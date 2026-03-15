Goal.com
Canlı
Janssen Malard Terland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Manchester United Kadın Takımı'nın Chelsea Karşısındaki Oyuncu Puanları: Dominique Janssen'in feci hatası, Lig Kupası finalindeki yenilgide Kırmızı Şeytanlara pahalıya mal oldu

Manchester United, Pazar günü oynanan Kadınlar Lig Kupası finalinde başarısızlığa uğradı ve Dominique Janssen'in feci hatası sonucu Lauren James'e ilk golü hediye ettikten sonra Chelsea'ye 2-0 yenildi. Marc Skinner'ın takımı, Bristol'da oynanan 90 dakika boyunca oyunun büyük bölümünü domine etse de, ikinci yarıda oyuna sonradan giren Aggie Beever-Jones, takımın geri dönüş umutlarını söndürdü.

Elisabeth Terland, maçın ilk iki dakikasında 25 metreden Hannah Hampton’ı kurtarışa zorlayarak skoru açmaya çok yaklaştı; ancak United, Janssen’in kendi ceza sahası yakınlarında bir taç atışını kontrol edememesi üzerine James’in topu çalmasıyla geriye düştü. Böylece İngiltere milli takımının yıldızı James, ceza sahasına girip Phallon Tullis-Joyce’u çalımlayarak golü attı.

United, Terland'ın tekrar tehlikeli pozisyonlar yaratmasıyla geri dönmeye çalıştı. Terland, önce ceza sahası kenarından şutu dışarı attı, ardından açılı bir vuruşla üst direğe çarptı. Ancak Maya Le Tissier, diğer tarafta tetikte olmak zorunda kaldı ve ABD'li forvet Alyssa Thompson'ın kaleye doğru ilerlemesini engellemek için geri koştu.

Ellen Wangerheim, ilk yarının son saniyelerinde United'ın en iyi fırsatını kaçırdı; Melvine Malard'ın güzel koşusu ve ortasının ardından yakın mesafeden şutunu kaçırdı. İkinci yarı başlar başlamaz Lisa Naalsund ise Hampton'ın ellerine sert bir şut gönderdi.

Ancak Chelsea sonunda oyuna ağırlığını koydu ve Beever-Jones, Hanna Lundqvist'i geride bırakıp yakın mesafeden Tullis-Joyce'u geçerek sezonun ilk kupasını kazandı.

GOAL, Ashton Gate'teki United oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-ENG-LCUP-WOMEN-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    James'in attığı açılış golünde yakın direğinden topu geçirdi. Beever-Jones'un maçı bitiren golünde ise hiçbir şansı yoktu.

    Jayde Riviere (7/10):

    Chelsea'nin sol kanadında Thompson ve Baltimore'un oluşturduğu çift tehdide karşı mükemmel bir performans sergiledi ve aynı zamanda hücumda da katkı sağladı.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Thompson'a yaptığı muhteşem müdahale, ilk yarının sonlarında United'ı oyunda tuttu. Savunmanın merkezinde etkileyici performansını sürdürüyor.

    Dominique Janssen (3/10):

    Korkunç hatasıyla maçı belirleyen isim oldu. James maç boyunca ona sorunlar çıkardı, ancak bu, Chelsea'ye ilk golünü hediye eden hatası için bir mazeret olamaz.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Rytting Kaneryd'in hızıyla başa çıkmaya çalışırken sol bekte yeterince sağlamdı. Ancak sağa kaydırıldıktan sonra Beever-Jones'u durduracak kadar güçlü değildi.

    • Reklam
    Orta saha

    Jess Park (5/10):

    Etkili olduğu en iyi halinden çok uzak. Bazı güzel dokunuşlar sergiledi ancak takımın dizilişi nedeniyle istediği gibi içe doğru kayamadı.

    Lisa Naalsund (5/10):

    Topa sahip olma konusunda pek bir katkı sağlamasa da, United orta sahasının merkezinde sağlam bir varlık gösterdi. İkinci yarının başında Hampton'ı zorladı.

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Dar alanlarda çok iyiydi ve bazı güzel ileri paslarla United'ı harekete geçirdi.

    Melvine Malard (5/10):

    İlk yarıda Bronze'u bir kez geçmeyi başardı, ancak bunun dışında sol kanatta etkili olamadı. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce sağ kanada geçtiğinde biraz daha iyi oynadı, ancak yine de en iyi performansını sergileyemedi.

    Saldırı

    Ellen Wangerheim (4/10):

    Birkaç iyi top tutma anı dışında, Chelsea savunmasını zorlayacak kalite veya kararlılıktan yoksundu. İlk yarı bitmeden hemen önce büyük bir fırsatı kaçırdı.

    Elisabeth Terland (7/10):

    İki forvetin bir parçası olarak oynamaktan keyif aldığı görülüyordu, United forması giyen diğer herkesten daha fazla tehdit oluşturdu. Hampton'ı erken bir kurtarışa zorladı ve olumlu bir performans sergileyerek üst direğe çarptı.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Beever-Jones'un golüne yol açan ortayı durdurmak için daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi.

    Lea Schuller (5/10):

    Wangerheim'dan biraz daha iyiydi ama yine de yeterli performansı gösteremedi.

    Simi Awujo (N/A):

    Kısa süreli oyunda sorunlar yarattı.

    Marc Skinner (5/10):

    Sistem değişikliği Terland'a yardımcı oldu ancak Park ve Malard gibi kilit oyuncularının etkisinin azalmasına neden oldu. Elbette büyük bireysel hatalar kaçınılmazdır.

WSL Lig İlkbahar Serisi
West Ham United Women crest
West Ham United Women
WHU
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
0