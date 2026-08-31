Daily Mail'e göre, kaynaklar kulübün 31 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle, onun Old Trafford projesine uzun vadeli bağlılığını güvence altına almak için görüşmelere başladığını doğruladı. Mevcut sözleşmesinin bitimine hâlâ önemli bir süre olmasına rağmen Manchester United, Michael Carrick yönetimindeki ilk takımın kalbi olmaya devam eden oyuncuyu ödüllendirmekte kararlı.

Portekizli yıldızın şu an haftalık 220.000 £ kazandığı mevcut sözleşmesinde 10 ay kaldı, ancak United'ın bu anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonunu elinde bulundurması kritik önem taşıyor. Bu güvenceye rağmen kulüp, kalan transfer söylentilerini susturmak için takvim yılı bitmeden resmi bir anlaşmaya varma konusunda ısrarcı. Fernandes, geçtiğimiz hafta sonunda bir kez daha değerini kanıtladı; Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyette müthiş bir hat-trick yapıp bir de asist üreterek önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu performans, PFA Yılın Oyuncusu seçilmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.