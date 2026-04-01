Manchester United Kadın Takımı'nın Bayern Münih Karşısındaki Oyuncu Puanları: Cesur Kırmızı Şeytanlar, duran toplarda mağlup oldu; Marc Skinner'ın savunma taktikleri, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine mal oldu

İlk yarıya kadar her şey planlandığı gibi gidiyordu; United, maçın başlarında enerjik bir hücum sergiledi ve Bayern’e her türlü sorunu yaşattı; hafta sonu Manchester City ile oynadıkları Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında ilk 20 dakika içinde 2-0 geriye düşen takımdan eser yoktu. Ena Mahmutovic'in kurtardığı bir şutun ardından, Malard, Jayde Riviere'nin arkaya attığı basit bir pasın ardından kalecinin hatasını değerlendirerek United'a baskılarının karşılığını veren golü attı ve toplam skoru eşitledi.

O andan itibaren United, tekrar gol atacak gibi görünüyordu. Malard, skoru açtıktan kısa bir süre sonra Mahmutovic'i bir kez daha iyi bir kurtarışa zorladı; ardından Vanessa Gilles, son üçte bir alana cesur bir koşu yapan Fridolina Rolfo'nun şutunu engellemek zorunda kaldı.

Ancak Red Devils ikinci yarıya çıktıklarında tamamen farklı bir takım gibi görünüyorlardı. Çok daha defansif bir dizilişle sahaya çıkan oyuncular, Bayern'in tüm gücüyle üstlerine gelen ataklara karşı dik durdular, ancak kontratakta hiç nefes almadıkları için Bayern'in golü kaçınılmaz görünüyordu. Phallon Tullis-Joyce, Pernille Harder'ın şutunu harika bir kurtarışla önlerken, Maya Le Tissier ve Millie Turner de iyi bloklar yaptı, ancak dalga dalga gelen ataklar durmak bilmedi ve sonunda bu, konuk takımın dayanabileceğinden fazlası oldu.

Bayern'in United ceza sahasına attığı korner sayısı, bunların yarattığı sorunlar ve bu sezon WSL'de Red Devils'tan daha fazla kafa golü yiyen takımın olmaması göz önüne alındığında, Bayern'in beraberlik golünün böyle bir pozisyondan gelmesi de şaşırtıcı değildi. Glodis Viggosdottir zıpladı ve Tullis-Joyce'un uzanarak eliyle dokunduğu ancak engelleyemediği bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. United nefesini toplayamadan skor 2-1 oldu. Malard'ın çizgi üzerinde yaptığı harika kafa vuruşu, Linda Dallmann'ın rebound'dan ağların üstüne gönderdiği roket gibi şutla boşa çıktı.

United için muhteşem bir serüven oldu. İlk kez eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'ne resmen katılan bu takımın çeyrek finale yükselmesi, kadın futbolunda henüz emekleme aşamasında olan bir takım için kesinlikle yetersiz bir başarı sayılmaz. Ancak, ikinci maçta öne geçip ilk yarıda çok parlak bir performans sergiledikten sonra, hayal kırıklığı yaratan defansif bir ikinci yarıyla Red Devils'ın bu maçı kaçırdığını düşünmemek zor.

GOAL, Allianz Arena'daki United oyuncularını değerlendiriyor...