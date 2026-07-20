Manchester United kalecisi, 1 numaralı kaleci olacağına dair iddiasıyla yaz transfer dönemine hazır

Oyuncu başka bir kiralık transfer olasılığına açık olsa da, kalıcı bir transfer tüm taraflar için makul bir seçenek olarak görünüyor. Vitek, daha fazla süre almasına yol açacağı sürece her iki senaryoya da hazır olduğunu doğruladı. “Dürüst olmak gerekirse, her ikisine de hazırım,” dedi kaleci. “Kulübün ne istediğine ve seçeneklere bağlı. Göreceğiz.”

United, yetenekli kaleciden para kazanmaya karar verirse, belirli maddelerle çıkarlarını koruması bekleniyor.

Haberlere göre, herhangi bir kalıcı transfer anlaşması muhtemelen önemli bir yeniden satış maddesi ve geri alım opsiyonu içerecek ve böylece United'ın oyuncunun uzun vadeli geleceği üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmasını sağlayacak.