Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Premier Lig'de sergilediği bir başka belirleyici performansın ardından Cristiano Ronaldo ve Robin van Persie'ye yetişti
Fernandes, Ronaldo'nun gol katkısı sayısına ulaştı
Manchester United kaptanı, Premier Lig'de gol katkısı sayısında kulüp efsanesi Ronaldo ile eşit seviyeye gelerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Pazartesi günü Manchester United'ın Brentford'u 2-1 yendiği maçta Fernandes, Benjamin Sesko'nun skoru ikiye katlamasını sağlayan kritik asist yaptı.
Bu asist, Fernandes'in ligdeki 140. gol katkısı oldu ve eski takım arkadaşının ulaştığı rakama eşitledi. Önemli bir nokta ise, orta saha ustasının bu rakama, kulüpte iki ayrı dönemde istatistiklerini biriktiren Ronaldo'dan 11 maç daha az oynayarak ulaşmış olması.
Old Trafford'da istatistiksel dengeyi sağlamak
Fernandes’in istatistiklerinin yapısı, hem golcü hem de oyun kurucu olarak takım için ne kadar benzersiz bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şu ana kadar Premier Lig’de 70 gol ve 70 asistle mükemmel bir denge yakaladı. Buna karşılık, Ronaldo’nun 140 gol ve asistlik rekoru, 103 gol ve 37 asistten oluşarak büyük ölçüde gol atmaya ağırlık vermişti.
Fernandes, istikrar açısından da seçkin bir gruba katıldı. Van Persie'nin Kasım 2012 ile Ocak 2013 arasında 10 maçlık bir seriye imza attığından bu yana, Premier Lig'de arka arkaya yedi veya daha fazla maçta gol atan ya da asist yapan ilk Manchester United oyuncusu oldu.
Fernandes'in göz kamaştırıcı iç saha performansı
Old Trafford, kaptan için adeta bir kale haline geldi. Fernandes, “Rüyalar Tiyatrosu”nda arka arkaya sekiz veya daha fazla Premier Lig maçında gol atan ya da asist yapan üçüncü Manchester United oyuncusu oldu. O, 2008’de on maçlık bir seri yakalayan Ronaldo’nun ve 2010’da sekiz maçlık bir seri yakalayan Wayne Rooney’nin izinden gidiyor.
Bu istikrarlı iç saha performansı, Fernandes'i bu sezon bireysel istatistiklerde zirveye taşıdı. Bu sezon şu ana kadar 19 asist kaydeden Fernandes, Altın Oyun Kurucu ödülünü kazanma yolunda ilerliyor. Bu, onu en yakın Premier Lig rakipleri olan Manchester City'den Rayan Cherki (10) ve West Ham'ın forveti Jarrod Bowen'dan (10) 9 asist farkla önde tutuyor.
Henry ve De Bruyne’nin rekorunun peşinde
Bu sezonun bitmesine dört maç kala Fernandes, tek bir sezonda en fazla asist rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Şu anda Arsenal’in efsanesi Thierry Henry (2002-03) ve Manchester City efsanesi Kevin De Bruyne (2019-20) tarafından paylaşılan 20 asistlik efsanevi barajı aşması için sadece iki asist daha gerekiyor.
Mevcut formu ve gol fırsatları yaratma sıklığı göz önüne alındığında, bu rekor ulaşılabilir görünüyor. Fernandes bu rekoru kırarsa, İngiliz birinci liginde forma giymiş en yaratıcı orta saha oyuncuları arasında yerini daha da sağlamlaştırmış olacak.