Ameé Ruszkai

Manchester United Kadın Takımı'nın Bayern Münih Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Savunmadaki hatalar pahalıya mal oldu; tanıdık rakip Pernille Harder, Kırmızı Şeytanlar'ı Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin eşiğine getirdi

Manchester United, Çarşamba gecesi oynanan bu çeyrek final karşılaşmasının ilk ayağında Bayern'e 3-2 yenildikten sonra, ilk kez katıldıkları Kadınlar Şampiyonlar Ligi macerasını sürdürebilmek için önümüzdeki hafta Almanya'da galip gelmek zorunda. Kırmızı Şeytanlar, bir gol geriden iki kez geri dönerek büyük bir direnç gösterdi; ilerleme şanslarını artıracak bir beraberliğe doğru ilerliyor gibi görünürken, Momoko Tanikawa'nın son dakikalarda attığı gol, maçı Alman şampiyonunun lehine sonuçlandırdı.

Harder, maçın başlamasından sadece 98 saniye sonra skoru açtığında, United için zor bir gece olacağı anlaşılıyordu. Eski Chelsea forveti, İngiltere’de geçirdiği dört yıl boyunca United için sürekli bir baş belası olmuştu ve burada da kaldığı yerden devam etti; Arianna Caruso’nun mükemmel pasını yakaladı ve Phallon Tullis-Joyce’u soğukkanlılıkla geçerek topu ağlara gönderdi. Ancak United oyuna alıştı ve ilk yarının ortasında skoru eşitledi. Glodis Viggosdottir, Lea Schuller'in şutunu elle engelledi ve Le Tissier 12 metreden penaltıyı gole çevirdi.

Bu gol, United'ın gerginliğini gidermeye yardımcı oldu ve iki takım bundan sonra oldukça dengeli bir maç sergiledi. Maçın sonlarına doğru skor tekrar değişene kadar, her iki takım da net bir gol fırsatı yaratamadan, yarım fırsatlar ile karşılıklı ataklar yaptı. Tullis-Joyce ve Ena Mahmutovic'in yaptığı kurtarışların çoğu kolaydı, Viggosdottir ve Schuller ise ortalardan gelen iyi fırsatları değerlendiremedi.

Maç berabere bitecek gibi görünüyordu, ta ki maçın sonlarında bir gol yağmuru yaşanana kadar. İlk olarak Harder, benzer bir hareketle Bayern'in üstünlüğünü geri getirdi; bu kez Tanikawa'nın harika pasını alarak Tullis-Joyce'u geçip United'a karşı oynadığı sekiz maçta beşinci golünü attı. Ancak ev sahibi takım yine karşılık verdi; sadece beş dakika geçtikten sonra Hanna Lundkvist, Le Tissier'in köşe vuruşunu karşılayıp Mahmutovic'i geçerek skoru yeniden eşitledi.

Ancak, birkaç dakika sonra Tanikawa buna cevap vererek Bayern'in üstünlüğünü yeniden sağladığında, United'ın karşılık verecek gücü kalmamıştı. Marc Skinner'ın takımı, ana tablodaki ilk maçında Avrupa'da etkileyici bir performans sergiledi ve tüm sezon boyunca sadece bir kez yenilen müthiş bir takımla başa baş mücadele ederek skoru yakın tutmayı başardı. Ancak, bu maceraya devam etmek için önümüzdeki hafta Münih'te kazanmaları gerekecek.

GOAL, Old Trafford'daki Man Utd oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Bayern'in şutlarının çoğu ona doğru geldiği için pek dikkat çekici kurtarış yapması gerekmedi.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    2-2'yi sağlayan harika bir kafa vuruşu yaptı ve Kett'i nispeten sessiz tutmak için ikili mücadelelerin çoğunu kazandı.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Harika bir penaltı golü attı ve Lundkvist'in golü için muhteşem bir korner vuruşu yaptı, ancak savunması iki kez Harder'e atılan basit paslarla kolayca aşıldı ve bu durum takıma pahalıya mal oldu. 

    Millie Turner (5/10):

    Bu asla kolay bir görev değildir, ancak o ve Le Tissier, Harder'ı yeterince yakından takip edemediler ve çok yüksek bir çizgi oynadılar.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Hücumda oyuna giremedi ve savunmada ikili mücadelelerde zorlandı.

    Orta saha

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Kanallarda müthiş koşular yaptı, birçok ikili mücadelede galip geldi ve topu iyi taşıdı. Top hakimiyeti de iyiydi.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Bazı anlarda parladı ancak hafta sonu Avustralya'da düzenlenen Asya Kupası finalinde Japonya forması giydikten sonra kulüp maçlarına dönüşünde genel olarak oldukça dikkatsizdi.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Bazı güzel anlar yaşadı ancak ciddi bir tehdit oluşturacak kadar oyuna dahil olamadı.

    Saldırı

    Jess Park (5/10):

    Oyuna dahil olduğunda canlıydı ancak esasen oyundan dışlandı.

    Lea Schuller (6/10):

    Bir şeyler yaratmak için çok çalıştı ve penaltı kazandığı an gibi rakibe sorunlar çıkardı. Ancak vuruşları genellikle isabetsizdi.

    Melvine Malard (6/10):

    Diğer birçok oyuncu gibi, etkili olabildiği anlarda iyiydi ancak bunu yapma fırsatı sınırlıydı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Simi Awujo (bilinmiyor):

    Son aşamalarda sahaya çıktı.

    Jayde Riviere (Yok):

    Bir başka nispeten geç giriş.

    Marc Skinner (6/10):

    Oyuncu kadrosu nedeniyle eli kolu bağlıydı ve elindeki seçeneklerle elinden gelenin en iyisini yaptı; takımı Bayern ile başa baş bir mücadele verdi. İlk golün ardından Harder'in arka alandaki tehdidine karşı daha temkinli olmalı ve takımını belki biraz daha geriye çekmeliydi.

