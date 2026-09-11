Getty Images Sport
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Manchester United, kapsamlı bir karaborsa bilet soruşturmasının ardından 685 taraftar hesabını yasakladı ve yüzlercesine daha yaptırım uyguladı
Manchester United, bilet karaborsacılığı soruşturmasını sonuçlandırdı
BBC'ye göre, Manchester United kapsamlı bir bilet karaborsası soruşturmasının ardından resmen 685 hesabı yasakladı ve 464 taraftara yaptırım ya da uyarı verdi.
Kulüp soruşturmayı temmuz ayında başlattı; bu da başlangıçta, sezonluk biletlerinin yeterli açıklama yapılmadan iptal edileceğinden endişe eden taraftarların geniş çaplı protestolarına yol açtı.
Tepkilerin ardından kulüp, kaç taraftarın hesap bilgilerini paylaştığını hafife aldığını kabul etti ve ilk adımlarının sıkıntıya neden olduğunu belirtti. İncelenen vakalardan 468'i, taraftarların tatmin edici açıklamalar sunmasının ardından başka bir işlem yapılmadan sonuçlandırılırken, 499 yasağın bağımsız bir itiraz kurulu tarafından kesin olarak onandığı belirtildi.
- AFP
Organize bilet ağlarıyla mücadele
İlk tepkilere rağmen Manchester United, yaygın karaborsa bilet sorunuyla mücadele etme hakkını güçlü şekilde savundu. Kulüp, masum taraftarların cezalandırılmadığını vurgularken, büyük ölçekli organize ağları da başarıyla dağıttığını belirtti.
Ağır cezaların gerekçesini açıklayan kulüp şu ifadeleri kullandı: "Altı yüz seksen beş hesap yasaklandı, 464 taraftar ise daha hafif bir yaptırım ya da son uyarı aldı. Yasaklar, biletleme sisteminin maddi kazanç için ciddi şekilde kötüye kullanıldığı durumlarda uygulandı. Buna, yüzlerce hesaptan biletleri kontrol eden, satan ve dağıtan organize bilet ağlarının işletilmesi de dahildi."
Premier League genelinde yaygın biletleme sorunları
Manchester United, maç günü katılımına ilişkin temel felsefesini açıkladı. Kulüp şu ifadeleri kullandı: "Kulübün biletleme konusundaki yol gösterici ilkesi basit: taraftarlarımızı emniyetli ve güvende tutmak, gerçek Manchester United taraftarlarının biletlere adil erişimini korumak ve karaborsayla, kötüye kullanımla ve maddi kazanç amaçlı faaliyetlerle mücadele etmek." Kâr elde etmediklerini göstermek için, yaptırıma tabi biletler sezonluk kombine fiyatları üzerinden maç maç satışa sunulacak. Dikkat çekici biçimde, diğer üst düzey Premier League takımları da kısa süre önce benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Manchester City 165 taraftarı yasaklarken, Liverpool kendi kapsamlı operasyonunda 432 kişiye ömür boyu men cezası verdi ve değeri 1,2 milyon sterlini aşan varlığa el koydu.
- Getty Images Sport
Manchester United için sıradaki adım ne?
Kulübün açıklamalarının öfkeli taraftarları yatıştırmaya yetip yetmeyeceği önümüzdeki günlerde görülecek. 1958 taraftar grubu, bu son biletleme sorunlarını memnuniyetsizliklerinin başlıca nedenlerinden biri olarak güçlü şekilde vurgulayarak, pazar günkü Manchester derbisi öncesinde kulübün sahipliğine karşı büyük bir protesto çağrısı yaptı. Manchester United, kritik karşılaşma başlamadan önce tansiyonun düşmesini umacak.
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