Goal.com
Canlı
GFX Man Utd WSLGetty/GOAL
Harry Sherlock

Çeviri:

Manchester United Kadın Takımı'nın Manchester City Karşısındaki Oyuncu Puanları: Marc Skinner'ın takımı sahadan silindi! Lea Schuller yine gol atamadı; Kırmızı Şeytanlar tek taraflı geçen Manchester derbisinde ağır bir yenilgiye uğradı

Player ratings
Manchester United Women
FEATURES
Manchester United Women - M.City
M.City
WSL Lig İlkbahar Serisi

Manchester United, Cumartesi günü Old Trafford'da Manchester City'ye 3-0 mağlup oldu. Vivianne Miedema iki gol atarken, Kerstin Casparij ise devre arasından hemen sonra üçüncü golü kaydetti. Marc Skinner'ın takımı, şehir rakibine karşı üstünlük sağlayamadı; City ise WSL şampiyonluğuna artık sadece beş puan uzaklıkta.

Manchester City, maçın başından itibaren United’ı sahada adeta ezdi ve 17. dakikada öne geçti; Lauren Hemp’in uzak mesafeden çektiği şutun üst direğe çarpıp geriye sekmesinin ardından Vivianne Miedema kafayla topu ağlara gönderdi.

Ve iki dakika içinde, United ceza sahasında geniş bir boşluk bulan Miedema, Phallon Tullis-Joyce'u geçerek bir kez daha kafayla gol attı.

25. dakikada City, Rebecca Knaak'ın köşe vuruşundan üçüncü golü attığını sandı ancak köşe vuruşundan gelen kafa vuruşu, ceza sahasında bir faul olduğu iddiasıyla geçersiz sayıldı; Tullis-Joyce engellendiğinden şikayet etmişti ancak tekrarlar bir ihlal olduğunu göstermiyordu. 

İkinci yarıda City, Hemp'in güzel pasını arka direkte Kerstin Casparij'in dokunuşuyla üçüncü golünü buldu.

United oyuna biraz daha ısındı ancak ezeli rakibine karşı hiçbir şey yapamadı. 

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (4/10):

    Hemp'in erken vuruşunun sektiği topu kurtaramadı, ancak üst direk kurtardı. Miedema'nın iki kafa vuruşuna da yaklaşamadı. Knaak'ın kafa vuruşunun gol olarak sayılmaması sayesinde hakem tarafından kurtarıldı, ancak Casparij'in golünde yine çaresiz kaldı. Berbat bir öğleden sonra. 

    Jayde Riviere (5/10):

    City'nin forvetleri sürekli olarak onu geçip gittiği için çoğunlukla seyirci kaldı. Drury ile değiştirildi.

    Maya Le Tissier (4/10):

    Miedema'nın ikinci golü için gelen ortayı uzaklaştırmak için zıpladı ama durumu çok yanlış değerlendirdi. Biraz toparlandı ama o zamana kadar maç çoktan bitmişti.

    Millie Turner (5/10):

    Mümkün olduğunda savunmadan çıktı, ancak bu çok sık olmadı. Shaw ve Miedema'yı aynı anda durduramadı.

    Hanna Lundkvist (3/10):

    City'nin forvetlerini hiç kontrol altına alamadı. Casparij içeri süzülürken ona yaklaşamadı bile. Çok kötüydü. 

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Saha içinde çok geniş bir alanı kapladı. Maç boyunca iyi baskı yaptı ancak takımına gol getirememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. 

    Lisa Naalsund (5/10):

    Defansif olarak elinden geleni yaptı ancak City, United'ın savunmasını çok kolay bir şekilde aştı.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Jess Park (4/10):

    Top ayağındayken her zaman pozitifti ama hiçbir şey yapamadı. City'nin ceza sahasında sadece bir kez topa dokundu, bu da United'ın etkisizliğini gösteriyor.

    Lea Schuller (3/10):

    Ceza sahasında Miedema ile birlikte zıpladı ama onun gol atmasını engelleyemedi. 52. dakikada tamamen göze çarpmayan bir performansın ardından oyundan alındı. Topa neredeyse hiç dokunmadı. 

    Simi Awujo (5/10):

    Birkaç spekülatif deneme yaptı. Ara sıra orta sahayı desteklemek için geriye çekildi ancak hücumda oldukça yetersiz kaldı.

    Melvine Malard (5/10):

    Kanattan içeriye girip iyi bir şut çekti, ancak çoğunlukla pas desteği alamadı. Schuller oyundan çıkınca forvet pozisyonuna geçti.

  • Manchester United FC v Crystal Palace - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Fridolina Rolfo (6/10):

    Schuller'in yerine oyuna girdi. Sol kanatta oynadı ancak City o sırada rahat bir pozisyondaydı. 

    Layla Drury (6/10):

    Henüz 16 yaşında olan Drury, Riviere'nin yerine oyuna girdi. Topa her dokunduğunda pozitif bir oyun sergiledi.

    Gabrielle George (N/A)

    İkinci yarıda oyuna girdi.

    Jess Anderson (N/A):

    WSL'deki ilk maçına çıktı.

    Marc Skinner (4/10):

    United'ın ikinci yarı performansı en azından ilk yarıdan daha iyiydi, ancak United'ın sahada varlığını gösteremediği ilk 45 dakika utanç vericiydi. Bir derbide bu affedilemez bir durumdur. United bir miktar toparlandı ancak maçı kaybetti. Birkaç oyuncunun ilk maçı umut verici olsa da, bu gün United'ın sezonunun en kötü günlerinden biri olarak hatırlanacak. 

Women's Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
FA Cup
Birmingham City Women crest
Birmingham City Women
BIC
M.City crest
M.City
MCI