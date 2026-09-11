BBC'ye göre, Manchester United kapsamlı bir bilet karaborsası soruşturmasının ardından resmen 685 hesabı yasakladı ve 464 taraftara yaptırım ya da uyarı verdi.

Kulüp soruşturmayı temmuz ayında başlattı; bu da başlangıçta, sezonluk biletlerinin yeterli açıklama yapılmadan iptal edileceğinden endişe eden taraftarların geniş çaplı protestolarına yol açtı.

Tepkilerin ardından kulüp, kaç taraftarın hesap bilgilerini paylaştığını hafife aldığını kabul etti ve ilk adımlarının sıkıntıya neden olduğunu belirtti. İncelenen vakalardan 468'i, taraftarların tatmin edici açıklamalar sunmasının ardından başka bir işlem yapılmadan sonuçlandırılırken, 499 yasağın bağımsız bir itiraz kurulu tarafından kesin olarak onandığı belirtildi.