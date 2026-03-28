Manchester United Kadın Takımı'nın Manchester City Karşısındaki Oyuncu Puanları: Marc Skinner'ın takımı sahadan silindi! Lea Schuller yine gol atamadı; Kırmızı Şeytanlar tek taraflı geçen Manchester derbisinde ağır bir yenilgiye uğradı

Manchester City, maçın başından itibaren United’ı sahada adeta ezdi ve 17. dakikada öne geçti; Lauren Hemp’in uzak mesafeden çektiği şutun üst direğe çarpıp geriye sekmesinin ardından Vivianne Miedema kafayla topu ağlara gönderdi.

Ve iki dakika içinde, United ceza sahasında geniş bir boşluk bulan Miedema, Phallon Tullis-Joyce'u geçerek bir kez daha kafayla gol attı.

25. dakikada City, Rebecca Knaak'ın köşe vuruşundan üçüncü golü attığını sandı ancak köşe vuruşundan gelen kafa vuruşu, ceza sahasında bir faul olduğu iddiasıyla geçersiz sayıldı; Tullis-Joyce engellendiğinden şikayet etmişti ancak tekrarlar bir ihlal olduğunu göstermiyordu.

İkinci yarıda City, Hemp'in güzel pasını arka direkte Kerstin Casparij'in dokunuşuyla üçüncü golünü buldu.

United oyuna biraz daha ısındı ancak ezeli rakibine karşı hiçbir şey yapamadı.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendiriyor...