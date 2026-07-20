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Manchester United kalecisi, 1 numaralı kaleci olacağına dair iddiasıyla yaz transfer dönemine hazır
Vitek, ilk 11'de yer alma isteğini doğruladı
Manchester United’ın genç yeteneği Vitek, başka bir kulüpte ilk 11’de yer bulmak amacıyla bu yaz kulüpten kalıcı olarak ayrılma olasılığının kapısını araladı. Cumartesi günü United’ın Wrexham ile oynadığı sezon öncesi ilk hazırlık maçında 45 dakika forma giyen 22 yaşındaki kaleci, Helsinki’de alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından profesyonel hedefleri konusunda net bir tavır sergiledi.
Karışık bölgede basın mensuplarına konuşan Çek Cumhuriyeti genç milli takım oyuncusu, artık ikinci planda kalmak istemediğini açıkladı. Kaleci, "Kendimi harika hissediyorum ve umarım bir numaralı kaleci olabileceğim başka bir yere gitmeye hazırım. Bakalım ne olacak," dedi.
- Getty Images Sport
Old Trafford dışında elde edilen başarı
Vitek’in kendine güveni, son iki sezonda Manchester dışında geçirdiği son derece verimli bir döneme dayanıyor. Özellikle, 2025-26 sezonunda Bristol City formasıyla Championship’te sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı.
O sezon boyunca Vitek, A takımda 41 maça çıktı ve İngiliz futbolunun zorlu koşullarına üst düzeyde ayak uydurabileceğini kanıtladı.
Kaleci, daha önce ana hedefinin düzenli olarak oynamak olduğunu belirtmişti ve bu hafta da bu düşüncesini yineledi. "Fikrim aynı," dedi. "Her hafta oynamak istiyorum ve bu, gelecek sezon için hedefim." Accrington Stanley ve Avusturya Bundesliga'sında da forma giyen Vitek, öğrenme sürecini tamamladığını düşünüyor.
United’ın kaleci kadrosundaki değişiklikler
Bu yaz Old Trafford’daki durum giderek kalabalıklaşırken, Vitek’in A takıma yükselme yolu zorlaşmaya başladı. United, 2026 Dünya Kupası’nda Belçika milli takımında forma giyen Lammens’in yedeği olarak seçeneklerini yeniden düzenlemekle meşgul. Kulüp kısa süre önce Tom Heaton’ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı ve serbest oyuncu Karl Darlow’u kadrosuna kattı.
Transfer ekibinin bu taktiksel hamleleri, Vitek'i ilk takım kadrosu dışına itmiş oldu. Kaleci, kendisine olan ilginin arttığının farkında ve somut bir teklifin ortaya çıkmasını bekliyor. "Şu anda hâlâ buradayım, ama göreceğiz," diye ekledi. "Umarım ilgi olur. İşler daha somut hale geldiğinde bunu anlayacaksınız."
- Getty Images Sport
Kalıcı bir çıkış gündemde
Oyuncu başka bir kiralık transfer olasılığına açık olsa da, kalıcı bir transfer tüm taraflar için makul bir seçenek olarak görünüyor. Vitek, daha fazla süre almasına yol açacağı sürece her iki senaryoya da hazır olduğunu doğruladı. “Dürüst olmak gerekirse, her ikisine de hazırım,” dedi kaleci. “Kulübün ne istediğine ve seçeneklere bağlı. Göreceğiz.”
United, yetenekli kaleciden para kazanmaya karar verirse, belirli maddelerle çıkarlarını koruması bekleniyor.
Haberlere göre, herhangi bir kalıcı transfer anlaşması muhtemelen önemli bir yeniden satış maddesi ve geri alım opsiyonu içerecek ve böylece United'ın oyuncunun uzun vadeli geleceği üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmasını sağlayacak.
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