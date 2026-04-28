Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Premier Lig'de sergilediği bir başka belirleyici performansın ardından Cristiano Ronaldo ve Robin van Persie'ye yetişti

Fernandes’in istatistiklerinin yapısı, hem golcü hem de oyun kurucu olarak takım için ne kadar benzersiz bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şu ana kadar Premier Lig’de 70 gol ve 70 asistle mükemmel bir denge yakaladı. Buna karşılık, Ronaldo’nun 140 gol ve asistlik rekoru, 103 gol ve 37 asistten oluşarak büyük ölçüde gol atmaya ağırlık vermişti.

Fernandes, istikrar açısından da seçkin bir gruba katıldı. Van Persie'nin Kasım 2012 ile Ocak 2013 arasında 10 maçlık bir seriye imza attığından bu yana, Premier Lig'de arka arkaya yedi veya daha fazla maçta gol atan ya da asist yapan ilk Manchester United oyuncusu oldu.