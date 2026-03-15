Manchester United Kadın Takımı'nın Chelsea Karşısındaki Oyuncu Puanları: Dominique Janssen'in feci hatası, Lig Kupası finalindeki yenilgide Kırmızı Şeytanlara pahalıya mal oldu

Elisabeth Terland, maçın ilk iki dakikasında 25 metreden Hannah Hampton’ı kurtarışa zorlayarak skoru açmaya çok yaklaştı; ancak United, Janssen’in kendi ceza sahası yakınlarında bir taç atışını kontrol edememesi üzerine James’in topu çalmasıyla geriye düştü. Böylece İngiltere milli takımının yıldızı James, ceza sahasına girip Phallon Tullis-Joyce’u çalımlayarak golü attı.

United, Terland'ın tekrar tehlikeli pozisyonlar yaratmasıyla geri dönmeye çalıştı. Terland, önce ceza sahası kenarından şutu dışarı attı, ardından açılı bir vuruşla üst direğe çarptı. Ancak Maya Le Tissier, diğer tarafta tetikte olmak zorunda kaldı ve ABD'li forvet Alyssa Thompson'ın kaleye doğru ilerlemesini engellemek için geri koştu.

Ellen Wangerheim, ilk yarının son saniyelerinde United'ın en iyi fırsatını kaçırdı; Melvine Malard'ın güzel koşusu ve ortasının ardından yakın mesafeden şutunu kaçırdı. İkinci yarı başlar başlamaz Lisa Naalsund ise Hampton'ın ellerine sert bir şut gönderdi.

Ancak Chelsea sonunda oyuna ağırlığını koydu ve Beever-Jones, Hanna Lundqvist'i geride bırakıp yakın mesafeden Tullis-Joyce'u geçerek sezonun ilk kupasını kazandı.

