zamanların Premier Lig rekoruna sadece bir asist uzaklıkta. Kadınlar kategorisinde ise Shaw, Alessia Russo ve Lauren James'i geride bırakarak, Sam Kerr ve Fran Kirby ile birlikte bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncular arasına katıldı.
Bruno'ya elit statüsü verilirken Shaw ayrılmaya hazırlanıyor
Bu ödülü kazanarak Fernandes, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best ve Sir Bobby Charlton gibi United efsanelerinin yer aldığı seçkin bir listeye katıldı. Onun etkisi, kulübün bu sezonki yeniden yükselişinin başlıca itici gücü oldu.
Buna karşılık, City'nin şampiyonluğunda hayati bir rol oynamasına rağmen, Shaw bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacak. 133 maçta 110 gol atan Shaw'un, Chelsea ve birkaç Amerikan kulübünün ciddi ilgisini çektiği bildiriliyor.
Rekor denemeleri ve transfer hikayeleri
Fernandes’in, asist rekorunu tek başına ele geçirmek ve United’ın ligdeki nihai sıralamasını daha da sağlamlaştırmak için geriye üç maçı kaldı. Shaw için ise odak noktası, yaz aylarında Joie Stadyumu’ndan ayrılması beklenirken üçüncü kez üst üste WSL Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak olmaya devam ediyor. Bir iç rakibe transfer olması ya da ABD’ye yapacağı kazançlı bir geçiş, önümüzdeki transfer döneminin manşetlerini büyük olasılıkla süsleyecek. Bu arada, her iki Manchester kulübü de gelecek sezon bu bireysel başarıların üzerine inşa etmek amacıyla bir geçiş dönemi ile karşı karşıya.