Harder, maçın başlamasından sadece 98 saniye sonra skoru açtığında, United için zor bir gece olacağı anlaşılıyordu. Eski Chelsea forveti, İngiltere’de geçirdiği dört yıl boyunca United için sürekli bir baş belası olmuştu ve burada da kaldığı yerden devam etti; Arianna Caruso’nun mükemmel pasını yakaladı ve Phallon Tullis-Joyce’u soğukkanlılıkla geçerek topu ağlara gönderdi. Ancak United oyuna alıştı ve ilk yarının ortasında skoru eşitledi. Glodis Viggosdottir, Lea Schuller'in şutunu elle engelledi ve Le Tissier 12 metreden penaltıyı gole çevirdi.

Bu gol, United'ın gerginliğini gidermeye yardımcı oldu ve iki takım bundan sonra oldukça dengeli bir maç sergiledi. Maçın sonlarına doğru skor tekrar değişene kadar, her iki takım da net bir gol fırsatı yaratamadan, yarım fırsatlar ile karşılıklı ataklar yaptı. Tullis-Joyce ve Ena Mahmutovic'in yaptığı kurtarışların çoğu kolaydı, Viggosdottir ve Schuller ise ortalardan gelen iyi fırsatları değerlendiremedi.

Maç berabere bitecek gibi görünüyordu, ta ki maçın sonlarında bir gol yağmuru yaşanana kadar. İlk olarak Harder, benzer bir hareketle Bayern'in üstünlüğünü geri getirdi; bu kez Tanikawa'nın harika pasını alarak Tullis-Joyce'u geçip United'a karşı oynadığı sekiz maçta beşinci golünü attı. Ancak ev sahibi takım yine karşılık verdi; sadece beş dakika geçtikten sonra Hanna Lundkvist, Le Tissier'in köşe vuruşunu karşılayıp Mahmutovic'i geçerek skoru yeniden eşitledi.

Ancak, birkaç dakika sonra Tanikawa buna cevap vererek Bayern'in üstünlüğünü yeniden sağladığında, United'ın karşılık verecek gücü kalmamıştı. Marc Skinner'ın takımı, ana tablodaki ilk maçında Avrupa'da etkileyici bir performans sergiledi ve tüm sezon boyunca sadece bir kez yenilen müthiş bir takımla başa baş mücadele ederek skoru yakın tutmayı başardı. Ancak, bu maceraya devam etmek için önümüzdeki hafta Münih'te kazanmaları gerekecek.

