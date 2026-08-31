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Manchester United, kaptan Bruno Fernandes'in geleceğini güvence altına almak için kesin adımı atarken sözleşme görüşmelerine başladı
United, ayrılık spekülasyonlarına son vermek için harekete geçti
Daily Mail'e göre, kaynaklar kulübün 31 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle, onun Old Trafford projesine uzun vadeli bağlılığını güvence altına almak için görüşmelere başladığını doğruladı. Mevcut sözleşmesinin bitimine hâlâ önemli bir süre olmasına rağmen Manchester United, Michael Carrick yönetimindeki ilk takımın kalbi olmaya devam eden oyuncuyu ödüllendirmekte kararlı.
Portekizli yıldızın şu an haftalık 220.000 £ kazandığı mevcut sözleşmesinde 10 ay kaldı, ancak United'ın bu anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonunu elinde bulundurması kritik önem taşıyor. Bu güvenceye rağmen kulüp, kalan transfer söylentilerini susturmak için takvim yılı bitmeden resmi bir anlaşmaya varma konusunda ısrarcı. Fernandes, geçtiğimiz hafta sonunda bir kez daha değerini kanıtladı; Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyette müthiş bir hat-trick yapıp bir de asist üreterek önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu performans, PFA Yılın Oyuncusu seçilmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.
- Getty Images Sport
Avrupa ve Türk devleri pusuda
Fernandes'i yeni ve uzun vadeli bir sözleşmeye bağlama konusundaki aciliyet, oyuncuya yönelik ciddi dış ilgiden kaynaklanıyor. Türkiye'nin dev kulüplerinden Galatasaray, bu yaz ciddi bir talip olarak öne çıktı. Haberlere göre sarı-kırmızılılar, orta sahaya mevcut maaşını fiilen ikiye katlayacak dört yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır. İstanbul'dan gelen paketin, 3,5 milyon £'luk cazip bir imza parası da içerdiği belirtiliyor. Bu da elit profesyonel kariyerinin son on yılına giren tecrübeli oyun kurucu için kazançlı bir alternatif anlamına geliyor.
Türkiye'den gelen ilginin ötesinde, Avrupa'nın geleneksel ağır toplarından birkaçı da Manchester'daki durumu yakından takip ediyor. Juventus ve AC Milan, Fernandes'i izleyen kulüpler arasında yer alıyor. Oyuncunun sözleşmesindeki 56,7 milyon £'luk özel serbest kalma maddesi resmen temmuz ayında sona ermiş olsa da bu ilgi sürüyor. Bu durum, orta sahanın geçen yaz Suudi Pro Ligi'ne transfer olmaya son derece yaklaştığı yoğun spekülasyon döneminin ardından geldi. Menajeri Miguel Pinho, Riyad'da Al-Hilal ile üst düzey görüşmeler yaptı. Al-Hilal'in oyuncuya üç yıl için dudak uçuklatan 200 milyon £ teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.
Geçmiş hayal kırıklıkları ve sadakat
Fernandes ile United yönetimi arasındaki ilişki geçmişte, özellikle kulübün dev transfer tekliflerini değerlendirmeye açık olması konusunda bazı sınamalardan geçti. Kaptan sonunda Al-Hilal'e transferi reddetmiş olsa da, daha sonra Suudi ekibinin teklif ettiği 100 milyon sterlinlik bonservis bedelinin Manchester United tarafından kabul edilmeye hazır olunmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.
Geçmişteki bu gerilimlere rağmen, eski Sporting CP oyuncusu üretkenliğini olağanüstü şekilde sürdürdü ve Ocak 2020'deki gelişinden bu yana 329 maçta 110 gol ve 109 asistlik katkı yaptı. Geçen sezon 21 asistle yeni bir Premier League standardı belirledi ve böylece turnuva tarihinin en yaratıcı güçlerinden biri olarak statüsünü daha da pekiştirdi.
- Getty
Kaptanın gelecek vizyonu
United, Michael Carrick liderliğinde yeni bir dönemde yol alırken, Fernandes takımın taktik kimliğinin merkezinde kalmayı sürdürüyor. Oyunununu, kolektifin ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlamaya istekli olduğunu gösteren Fernandes, ilk 11'deki yerinin menajerin fiziksel ve teknik taleplerini karşılayabilmesine bağlı olduğunu vurguladı.
Takım içindeki rolünü değerlendiren Fernandes, elit futbolun doğasını ve Old Trafford'da gereken yüksek standartları anladığını açıkça ortaya koydu. Orta saha oyuncusu, "Menajerin benden oynamamı istediği güçte oynarım ve sonra bunu yapabilecek kapasitede ya da durumda değilsem, kenara çekilmem gerekir. Bence her oyuncunun kendi zamanlamasını, kendi anlarını anlaması gerekir" dedi.
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