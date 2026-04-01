Tullis-Joyce Le Tissier Man Utd Bayern
Manchester United Kadın Takımı'nın Bayern Münih Karşısındaki Oyuncu Puanları: Cesur Kırmızı Şeytanlar, duran toplarda mağlup oldu; Marc Skinner'ın savunma taktikleri, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine mal oldu

Manchester United Kadınlar Şampiyonlar Ligi macerası Çarşamba günü dramatik bir şekilde sona erdi; Bayern Münih maçın son dakikalarında geri dönüş yaparak Kırmızı Şeytanları o geceki karşılaşmada 2-1, toplamda ise 5-3 mağlup etti. Marc Skinner'ın takımı Almanya'da maça iyi başladı ve Melvine Malard'ın golüyle hak ettiği bir şekilde erken öne geçti, ancak ikinci yarıdaki defansif yaklaşım son derece pahalıya mal oldu. United, maçın sonlarında yediği iki golle mağlup oldu ve Alman şampiyonu yarı finale yükseldi. Yarı finalde muhtemelen Barcelona ile karşılaşacak.

İlk yarıya kadar her şey planlandığı gibi gidiyordu; United, maçın başlarında enerjik bir hücum sergiledi ve Bayern’e her türlü sorunu yaşattı; hafta sonu Manchester City ile oynadıkları Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında ilk 20 dakika içinde 2-0 geriye düşen takımdan eser yoktu. Ena Mahmutovic'in kurtardığı bir şutun ardından, Malard, Jayde Riviere'nin arkaya attığı basit bir pasın ardından kalecinin hatasını değerlendirerek United'a baskılarının karşılığını veren golü attı ve toplam skoru eşitledi.

O andan itibaren United, tekrar gol atacak gibi görünüyordu. Malard, skoru açtıktan kısa bir süre sonra Mahmutovic'i bir kez daha iyi bir kurtarışa zorladı; ardından Vanessa Gilles, son üçte bir alana cesur bir koşu yapan Fridolina Rolfo'nun şutunu engellemek zorunda kaldı.

Ancak Red Devils ikinci yarıya çıktıklarında tamamen farklı bir takım gibi görünüyorlardı. Çok daha defansif bir dizilişle sahaya çıkan oyuncular, Bayern'in tüm gücüyle üstlerine gelen ataklara karşı dik durdular, ancak kontratakta hiç nefes almadıkları için Bayern'in golü kaçınılmaz görünüyordu. Phallon Tullis-Joyce, Pernille Harder'ın şutunu harika bir kurtarışla önlerken, Maya Le Tissier ve Millie Turner de iyi bloklar yaptı, ancak dalga dalga gelen ataklar durmak bilmedi ve sonunda bu, konuk takımın dayanabileceğinden fazlası oldu.

Bayern'in United ceza sahasına attığı korner sayısı, bunların yarattığı sorunlar ve bu sezon WSL'de Red Devils'tan daha fazla kafa golü yiyen takımın olmaması göz önüne alındığında, Bayern'in beraberlik golünün böyle bir pozisyondan gelmesi de şaşırtıcı değildi. Glodis Viggosdottir zıpladı ve Tullis-Joyce'un uzanarak eliyle dokunduğu ancak engelleyemediği bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. United nefesini toplayamadan skor 2-1 oldu. Malard'ın çizgi üzerinde yaptığı harika kafa vuruşu, Linda Dallmann'ın rebound'dan ağların üstüne gönderdiği roket gibi şutla boşa çıktı.

United için muhteşem bir serüven oldu. İlk kez eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'ne resmen katılan bu takımın çeyrek finale yükselmesi, kadın futbolunda henüz emekleme aşamasında olan bir takım için kesinlikle yetersiz bir başarı sayılmaz. Ancak, ikinci maçta öne geçip ilk yarıda çok parlak bir performans sergiledikten sonra, hayal kırıklığı yaratan defansif bir ikinci yarıyla Red Devils'ın bu maçı kaçırdığını düşünmemek zor.

GOAL, Allianz Arena'daki United oyuncularını değerlendiriyor...

  Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26

    Kaleci ve Savunma

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    İkinci yarının başında Harder'ın şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi ancak ortalarda biraz tedirgin görünüyordu ve Bayern'in beraberlik golünü kurtarmalıydı.

    Jayde Riviere (7/10):

    Birçok ikili mücadeleden galip çıktı ve elinden geldiğince direnen savunmanın bir parçası oldu. Malard'ın golü attığı pası da o verdi.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Hafta sonu Khadija Shaw tarafından zor anlar yaşatılmıştı, ancak bu maçta Harder'ı çok daha iyi kontrol etti. 

    Millie Turner (7/10):

    Bu sezon zaman zaman en iyi performansını sergileyemedi, ancak bu maçta güçlü bir performansla en iyi haline yaklaştı.

    Hanna Lundkvist (6/10):

    Bazen çok kolay yenildi, ancak genel olarak güçlü savunma çabasına katkıda bulundu.

    • Reklam
  Julia Zigiotti Olme Franziska Kett Man Utd Bayern Munich Women 2025-26

    Orta saha

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Karışık bir geceydi. Büyük bir bölümünde harika bir enerji ve oyun okuma yeteneği sergiledi, ancak diğer anlarda top hakimiyetinde oldukça gevşekti.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    İlk yarıda topu iyi kullandı, ancak ikinci yarıda pek top görmedi. Dallmann'ın golünde ceza sahasında daha iyi tepki verebilirdi.

    Simi Awujo (6/10):

    Topa çok fazla dokunamadı ama topu aldığında olumlu bir performans sergiledi. Orta sahada da iyi mücadele etti.

  FBL-EUR-C1-WOMEN-BAYERN MUNICH-MAN UTD

    Saldırı

    Jess Park (5/10):

    Özellikle ikinci yarıda topa pek dokunamadı. Ancak savunmada üzerine düşeni yaptı.

    Melvine Malard (7/10):

    İlk yarıda sürekli bir tehdit oluşturdu ve Bayern'e çok fazla sorun çıkardı. Kornerlerde de iyi savunma yaptı.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Park'tan biraz daha parlak anlar yaşadı ancak takım arkadaşı gibi genel olarak oyuna dahil olmakta zorlandı.

  FC Bayern München v Manchester United FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second Leg

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Lisa Naalsund (6/10):

    Oyuna girdikten kısa bir süre sonra ceza sahasında Harder'a karşı müthiş bir müdahale yaptı. Ancak United'ın köşeye sıkıştığı bir dönemde topun dolaşımına dahil olmakta zorlandı.

    Gabby George (N/A):

    Maçın son beş dakikasında oyuna girdi.

    Lea Schuller (N/A):

    Bir başka son dakika değişikliği.

    Marc Skinner (4/10):

    İlk yarıda takımını mükemmel bir şekilde organize etti - peki neden ikinci yarıda bu kadar radikal bir değişiklik yaptı? Yedek kulübesinde pek fazla seçeneği yoktu, ancak en azından Schuller'i oyuna sokmak için daha proaktif olmalıydı.

WSL Lig İlkbahar Serisi
Tottenham Hotspur Women crest
Tottenham Hotspur Women
TOT
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN